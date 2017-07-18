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18 июля 2017, 21:55 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Тарасов пропустил матч с тульским «Арсеналом» из-за травмы ахилла

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 с тульским «Арсеналом» рассказал, что полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов пропустил встречу из-за травмы.

«Дополнительное время со “Спартаком” он уже не мог играть. У него травма ахилла. Не стали рисковать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В прошедшем сегодня матче «Локомотив» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол забил Соломон Кверквелия.

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