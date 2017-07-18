Из князей в грязи: Кержакову предложили вернуться в футбол, но болотный

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Не готовых смириться с потерей Кержакова в большом футболе наберется, пожалуй, немало: фанаты «Зенита» с ностальгией вспомнят дюжину лет в клубных цветах, поклонники сборной — рекордные тридцать мячей в ворота соперников, юмористы, всплакнут, мол, некому теперь на поле «скержаковить». Но решение общей проблемы предложили только коллеги Александра по амплуа: уезжать из Петербурга не надо, забивай, сколько хочешь, равных по классу нет, а уж за промахи на таком поле ругать не станут.

«Мне начали звонить и спрашивать, правда ли, что мы пригласили Кержакова. Да, правда, но это не челлендж, мы на самом деле хотим с ним поиграть. В Интернете смеются, что это за игра такая, но это очень серьезный спорт. Поэтому мы приглашаем Александра и вас всех попробовать», — подтвердил серьезность намерений чемпион мира по болотному футболу Михаил Зеленский.

Контракт для Кержакова вообще-то можно будет считать прорывом: в такой титулованной команде он никогда не играл. Клуб «Озерки» привозит на Родину уже третий кубок мира. Чемпионаты с 1998 года проводят в финской деревне Хюрюнсалми. В отдельных лигах играют любители, профи, бизнесмены и даже люди в смешных костюмах. Правда, сами уверяют: вид спорта вполне серьезный. Тот же пляжный, только сложнее, и с водой.

«Немножко ему будет сложно играть, как и обычному футболисту в пляжный: ты не знаешь, как к мячу подходить, как бить. Но будет интересно посмотреть. Там очень тяжело играть, много борьбы. У нас раньше были кусочки болотного футбола весной или осенью. Так что наши умеют играть в такой футбол», — уверен игрок сборной России по футболу 2003−2005 годов Дмитрий Булыкин.

Если считать все категории, то празднуем на болотах мы уже в семнадцатый раз. Дважды побеждали в пляжном футболе. Четыре раза медали мундиаля в Россию привозили команды бездомных. А только 16 июля 2017 года медики повторили триумф прошлого года, тоже став лучшими в мире. Главная команда страны, тем временем, спустилась на почетное 62-е место в рейтинге ФИФА, почти догнав Узбекистан.

«Чем масштабней спорт, тем больше надо инвестиций. Большой футбол требует большой работы. Даже за 10 лет сложно добиться прогресса, особенно если делать все неправильно», — считает спортивный обозреватель ВГТРК Владимир Стогниенко.

Сам Кержаков на предложение чемпионов мира пока не ответил. Но если жизненное кредо «бил, бью и буду бить» у рекордсмена сборной еще в силе, то в болотном футболе может появиться свой королевский клуб. В конце концов, таких звезд в спортивной грязи еще не видели.