Каррера: Не совсем понимали, в какую игру мы должны играть
Сумасшедшая развязка дерби «Динамо» — «Спартак» — в комментариях и оценках тренеров Массимо Карреры и Юрия Калитвинцева.
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Видимо, что-то случилось...
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Всего несколько дней назад Массимо Карреру поздравляли со вторым спартаковским трофеем. А после дерби с «Динамо» спрашивали — что же было не так со «Спартаком»?
— Чем вызвана ранняя замена Луиса Адриано?
— Он попросил замену
— В чём главная причина провального второго тайма? Команда рано поверила, что победа уже одержана?
— Я надеюсь, что нет. Прошлый сезон должен был нас научить, что матчи играются до финального свистка, тем более дерби. Во втором тайме был физический спад
— В чём причина такого большого количества брака в действиях спартаковцев? Как с этим бороться?
— Я здесь именно для того, чтобы работать над этим. Во втором тайме мы неправильно подошли к игре. Брак — это результат того, что команда делала не то, к чему мы готовились.
— Сегодня была новая пара центральных защитников: Боккетти — Кутепов, которая много ошибалась. Как оцените их игру?
— В первом тайме всё было хорошо, во втором много ошибок, но это касается всей команды, а не только этой пары.
— Ничья — справедливый результат?
— Мы всегда играем на победу, но есть соперник. Эта игра разделилась на два тайма: в первом были лучше мы, во втором — «Динамо». Они практически не дали нам больше возможностей забить и забили сами.
Наставника «Динамо» Юрия Калитвинцева
Отталкиваюсь от качества той игры, которую показали во втором тайме при счёте 0:2. Мы спокойно разобрали ситуацию в раздевалке, внесли коррективы и вышли уже, не глядя на счёт на табло.
В первом тайме немного не справились с коллективной скоростью соперника. Сколько бы ни сыграли товарищеских матчей, в ФНЛ таких скоростей не было. Не справились, но потом адаптировались и во втором тайме показали больше, чем соперник. Не забили те моменты, которые должны были, хотя всегда говорим, что моментов не бывает много, их надо использовать. Но в итоге именно додавили. Своей самоотдачей, верой в себя заслужили эту ничью.
— Не считаете, что ошиблись со стартовым составом, со связкой Сапета — Зотов в центре? Готов ли Сов играть 90 минут?
— Если отталкиваться от счёта, то можно рассуждать — угадали или нет. Ребята под наблюдением — медицинским, функциональным. Играют те, кто лучше готов на данный момент. По всем показателям, по тренировкам Сапета и Зотов смотрелись хорошо. И первый тайм — это ошибки всей команды, а не двух конкретных игроков. Замена Сапеты на Сова — корректива, внесённая в игру, а не результат недовольства Сашей. 90 минут Сову на сегодняшний день играть тяжело, но он идёт семимильными шагами и в физических кондициях, и в понимании нашей игры — он
— Поделитесь, какие коррективы внесли в перерыве?
— Я уважаю Александра Фёдоровича Тарханова, но зачем я буду все карты сейчас раскрывать? Мы к «Уралу»
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