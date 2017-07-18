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18 июля 2017, 18:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Локомотив» — «Арсенал»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и тульского «Арсенала» на матч 1-го тура российской Премьер-Лиги.

Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Локомотив».

«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Баринов, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

«Арсенал»: Габулов, Александров, Беляев, Сунзу, Комбаров, Чаушич, Берхамов, Боурчану, Горбатенко, Шевчекно, Расич.

Начало встречи — в 19:30 мск.

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