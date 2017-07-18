Александр Кержаков: Через год вижу себя чемпионом России

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«Луческу не хватило времени для адаптации»

Я хорошо отношусь к Бердыеву. Считают его одним из самых топовых тренеров в российском футболе на данный момент. Если не самым топовым.

Моя нынешняя цель — принести пользу в том начинании, в котором сейчас пытаюсь себя реализовать, и помочь «Зениту» найти новых талантов для того, чтобы команда наконец состояла из собственных воспитанников, россиян, которые будут радовать всех болельщиков своей игрой.

«Зенит», конечно, станет чемпионом. Куда он денется. Уверен, что так и будет. Прогноз на Лигу Европы? Победит «Зенит».

Паредес мне понравился. Виден его серьезный уровень, плюс техническое и тактическое оснащение. Он классный футболист. Паредес принесет много пользы для «Зенита» в этом году.

«Петровский» теперь не стадион «Зенита». Зато у клуба есть свой стадион: красивый, комфортный. «Петровский» дал очень многое мне и болельщикам, но думаю, со временем все привыкнут к новой арене. Я очень хочу, чтобы она заполнялась. Вы не представляете, какая это поддержка для команды: у игроков появляются дополнительные силы и эмоции, когда полный стадион будет гнать футболистов в едином порыве.

Файзулин пытается восстановиться. У него, я так понимаю, были очень серьезные проблемы со здоровьем. Дай бог, чтобы восстановился и сыграл в футбол на высоком уровне. И если это получится, то в футболке «Зенита».

От Луческу остались хорошие впечатления. Этот человек доверил мне быть в команде. Его голос был определяющим. Если бы я ему был не нужен как футболист — меня бы не взяли. Я благодарен Мирче за это. Просто ему не хватило времени для адаптации. Он прививал нам атакующий футбол, но не все у команды получалось.

«Буду работать в тандеме с Радимовым»

Манчини? Команда добилась успеха в первом матче и, как я понял, играла в тот футбол, который задумывал тренер. Так что все хорошо.

У нас с Радимовым одинаковые функции. Я встречался с ним, мы все обсудили. Все нормально. Будем работать в тандеме.

Почему не начну тренировать? Чтобы начать карьеру тренера, надо, в первую очередь, на него выучиться.

Планы на будущее — грандиозные. Хочу побеждать каждый год с «Зенитом» в любом качестве: функционера, менеджера. Хочется большего, но надо с чего-то начинать.

Лучший игрок в РФПЛ? Очень нравится, как играет Головин. Может, потому что он российский игрок.

Лимит? От меня ничего не зависит. Очень много людей принимают решения, и мой голос не считается решающим. Если бы было иначе — что-то бы посоветовал.

Думаю, правильно, если инициатива прощального матча будет исходить не от меня. Мне лично сложно что-то делать. У меня другие функции в клубе, чтобы еще заниматься организацией своей прощальной игры.

Очень плохо, что «Тосно» не играет в Ленинградской области. Если бы принимали соперников там — было бы приятно за ними наблюдать. А так когда команда из Ленобласти играет на «Петровском», а раньше проводила матчи в Великом Новгороде… Ну не знаю.

В «Севилье» все было замечательно. Я выиграл три трофея: Кубок и Суперкубок Испании, Кубок УЕФА. Забивал голы, играл на высочайшем уровне с суперпартнерами, которые потом играли в «Барселоне», «Ювентусе». У меня были очень сильные конкуренты. Новый тренер сказал, что видит меня только третьим форвардом. Я захотел играть, поэтому и ушел.

«Виллаш-Боаш сам себе придумал конфликт»

Поверьте, если захочу поиграть — я это сделаю. У нас есть столько возможностей и мест.

Что бы поменял в российском футболе? Многие стадионы я бы заменил на более современные.

Наш русский браконьер? Хорошо, что хоть вы не браконьеры. Молодцы.

У Кокорина есть все, чтобы заиграть. Немножко везения, и все будет хорошо.

Кем я вижу себя через год? Тем человеком, кто принес пользу «Зениту», и чемпионом страны в другом качестве.

Конфликты в «Зените»? Если говорить о тренерах — со Спаллетти их не было, с Адвокатом — тоже. Виллаш-Боаш… Человек сам себе придумал конфликт, пытался что-то сделать. Он просил публичных извинений, и я извинился, потому что хотел быть в «Зените», а это моя родная команда. Виллаш-Боаш принял извинения, но конфликтовать не перестал. Потом я перестал быть ему нужным.

Когда будут новые Кержаковы? Посмотрим, что в Академии творится. Разберемся, есть они или нет. Надеюсь, что будут.

Натурализация? Я за отечественного производителя. Думаю, у нас есть футболисты не хуже тех, кого натурализуют сейчас.

«Я за переход Смолова в «Зенит»

Буду открывать свою детскую школу. Есть проект, осталось решить вопрос с землей, и тогда будем открывать школу в Петербурге. Где удастся получить землю, там она и будет. Мне не важен район города. Главное — осуществить проект. Будем обсуждать вопрос по поводу земли, вряд ли мне ее кто-то просто так даст.

Было бы здорово, если бы Семак вывел «Уфу» в еврокубки. Еще бы больше людей ходили в Уфе на футбол — было бы вообще супер.

Что поможет сборной России? Когда будет много хороших игроков. Чем больше футболисты будут выступать в сильных чемпионатах, тем больше они станут развиваться.

На данный момент дерби «Тосно» — «Зенит» не считаю принципиальным. Надеюсь, оно таким будет через несколько лет.

Слухи о мини-футбольном «Зените»? Клуб должен быть. Но в этом году вряд ли появится.

Реален ли переход Смолова в «Зенит»? Хотелось бы, чтобы он играл за границей в ведущем чемпионате. Но если оттуда нет предложений и есть вариант с «Зенитом» — я за переход Федора.