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18 июля 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Городской репортер

Стоимость билетов на первый домашний матч «Ростова» начинается от 200 рублей

18 июля стартовала продажа билетов на первый в сезоне домашний матч «Ростова» против грозненского «Ахмата», который пройдет 23 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Сегодня 18 июля стартовала продажа билетов на первый в сезоне домашний матч Ростова против грозненского <span class=error>Ахмата</span> который пройдет 23 июля сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> клуба. Билеты можно приобрести в кассах стадиона Олимп-2 с 9:00 до 18:00 или на сайте клуба. Примечательно что самый дешевый билет стоит 200 рублей (северная трибуна) а дорогой (ложа А под крышей) — 4 тысячи. Увеличить
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Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Олимп-2» с 9:00 до 18:00 или на сайте клуба.

Примечательно, что самый дешевый билет стоит 200 рублей (северная трибуна), а дорогой (ложа «А» под крышей) — 4 тысячи.
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