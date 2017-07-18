Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туре
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).
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Видимо, что-то случилось...
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— Какие эмоции от игры?
— Первый тур, дерби… После Суперкубка России мы
— Массимо Каррера сказал, что команде не хватило моральных сил, эмоций.
— Не то чтобы эмоций. Невезения. В том году мы много голов забивали в концовках, теперь — пропустили. Может, вернулось
— Первый тайм не убаюкал? «Динамо» не выглядело серьезным соперником.
— Думаю, мы были просто посвежее, правильно играли, прессинговали. Во втором тайме не выполнили установку тренера и поэтому ничья.
— «Локомотив» не смог отыграться с 0:2. Не повлиял ли этот факт на сегодняшний матч?
— Об этом не думали. Это был другой матч. За трофей.
— Что Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?
— Все нормально спокойно обсудили. И все.
— А что конкретно вы не выполнили?
— В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.
— Как вам «Динамо»?
— Сложно судить по одной игре. Через
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