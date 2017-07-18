Тарасов пропустил матч с тульским «Арсеналом» из-за травмы ахилла

«Дополнительное время со “Спартаком” он уже не мог играть. У него травма ахилла. Не стали рисковать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем сегодня матче «Локомотив» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол забил Соломон Кверквелия.