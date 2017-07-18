«Зенит» подарил спички строителям соломенного «Крестовского»

Официальный твиттер сине-бело-голубых опубликовал картинку с фирменными спичками клуба и подписью: «Держите посылку».

Ранее в Ставропольском крае построили стадион из соломы, который назвали «Зенит-Ареной». На табличке у входа сообщается, что стадион был построен за пять дней и на него потратили 41 тыс. рублей, а в ходе строительства «не было распилено ни одного рубля».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">держите посылку — <a href="https://t.co/lyThfKGT8b">https://t.co/lyThfKGT8b</a> <a href="https://t.co/3VOFNliyWE">pic.twitter.com/3VOFNliyWE</a></p>— ФК «Зенит» (@zenit_spb) <a href="https://twitter.com/zenit_spb/status/887321727684026368">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>