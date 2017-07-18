Бубнов: У тренеров «Динамо» точно будут вопросы к арбитру матча со «Спартаком»
Бывший футболист «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 1-го тура РФПЛ между
бело-голубыми и красно-белыми (2:2).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак» потратил много сил в игре с «Локомотивом» и, очевидно, не полностью восстановился. Как физически, так и эмоционально. Невнятно начал матч, невнятно его и завершил. Во втором тайме у
Понимая, что его подопечные не в полном порядке, а соперник прибавляет, Массимо Каррера постарался перестроить игру, взять мяч под контроль в центре, уплотнить оборону. Он хотел выпустить на поле Ананидзе, но затем предпочёл вариант с игроком, более полезным при разрушении, Тимофеевым. А в концовке впереди оставался один Промес, но всех этих экстренных мер оказалось недостаточно для победы.
По ходу первого тайма «Динамо» в
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