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18 июля 2017, 21:09 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рыбусь прошёл медобследование для «Локомотива»

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбусь в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива», сообщили комментаторы в эфире телеканала «Наш футбол».

По их словам, футболист прибыл в Москву, прошёл медосмотр для «железнодорожников» и готов присоединиться к команде. Скорее всего, это будет не последняя покупка «Локомотива».

Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс подтвердил, что Рыбусь близок к переходу в «Локомотив».

Футболист сборной Польши ранее уже выступал в Премьер-Лиге — с 2012 по 2016 год он защищал цвета «Терека» (ныне — «Ахмат»). После Рыбусь перешёл в «Лион» в статусе свободного агента. 27-летний игрок в прошлом сезоне провёл 28 матчей.

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