Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

После удара Козлова в спартаковской штрафной действительно произошел контакт мяча с рукой Комбарова. Но удар наносился с близкого расстояния, получился очень сильным, а рука была прижата к груди и находилась в естественном положении. Решение судьи, продолжившего игру, можно поддержать. (Александр БОБРОВ).