Битва чемпионов. Гид по матчу «Динамо» — «Спартак»
Московское дерби между столичными клубами «Динамо» и «Спартак» — одно из самых старейших в стране.
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Первая битва состоялась 96 лет 1 месяц и 1 день назад в чемпионате Москвы, когда «Спартака» знали под названием «Красная Пресня». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу краснопресненцев. За этот период команды провели 203 матча, в которых
В сезоне 2015/2016 московское «Динамо» напрямую вылетело в ФНЛ, заняв 15 место в турнирной таблице с 25 очками (5 побед, 10 ничьих, 15 поражений). «Спартак» в том сезоне занял 5 место, опередив «Локомотив» благодаря большему количеству забитым голам.
Прошедший сезон был удачен для обеих команд:
Ориентировочные составы
«Динамо»: Шунин, Морозов (Козлов), Хольмен, Шуньич, Терехов, Соу, Зотов (Сапета), Ташаев, Ионов (Катрич), Панченко, Вандерсон.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Бокетти, Кутепов, Комбаров, Глушаков, Фернандо, Промес, Попов, Ананидзе, Зе Луиш.
Кто не выйдет на поле
У московских динамовцев с игроками проблем нет — все здоровы, а вот у «Спартака» травмированы двое — полузащитник Роман Зобнин и Защитник Сердар Таски. Георгий Джикия хоть и не травмирован, но также пропустит матч,
Погода во время матча
По данным Gismeteo, будет малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха +19 градусов. Ветер 0 м/с. Влажность воздуха 72%.
Интересные факты:
1. «Динамо» не может выиграть у «Спартака» уже 6 матчей. Последний раз динамовцы побеждали 25 ноября 2012 года со счетом 1−5.
2. За эти 6 матчей
3. За 6 предыдущих дерби с «Динамо»
4. Кирилл Панченко за прошлый сезон забил за «Динамо» 24 гола в 34 играх (127 мин/гол). У лучшего бомбардира «Спартака» Квинси Промеса показатели хуже: 12 голов в 26 играх (188 мин/гол).
5. Вратарь чемпионов
6. Самая крупная победа в противостоянии была у «десятикратных»: в последнем чемпионате СССР динамовцы были разгромлены со счетом 7:1.
7. Самая крупная победа у
Прогноз на матч
Такого грозного соперника в ранге чемпиона страны у «Динамо» давно не было, да и уровень ФНЛ на порядок ниже. После победы в Суперкубке, слегка расслабившийся московский «Спартак», имея ненадежную защиту, пропустит. С учетом хороших атакующих игроков победа будет добыта с разницей в 1−2 мяча.
Где смотреть матч «Динамо» — «Спартак»
Матч в прямой трансляции можно будет посмотреть на канале «Матч!».
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