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18 июля 2017, 18:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч первого тура российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 с «Динамо».

Стал известен стартовый состав Спартака на матч первого тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> сезона-2017/18 с Динамо. Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Селихов, Петкович, Тигиев, Леонтьев, Щербаков, Попов, Ананидзе, Бакаев, Тимофеев, Самсонов, Нимели, Давыдов.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки».

Начало в 19:30 мск.

Спартак М
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