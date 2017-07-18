Рейнгольд: В России к футболу относятся спустя рукава
Ветеран «Спартака», двукратный обладатель Кубка СССР по футболу Валерий Рейнгольд поделился мнением о статусе футболистов в России.
Слова эксперта приводит НСН.
«У нас к этому виду спорта относятся спустя рукава. И это плачевно. Это то, что происходит с нашей сборной. Когда я играл в московском “Спартаке”, мы считались по трудовому законодательству любителями. Ну как я любитель? Я посвятил себя футболу с малых лет и зарабатывал деньги. Я — настоящий профессионал», — отметил Рейнгольд.
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