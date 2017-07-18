Стоимость билетов на первый домашний матч «Ростова» начинается от 200 рублей
18 июля стартовала продажа билетов на первый в сезоне домашний матч «Ростова» против грозненского «Ахмата», который пройдет 23 июля, сообщает
пресс-служба клуба.
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Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Олимп-2» с 9:00 до 18:00 или на сайте клуба.
Примечательно, что самый дешевый билет стоит 200 рублей (северная трибуна), а дорогой (ложа «А» под крышей) — 4 тысячи.
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