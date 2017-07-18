Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30425623/
18 июля 2017, 20:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Арсенал»: Гончаренко и Онопко присутствуют на матче

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и один из его помощников Виктор Онопко присутствуют на матче 1-го тура российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и тульским «Арсеналом», передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Встреча проходит в эти минуты на стадионе «Локомотив» в Москве.

Примечательно, что ЦСКА предстоит матч с «Локомотивом» в рамках 2-го тура РФПЛ. Игра состоится 21 июля. В матче 1-го тура подопечные Виктора Гончаренко на выезде обыграли «Анжи» (3:1).

Локомотив М
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера