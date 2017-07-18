Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туре

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— Какие эмоции от игры?

— Первый тур, дерби… После Суперкубка России мы где-то чуть-чуть подустали. Не выдержали физически — и получили такой результат. Но в целом ничего страшного. Хорошо, что это случилось с нами сейчас. Будет пища для размышлений. У нас есть время психологически перестроиться и потом двигаться в правильном направлении.

— Массимо Каррера сказал, что команде не хватило моральных сил, эмоций.

— Не то чтобы эмоций. Невезения. В том году мы много голов забивали в концовках, теперь — пропустили. Может, вернулось где-то. С одной стороны даже хорошо, что у нас появилась возможность сделать выводы.

— Первый тайм не убаюкал? «Динамо» не выглядело серьезным соперником.

— Думаю, мы были просто посвежее, правильно играли, прессинговали. Во втором тайме не выполнили установку тренера и поэтому ничья.

— «Локомотив» не смог отыграться с 0:2. Не повлиял ли этот факт на сегодняшний матч?

— Об этом не думали. Это был другой матч. За трофей.

— Что Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?

— Все нормально спокойно обсудили. И все.

— А что конкретно вы не выполнили?

— В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.