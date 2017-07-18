Первый гол «Спартака» засчитан верно
На 29-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» верное решение принял арбитр Сергей Карасев, засчитав взятие ворот
бело-голубых.
Динамовец Терехов пытался было убедить судью, что автор гола Промес перед тем, как нанести удар, совершил фол.
Промес действительно боролся с Тереховым за позицию. Причем сначала 13-й номер «Динамо» первым стал задерживать соперника рукой, затем пошла обоюдная борьба за лучшее место в площади ворот. А закончилось все тем, что спартаковец освободился от опеки и открыл счет.
Так это выглядит на тех повторах, которые показали организаторы телетрансляции. Следует отметить, что арбитр находился не рядом с местом событий и, возможно, учитывал мнение первого ассистента Антона Аверьянова (Александр БОБРОВ).
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