Максим Григорьев перешел в «Урал»

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Подробности контракта Григорьева с «Уралом» не уточняются.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">ОФИЦИАЛЬНО: Экс-игрок "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" Максим Григорьев заключил контракт с <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A4%D0%9A%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB?src=hash">#ФКУрал</a>! Добро пожаловать! <a href="https://t.co/2MvtGS6e4x">pic.twitter.com/2MvtGS6e4x</a></p>— ФК Урал (@FCURAL) <a href="https://twitter.com/FCURAL/status/887297132151156736">18 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Экс-игрок “Спартака”, “Локомотива” и “Ростова” Максим Григорьев заключил контракт с “Уралом”. Днем новичок нашего клуба уже провел в составе “Урала” первую тренировку», — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Григорьев играл за «Ростов» на правах аренды в 2011 году, а также в 2014—2015 годах, а перед началом сезона-2016/17 подписал с дончанами полноценный контракт, но концовку сезона провел в аренде в «Оренбурге». В прошедшем сезоне 27-летний футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России.