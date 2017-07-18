Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30423101/
18 июля 2017, 18:34 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Погребняк: Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком», а также рассказал о состоянии здоровья.

Встреча состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.

«Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил — а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят («Динамо» заняло 15-е место и вылетело из Премьер-Лиги. — Прим. «Чемпионата»).

Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны — всё это будет нам на руку. Возьмём командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко — однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семёрке, — рассказал Погребняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера