Второй гол «Спартака» засчитан правильно

Могло показаться, что автор забитого мяча Луиз Адриану в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Однако видеоповтор свидетельствует: ближе к линии динамовских ворот, чем спартаковский нападающий, находился один из защитников, который своей ногой «перекрывал» спартаковца. Первый ассистент Антон Аверьянов поступил верно, не зафиксировав у Луиза Адриану положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).