«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии

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Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте.

Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.

В следующем туре «Локомотив» 21 июля сыграет с ЦСКА на стадионе «армейцев», а «Арсенал» 24 июля примет «СКА-Хабаровск».