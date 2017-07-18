Без усилений, но с молодежью. Как «Локомотив» победил «Арсенал»
«Локомотив» стартовал с победы в чемпионате России, обыграв тульский «Арсенал» с минимальным счетом.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Не мастера ротации
«Задача — наиграть молодежь», — такую фразу президент «Локомотива» Илья Геркус много раз повторял в различных интервью.
И конечно же
Другой интересный момент — после матча за Суперкубок многие футболисты «Локомотива», в частности Мануэл Фернандеш, признавались, что непросто было отбегать даже 90 минут. Но спустя три дня против «Арсенала» выходит все тот же состав. Изменение одно — Антон Миранчук вместо Дмитрия Тарасова, которого не оказалось в заявке. Ротация — точно не про «Локомотив». Сразу вспоминается Кубок конфедераций и тренер сборной Мексики. Его критиковали за то, что каждый матч чуть ли не наполовину меняет стартовый состав —
Фарфан рвется в сборную
В ближайших матчах интереснее всего будет наблюдать за звездой перуанского футбола Джефферсоном Фарфаном.
На Суперкубке Джефферсона просматривали помощники главного тренера сборной Рикардо Гареки. И если футболист себя проявит, или хотя бы не испортит впечатления, то не просто вернется в команду, а станет одним из ключевых игроков в тактических построениях. А главное, заменит дисквалифицированного Паоло Герреро, суперзвезду Перу.
В матче с «Арсеналом» Фарфан был одним из лучших. Не раз прорывался по флангу и создавал опасные моменты. Возможность вернуться сборную пока что творит с перуанцем чудеса.
Кверквелия спасает
«Локомотив» уже по традиции с большими мучениями выцарапывает очки у середняков и аутсайдеров чемпионата. Игра с «Арсеналом» исключением не стала. После совсем унылого первого тайма команда заиграла мощнее. Под кричалки про Лоськова, Семина и Сычева забить пытались Ари, Миранчук и Фернандеш. Но удалось это сделать Кверквелии. Сразу вспомнился Ведран Чорлука, который приходил на помощь атаке и зарабатывал важные очки для команды. Свой гол Соломон побежал праздновать к скамейке запасных и пожал руку Юрию Семину. «Локомотив» начинает чемпионат с победы, но пока не убеждает, что готов бороться за ту самую первую пятерку, о которой говорит руководство.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter