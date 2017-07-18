Первый гол «Спартака» засчитан верно

Динамовец Терехов пытался было убедить судью, что автор гола Промес перед тем, как нанести удар, совершил фол.

Промес действительно боролся с Тереховым за позицию. Причем сначала 13-й номер «Динамо» первым стал задерживать соперника рукой, затем пошла обоюдная борьба за лучшее место в площади ворот. А закончилось все тем, что спартаковец освободился от опеки и открыл счет.

Так это выглядит на тех повторах, которые показали организаторы телетрансляции. Следует отметить, что арбитр находился не рядом с местом событий и, возможно, учитывал мнение первого ассистента Антона Аверьянова (Александр БОБРОВ).