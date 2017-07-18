«Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч первого тура российской
Премьер-Лиги сезона-2017/18 с «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Леонтьев, Щербаков, Попов, Ананидзе, Бакаев, Тимофеев, Самсонов, Нимели, Давыдов.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки».
Начало в 19:30 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter