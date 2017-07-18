«Локомотив» победил тульский «Арсенал» благодаря голу Кверквелии
В матче первого тура российской
Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» в Москве одержал победу с минимальным счётом над тульским «Арсеналом».
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Единственный гол в этом матче был забит на 57-й минуте.
Со стандарта последовала подача на ближнюю штангу и скидка от Неманьи Пейчиновича на дальнюю, где тульские защитники не разобрались с выносом, подарив мяч Соломону Кверквелии, который своим мощным ударом не оставил шансов Владимиру Габулову.
В следующем туре «Локомотив» 21 июля сыграет с ЦСКА на стадионе «армейцев», а «Арсенал» 24 июля примет «СКА-Хабаровск».
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Массимо Каррера
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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