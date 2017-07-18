Погребняк: Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком»

Встреча состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.

«Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил — а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят («Динамо» заняло 15-е место и вылетело из Премьер-Лиги. — Прим. «Чемпионата»).