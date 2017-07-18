Рыбусь прошёл медобследование для «Локомотива»
Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива», сообщили комментаторы в эфире телеканала «Наш футбол».
По их словам, футболист прибыл в Москву, прошёл медосмотр для «железнодорожников» и готов присоединиться к команде. Скорее всего, это будет не последняя покупка «Локомотива».
Ранее президент «Лиона»
Футболист сборной Польши ранее уже выступал в
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