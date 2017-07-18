Фанаты устроили драки на трибунах во время 1-го тайма матча РФПЛ «Динамо» — «Спартак»
МОСКВА, 18 июл —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Драки между болельщиками вспыхнули на трибунах «Арены Химки» во время матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».
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Встреча проходит во вторник в Химках. По ходу первого тайма «Спартак» ведет со счетом 2:0.
После второго забитого мяча на центральной трибуне произошло несколько стычек между фанатами команд, одного из болельщиков скинули на несколько рядов вниз. Эти локальные конфликты удалось погасить стюардам без помощи сотрудников правоохранительных органов. Матч
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