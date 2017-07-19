Сергей Прядкин: Знаете, что стало с аренами ЧМ-2010? Кадры, как в «Безумном Максе»
Глава РФПЛ Сергей Прядкин в большом интервью «Советскому спорту» — о телеправах, потолке зарплат и грустном настоящем стадионов ЧМ-2010.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«СЕМИН НАКИНУЛСЯ: «АДРИАНО НАДО БЫЛО УДАЛЯТЬ!»
— Первый тур прошел, а поле в Махачкале уже в плохом состоянии.
— Мы разговаривали с руководителями «Анжи». За 10 дней до старта сезона газон был просто прекрасный. Но клубный агроном упустил момент, когда в Дагестане ударила жара. В итоге подгорело поле. В «Анжи» заверили, что к следующему туру покрытие приведут в порядок. Но если откровенно, я еще Сулейману Керимову об этом говорил, место для стадиона выбрано неграмотно. В этом месте трава в принципе плохо растет, слишком много соли в воде и воздухе. А, следовательно, и в земле. К примеру, у «Терека» на тренировочном поле лежит синтетика последнего поколения. Она не испаряется, игроки не жаловались. Возможно,
— После матча за Суперкубок Юрий Семин
— Он подошел ко мне с фразой «Адриано надо было удалять». Я говорю: «Юрий Палыч, ну не я судья. Я отвечаю за организацию, а за судейство — соответствующие органы. Возьмите медаль, а потом поговорим об этом». И тут же Семин говорит: «Я за видеоповторы, нам надо вводить видеоповторы!». На
— На матче фанаты обеих команд вывесили не относящиеся к футболу баннеры (против фильма «Матильда» Алексея Учителя — прим. Ред.).
— Это неприятно уже потому, что не имеет ничего общего со спортом. Я просто не понимаю действия фанатских объединений. В Черкизово я приехал за три часа до матча, ко мне подошел Александр Мейтин и доложил по поводу одного баннера. Спартаковцы попросили вывесить несанкционированный баннер, посвященный гибели своего друга. Я попросил фанатских руководителей показать растяжку. Ничего там имперского, никаких расистских замашек не было. Я разрешил и попросил достойно вести себя, это открытие сезона. А видите, как получилось…
— Существует контроль того, что приносят фанаты?
— Существует только в момент согласования с органами правопорядка. Мы смотрим, какой направленности баннер.
— То есть, Мейтин видел баннеры «Учитель, руки прочь от русского царя»?
— Эти нет. Как их пронесли туда? Я вот тоже задаюсь вопросом, как проносят те же файеры. Зачастую они появляются на трибуне заранее? Но как тогда объяснить, что кинологи с собаками не могут их обнаружить? Вы же понимаете, что лидеры фанатских объединений управляют своими группировками. И чтобы проявить себя, пройти «курс молодого бойца», каждый должен
— Какое?
— Говорят, давайте мы не будем жечь файеры, но разрешите нам использовать пищевую краску. Но нельзя заниматься сотрудничеством в одностороннем порядке. Не раз было: звонят фанаты, просят помочь, мол, изначально цена на фанатские билеты были одни, а по приезду оказались в два раза выше. И мы помогаем. Вот поэтому я вообще не понимаю, почему они так поступили на Суперкубке. В принципе, нас обманули. Не ожидал такого.
«А ЕСЛИ БЫ РЕБЕНОК КАКОЙ УПАЛ? ЗАДАВИЛИ БЫ»
— Болельщики «Спартака» пели про Гилерме оскорбительную расистскую песню. Что дальше?
— Комиссар напишет рапорт позднее (разговор состоялся в понедельник. — Прим. Ред.). Пока не знаю, что будет зафиксировано в нем. Я и этого не понимаю, честно говоря. Абсолютно. Кстати, в ответ от фанатов «Локомотива» тоже звучали обидные кричалки в адрес Промеса. Ну что это такое? Это фанаты или кто?
— Может, они занимаются демонстрацией? Мол, был ВОБ (Всероссийская организация болельщиков. — Прим. Ред.), все было хорошо, а теперь?
Я стоял у истоков его зарождения, помню то время. Мы ребят возили по Кавказу, проводили там собрания. Были тогда противодействия кавказских и русских группировок. Удалось тогда все сгладить. В
— Как сделать так, чтобы в РФПЛ болели так, как на Кубке конфедераций?
— Мы разрабатываем карточку фаната, в принципе тот же fan id. Она даже согласована со всеми клубами, MasterCard нам поможет с
— Через сезон?
— Ну не сейчас, конечно. Надо подготовиться. Вместе с этим нужно ввести систему видеоконтроля и отслеживания нарушителей, систему контроля доступа. Это оборудование уже стоит на всех стадионах РФПЛ, специальная написана программа. MasterCard выделил на нее деньги.
«КАЛЕНДАРЬ УЖЕ МЕСЯЦ СУЩЕСТВУЕТ, ЧТО ЕГО МУССИРОВАТЬ?»
— Календарем многие недовольны. Гендиректор «Динамо» Евгений Муравьев уже негативно высказался по поводу того, что его команда в жаркие летние дни играет выездные матчи в Грозном, Махачкале, Краснодаре и
— Что значит — Муравьев высказался? Клуб должен официально обратиться к нам с просьбой, почему мы приняли такое решение. При составлении календаря все клубы находились в равных условиях. Тогда давайте выслушаем остальных 15 участников чемпионата. Половина из них точно просила бы лучший календарь для себя.
Мы не можем дать одной команде семь матчей сыграть на выезде, а потом столько же дома.
Журналист «Матч ТВ» меня недавно попросил рассказать о календаре. А что рассказывать? Он уже как месяц принят, зачем эту тему еще раз муссировать? Мы, кстати, это календарь приняли с первой попытки. Раньше мы по
Календарь составлялся по таблице Бергера. Но это не значит, что мы просто вписали 16 клубов. Сначала нужно выдержать все условия, чтобы
— «Спартак» и ЦСКА сыграют 10 декабря. Их это устраивает?
— К нам клубы не обращались. С их стороны никаких недовольств высказано не было. Виталий Мутко сначала тоже был недоволен календарем, но когда увидел его воочию, со всеми международными паузами и еврокубками, сильно удивился: а когда нам играть? Он был в шоке. Могу заверить, что в Европе постоянно обсуждаются календари. Хотя у них есть возможность играть в феврале и январе. В Англии вообще без перерыва играют. И все равно недовольны.
«ДРУГОГО ВЕЩАТЕЛЯ НЕТ»
— РФПЛ хочет, чтобы «Матч ТВ» платил за права на чемпионат России на 50% больше. На чем основано это желание?
— Вы были на
— … была убита.
— Вы говорите правду, но это звучит резко. Я скажу, что сейчас она на 70−75 процентов упала. Что неудивительно, если ты показываешь
— Не только по общедоступному каналу, но и по интернету.
— Об этом и речь.
Вы тогда не показывайте эту игру, покажите другую. Естественно, кто будет покупать такой продукт? Но я встречался недавно с Грановым (руководитель субхолдинга «Газпром-медиа Матч». — Прим. Ред.). Они хотят показывать два матча в туре, а на остальных развивать платную подписку. До мая у нас действующий контракт. Уже начались переговоры, встречи по новому соглашению. Идет дискуссия.
— А что делать? Конкуренции в этом телевизионном сегменте нет никакой.
— Да. У нас отсутствует медиарынок — и это проблема. В том числе и поэтому таких доходов от рекламы, как в Европе, у нас нет. Но мы дорожим нашим сотрудничеством. И кто бы что не говорил, но футбол — это основной их рейтинг.
— Не возникает ощущения, что платежеспособность «Матч ТВ» уже не та. Например, Мутко говорил о том, что ФИФА хочет за права на показ ЧМ-2018 около 110 млн евро, «Матч ТВ» и другие российский каналы готовы предложить только 30−40.
— Мы обсуждали это. В ФИФА должны понимать, что реалии в Германии, Англии или даже Турции, где тоже большой спрос на
— Газзаев обещал, что заработает 200 млн евро на телеправах в случае избрания его президентом РФС.
— Видел его недавно, кстати. И сказал следующее. Если он найдет нам
— Но другого
— Вот вам и ответ. Если бы было несколько других каналов, желающих показывать футбол, это рождало варианты. Например, раньше у нас не было прямым денег с «Первым каналом», было только 12 минут рекламы. И только за это лига зарабатывала примерно 16 млн долларов.
«НЕ “ПЛАВАЛ” ПО ЧИСЛУ КОМАНД»
— Чем из сделанного за прошедший год вы гордитесь?
— Долго мучились, но
— На ваш взгляд, сколько команд должно быть в РФПЛ?
— Были разные предложения — об увеличении числа команд или сокращении, чтобы, сделав шаг назад и подтянувшись в экономическом плане, сделать рывок вперед. Считаю, на данный момент, 16 команд — оптимальный вариант. Я вообще сторонник того, чтобы в лиге было как можно больше частных команд. Тогда и расход средств будет более рациональным. Как владелец клуба отреагирует на
— Весной вы высказывали три разных мнения о числе команд. Сначала, что 16, опять же, оптимальный вариант, потом, что надо
— Я не «плавал», если вы на это намекаете. О чем я тогда говорил? Журналисты просили объяснить ситуацию, я отвечал, что ряд клубов выступает за сокращение лиги. Поясню на примере с аренами. Есть стадионы, которые, которые не до конца соответствуют требованиям РФПЛ. Поэтому у клубов была идея сделать шаг назад в плане количества команд, но за это время другие клубы подтянули бы инфраструктуру. И потом, возможно, решится уже на шаг вперед, на увеличение команд.
«СТАДИОНЫ В ЮАР — БУДТО ИЗ ФИЛЬМА «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
— Стадионы к ЧМ строятся, а команды из этих городов покидают РФПЛ. Парадокс?
— Нет. Дело в том, что наши клубы сильно зависимы от муниципального финансирования.
— И все деньги уходят на стадионы?
— Нет. Просто сегодня руководитель региона любит футбола, а завтра приходит другой, который любит хоккей. Но, конечно, в городах, где построят стадионы, должны быть команды. Потому что эксплуатация арены стоит серьезных денег. Знаете, сколько стоит эксплуатация «Открытия-Арены» за год? Около 620 млн рублей. 600 млн они отбивают, а остальное приходится доплачивать. «Казань-Арена» обходится в 200−250 млн. Поэтому у стадионов должно быть будущее, своя команда, иначе им — капут.
— Что будет с лимитом?
— РФПЛ поддержала предложение Гершковича — «10+15» в заявке. Дальше продолжается работы по критериям лимита. Например, легионер должен выходить в 50-и процентах матчей своей бывшей команды, выступающей в топ-10 лиг. Или легионер должен был провести не менее пяти игр в групповом этапе Лиги чемпионов. Возможны разные конфигурации лимита «8+17», «9+16».
— А с потолком зарплат?
— В РФС создан специальный комитет по этому вопросу. Рассматриваются несколько вариантов: например, и общий зарплатный фонд, и ограничения для молодых игроков. Возможно, он будет введен уже со следующего сезона. В
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter