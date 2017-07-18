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18 июля 2017, 20:29 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Карпин попросил объяснить ему назначение спиннера

Бывший главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин в своем аккаунте в Instagram попросил объяснить ему назначение спиннера.

Бывший главный тренер московского Спартака Валерий <span class=error>Карпин</span> в своем аккаунте в Instagram попросил объяснить ему назначение <span class=error>спиннера</span>. Увеличить
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«Вот если мне кто-то объяснит, для чего нужна вот эта хрень под названием спиннер, я буду очень рад», — сказал Карпин. В подписи к видео отмечается, что тому, кто сможет это сделать, будет «огромный респект» от специалиста.

21 июня Карпин предложил сжечь главу департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрея Будогосского за то, что тот выступает против внедрения видеоповторов в футболе.

Спиннер — вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность. В начале мая различные спиннеры занимали первые 20 позиций в списке бестселлеров отдела игрушек крупнейшего американского интернет-магазина Amazon.

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