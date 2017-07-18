Рыбусь прошёл медобследование для «Локомотива»

По их словам, футболист прибыл в Москву, прошёл медосмотр для «железнодорожников» и готов присоединиться к команде. Скорее всего, это будет не последняя покупка «Локомотива».

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».