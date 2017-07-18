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18 июля 2017, 20:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Второй гол «Спартака» засчитан правильно

На 32-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, засчитав второй гол красно-белых.

Могло показаться, что автор забитого мяча Луиз Адриану в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Однако видеоповтор свидетельствует: ближе к линии динамовских ворот, чем спартаковский нападающий, находился один из защитников, который своей ногой «перекрывал» спартаковца. Первый ассистент Антон Аверьянов поступил верно, не зафиксировав у Луиза Адриану положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).

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