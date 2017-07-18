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18 июля 2017, 20:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фанаты устроили драки на трибунах во время 1-го тайма матча РФПЛ «Динамо» — «Спартак»

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Драки между болельщиками вспыхнули на трибунах «Арены Химки» во время матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими «Динамо» и «Спартаком».

<em>МОСКВА 18 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> <span class=error>Ильдар</span> <span class=error>Сатдинов</span>. </em>Драки между болельщиками вспыхнули на трибунах Арены Химки во время матча первого тура чемпионата России по футболу между московскими Динамо и Спартаком. Увеличить
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Встреча проходит во вторник в Химках. По ходу первого тайма «Спартак» ведет со счетом 2:0.

После второго забитого мяча на центральной трибуне произошло несколько стычек между фанатами команд, одного из болельщиков скинули на несколько рядов вниз. Эти локальные конфликты удалось погасить стюардам без помощи сотрудников правоохранительных органов. Матч из-за этого остановлен не был.

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