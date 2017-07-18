На подъезде к арене была большая пробка, и часть любителей футбола до сих пор не могут добраться до своих мест на стадионе, несмотря на то что первый тайм встречи подходит к концу.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Спартак». К 38-й минуте счёт 2:0 в пользу красно-белых. Отличились Квинси Промес и Луис Адриано.