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18 июля 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туре

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).

Полузащитник и капитан московского Спартака прокомментировал ничью своей команды с Динамо (2:2). Увеличить
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— Какие эмоции от игры?
— Первый тур, дерби… После Суперкубка России мы где-то чуть-чуть подустали. Не выдержали физически — и получили такой результат. Но в целом ничего страшного. Хорошо, что это случилось с нами сейчас. Будет пища для размышлений. У нас есть время психологически перестроиться и потом двигаться в правильном направлении.

— Массимо Каррера сказал, что команде не хватило моральных сил, эмоций.
— Не то чтобы эмоций. Невезения. В том году мы много голов забивали в концовках, теперь — пропустили. Может, вернулось где-то. С одной стороны даже хорошо, что у нас появилась возможность сделать выводы.

— Первый тайм не убаюкал? «Динамо» не выглядело серьезным соперником.
— Думаю, мы были просто посвежее, правильно играли, прессинговали. Во втором тайме не выполнили установку тренера и поэтому ничья.

— «Локомотив» не смог отыграться с 0:2. Не повлиял ли этот факт на сегодняшний матч?
— Об этом не думали. Это был другой матч. За трофей.

— Что Каррера сказал в раздевалке? Ничего не летало?
— Все нормально спокойно обсудили. И все.

— А что конкретно вы не выполнили?
— В первом тайме мы выполнили установку, потом нет. Я же не буду вам рассказывать о нашей тактике.

— Как вам «Динамо»?
— Сложно судить по одной игре. Через три-пять туров посмотрим, как они.

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