Стоимость билетов на первый домашний матч «Ростова» начинается от 200 рублей

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Билеты можно приобрести в кассах стадиона «Олимп-2» с 9:00 до 18:00 или на сайте клуба.

Примечательно, что самый дешевый билет стоит 200 рублей (северная трибуна), а дорогой (ложа «А» под крышей) — 4 тысячи.