Бубнов: У тренеров «Динамо» точно будут вопросы к арбитру матча со «Спартаком»

«Спартак» потратил много сил в игре с «Локомотивом» и, очевидно, не полностью восстановился. Как физически, так и эмоционально. Невнятно начал матч, невнятно его и завершил. Во втором тайме у красно-белых не хватало энергии на высокий прессинг. В свою очередь Юрий Калитвинцев, специалист, прошедший школу подготовки киевского «Динамо» Валерия Лобановского, отлично знает, как правильно функционально подготовить команду к старту сезона.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 1, 18.07.2017, 19:30 2:2 Динамо М Спартак М