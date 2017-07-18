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18 июля 2017, 21:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над тульским «Арсеналом».

В матче первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 Локомотив в Москве одержал победу с минимальным счётом над тульским Арсеналом. Увеличить
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Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте.

Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.

В следующем туре «Локомотив» 21 июля сыграет с ЦСКА на стадионе «армейцев», а «Арсенал» 24 июля примет «СКА-Хабаровск».

18.07.2017 19:30 основной раунд: 1-й тур Арена Химки
Динамо М 2:2 Спартак М
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Массимо Каррера
Голы
54′ Кирилл Панченко (Ф. Бечирай, А.В. Зотов) 8
90+2′ Александр Ташаев (Ф. Вандерсон, А.А. Козлов) 88
10 Квинси Промес (Л. Мельгарехо, Д. Глушаков) 29′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес, Л. Мельгарехо) 32′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
Сергей Терехов 13
Себастьян Хольмен 3
Тони Шуньич 44
Алексей Ионов 7
Кирилл Панченко 8
Александр Зотов 10
65′ Анатолий Катрич 77
Александр Ташаев 88
42′ 73′ Фатош Бечирай 21
Франсиску ду Карму Вандерсон 14
46′ Александр Сапета 41
Самба Соу 27
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
23 Дмитрий Комбаров
16 Сальваторе Боккетти
29 Илья Кутепов
10 Квинси Промес
25 Лоренсо Мельгарехо
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 90′
40 Артем Тимофеев
12 де Соуза Луиз Адриану 65′
71 Ивелин Попов 73′
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 4
11 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 3
11 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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