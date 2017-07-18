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18 июля 2017, 16:46 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Максим Григорьев перешел в «Урал»

МОСКВА, 18 июл — Р-Спорт. Российский полузащитник Максим Григорьев, выступавший за «Ростов» и «Оренбург» в прошедшем сезоне, подписал контракт с «Уралом», сообщается в микроблоге екатеринбургского футбольного клуба в Twitter.

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Подробности контракта Григорьева с «Уралом» не уточняются.

«Экс-игрок “Спартака”, “Локомотива” и “Ростова” Максим Григорьев заключил контракт с “Уралом”. Днем новичок нашего клуба уже провел в составе “Урала” первую тренировку», — говорится в сообщении екатеринбургского клуба.

Григорьев играл за «Ростов» на правах аренды в 2011 году, а также в 2014—2015 годах, а перед началом сезона-2016/17 подписал с дончанами полноценный контракт, но концовку сезона провел в аренде в «Оренбурге». В прошедшем сезоне 27-летний футболист сыграл 16 матчей в чемпионате России.

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