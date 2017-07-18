Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30426154/
18 июля 2017, 21:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Карасев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

На 83-й минуте матча 1-го тура «Динамо» — «Спартак» правильно поступил арбитр Сергей Карасев, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых.

После удара Козлова в спартаковской штрафной действительно произошел контакт мяча с рукой Комбарова. Но удар наносился с близкого расстояния, получился очень сильным, а рука была прижата к груди и находилась в естественном положении. Решение судьи, продолжившего игру, можно поддержать. (Александр БОБРОВ).

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Дзюбе поставили ультиматум

"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной России

Макгрегор хотел скрыть этот факт, но не удалось