Второй гол «Спартака» засчитан правильно
На 32-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» правильное решение принял арбитр Сергей Карасев, засчитав второй гол
красно-белых.
Могло показаться, что автор забитого мяча Луиз Адриану в момент передачи партнера оказался за линией офсайда. Однако видеоповтор свидетельствует: ближе к линии динамовских ворот, чем спартаковский нападающий, находился один из защитников, который своей ногой «перекрывал» спартаковца. Первый ассистент Антон Аверьянов поступил верно, не зафиксировав у Луиза Адриану положение «вне игры». (Александр БОБРОВ).
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