Часть болельщиков не может попасть на матч «Динамо» — «Спартак»
Многие болельщики не смогли вовремя попасть на стадион «Арена Химки», где в эти минуты проходит матч 1-го тура РФПЛ «Динамо» — «Спартак», передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
На подъезде к арене была большая пробка, и часть любителей футбола до сих пор не могут добраться до своих мест на стадионе, несмотря на то что первый тайм встречи подходит к концу.
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