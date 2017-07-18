Погребняк: Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком»
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 1-го тура российской
Премьер-Лиги со «Спартаком», а также рассказал о состоянии здоровья.
Встреча состоится 18 июля. Начало — в 19:30 мск.
«Со здоровьем всё в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил — а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но
Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с
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