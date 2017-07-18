Вернувшиеся дважды! «Динамо» отыгралось с 0:2 в дерби со «Спартаком»
Дерби первого же тура нового сезона принесло лихую концовку — вернувшееся из ФНЛ «Динамо» отыгралось с 0:2 в игре с чемпионом.
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Видимо, что-то случилось...
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Вернулись править — вернулись побеждать
«Динамо» и «Спартак» — как Инь и Ян российского футбола: друг без друга никак. Вылеты каждой из команд — а такое случалось всего по разу в нашей истории — неизменно накладывались на чемпионство заклятых соперников.
Хоть «Динамо» и не строит наполеоновских планов на сезон, от дерби болельщики явно ждали
Первая десятиминутка дерби, которую многие посетители «Арены Химки» не видели
«Вернулись побеждать!» — гласил баннер динамовцев. «Вернулись править!» —
Красота
«Спартак» благодаря такой халатности быстро пережил период непонятно чем вызванной паники и принялся раскатывать медлительное «Динамо». Луис Адриано со своим гипсом был на всех участках поля одновременно, и закономерно, что в итоге забил — после проникающего паса Промеса.
Но комбинации
Разгроми всё, Панча!
Можно констатировать, что Юрий Калитвинцев как минимум не угадал с составом: центр Сапета — Зотов оказался вчистую переигран, не в состоянии ни контролировать мяч, ни срывать атаки соперника. Плохо справлялся со своими обязанностями Бечирай. Не работали фланги. Во втором тайме тренерский штаб эти ошибки постарался поправить. Выход Сова, Ташаева, а затем и Вандерсона оживил игру динамовцев в атаке. А на «Спартаке» понемногу сказывались 120 минут в Суперкубке.
Но главное, что поспособствовало возвращению интриги — довольно быстрый гол «Динамо» во втором тайме. Бечирай зацепился за мяч у чужой штрафной, а набежавший Панченко безупречно пробил, показав скептикам, что не собирается быть «бомбардиром уровня ФНЛ». Ещё раньше отличиться мог новичок
В конечном счёте «Динамо» сделало всё, чтобы дерби закончилось вничью. Убойные моменты на 85-й и 89-й минутах — что ещё надо, чтобы вытащить такой матч? Сначала Вандерсон и Козлов так и не пробили вновь запаниковавшую оборону, а затем второй свой стопроцентный шанс за матч упустил Ионов. Вот почему ЦСКА решил не выкупать полузащитника, которого так стремился заполучить у
Но добавленное время
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