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18 июля 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Первый гол «Спартака» засчитан верно

На 29-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» верное решение принял арбитр Сергей Карасев, засчитав взятие ворот бело-голубых.

Динамовец Терехов пытался было убедить судью, что автор гола Промес перед тем, как нанести удар, совершил фол.

Промес действительно боролся с Тереховым за позицию. Причем сначала 13-й номер «Динамо» первым стал задерживать соперника рукой, затем пошла обоюдная борьба за лучшее место в площади ворот. А закончилось все тем, что спартаковец освободился от опеки и открыл счет.

Так это выглядит на тех повторах, которые показали организаторы телетрансляции. Следует отметить, что арбитр находился не рядом с местом событий и, возможно, учитывал мнение первого ассистента Антона Аверьянова (Александр БОБРОВ).

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