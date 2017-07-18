«Зенит» подарил спички строителям соломенного «Крестовского»
«Зенит» отреагировал на новость про соломенную «Зенит Арену», которую построили на ферме в Ставропольском крае.
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Ранее в Ставропольском крае построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-Ареной». На табличке у входа сообщается, что стадион был построен за пять дней и на него потратили 41 тыс. рублей, а в ходе строительства «не было распилено ни одного рубля».
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