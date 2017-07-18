Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»
На 83-й минуте матча 1-го тура «Динамо» — «Спартак» правильно поступил арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота
красно-белых.
После удара Козлова в спартаковской штрафной действительно произошел контакт мяча с рукой Комбарова. Но удар наносился с близкого расстояния, получился очень сильным, а рука была прижата к груди и находилась в естественном положении. Решение судьи, продолжившего игру, можно поддержать. (Александр БОБРОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter