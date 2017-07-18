От Марселя до «Матильды»
Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками.
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Прошедший в России Кубок конфедераций FIFA продемонстрировал новый подход государства к футбольным фанатам. На этапе подготовки к международным соревнованиям полиция и спецслужбы прошлись с обысками, задержаниями и уголовными делами по ключевым околофутбольным группировкам. После марсельских беспорядков власти решили больше не заигрывать с фанатами. Они переданы на попечение силовиков, но отдельные лидеры на футбольных трибунах еще надеются немного поиграть в политику.
«Вам вправе отказать в выдаче FAN ID без указания причин. Паспорт болельщика может быть аннулирован, если это необходимо в целях соблюдения общественного порядка. Спасибо вам за обращение, до свидания», — такие разъяснения получили сотни граждан, которых в последний момент лишили основного документа для прохода на матчи Кубка конфедераций. Согласно приказу Минкомсвязи, решение о блокировке FAN ID принимает «федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности». За этой формулировкой из закона «О ФСБ» кроется хорошо известная всем спецслужба, подтверждают собеседники «Ъ» в силовых структурах.
Болельщики требуют разъяснений. Многие из них обратились в Минкомсвязь с запросами и ждут официальных ответов о причинах блокировок в течение 30 суток, рассказывает заместитель директора Европейской юридической службы и
Официально наказанных в России пока не более 200 человек. Все они занесены в специальный реестр МВД. Многим из них суд запретил посещать любые спортивные шоу до конца ЧМ-2018. Однако эти люди, скорее всего, даже не пытались купить билеты
Среди отлученных от футбола решением ФСБ оказался Александр Шпрыгин, известный посетителям любого
По его словам, в 2007 году, когда он только создавал Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), его одновременно наградили по инициативе московского управления ФСБ и по просьбе председателя совета директоров ФК «Динамо»
Марсель — ноукриминалити
На фоне надписи Stadium de Toulouse стоит довольный мужчина в синей шляпе, солнцезащитных очках, белой рубашке навыпуск и летнем пиджаке. На этой фотографии Шпрыгин производит впечатление отдыхающего гражданина, максимально далекого от фанатской субкультуры. Немного нелепые шляпа и очки должны были помочь избежать лишнего внимания: в те дни лицо Каманчи часто мелькало на французских и британских телеканалах.
Особенно ему припоминали сделанное много лет назад фото с Пауком, где Шпрыгин пародирует нацистское приветствие, и с Владимиром Путиным — во время поездки на могилу убитого в уличной драке фаната Егора Свиридова. Но последней каплей, после которой была решена судьба ВОБ — главного проекта всей его жизни, стал невинный снимок в Тулузе, опубликованный в Twitter с подписью «Снова здравствуй Euro-2016» и хэштегами — #ВпередРоссия #ВОБ #ноукриминалити.
За два дня до этого вместе с другими делегатами ВОБ Шпрыгина задержали в автобусе, следовавшем из Марселя. Большинство участников прогремевших на всю Европу беспорядков тогда самостоятельно приехали из России во Францию и благополучно ее покинули. Но трое причастных оказались среди пассажиров автобуса ВОБ, включая членов центрального совета организации — директора по работе с болельщиками ФК «Локомотив», по совместительству лидера группировки Red Green Vikings Алексея Ерунова, и руководителя
Россия вступилась за болельщиков. Ситуацию в свойственной ей манере комментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова, а к переговорам с полицией подключился российский генконсул во Франции.
Так
Владимир Путин был более сдержан. «Не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан. Но вызывает сожаление, что футболу было уделено меньше внимания, чем дракам. Здесь мы должны исходить из общих критериев: ответственность должна быть персонализированной, а отношение — одинаковым», — сказал президент и пообещал «работать с объединениями болельщиков».
В те дни прошло совещание Совбеза, во время которого президент обсудил с руководителями силовых структур «необходимость извлечения уроков из французского опыта» при подготовке к ЧМ-2018.
Но в Домодедово вернувшихся из европейских застенков русских фанатов пока еще встречали, как «не каждую сборную после победы», описывает свои впечатления Шпрыгин. При этом представители французских властей перед вылетом сказали ему и остальным россиянам, причастность которых к беспорядкам не подтвердилась, что въезд в их страну им официально не запрещен. Окрыленный успехом Каманча решил не упускать шанс и спустя двое суток тайком вернулся во Францию через Барселону. В Тулузе знакомые из РФС помогли ему достать билет на
План сработал. Твит о возвращении Шпрыгина взорвал соцсети. Спустя 15 минут лидер ВОБ увидел возле себя людей в штатском с полицейскими жетонами в руках. В этот раз его депортировали уже официально.
Ловить в сортире
Комментируя исключение ВОБ из состава Российского футбольного союза (РФС), его президент Виталий Мутко, долгие годы считавшийся одним из покровителей Александра Шпрыгина, назвал «подставой всего российского футбола» и «неуважением лично ко всем нам» именно демонстративное возвращение Каманчи во Францию.
В ожидании назначения на пост
С речью в защиту фанатов на решающей для ВОБ конференции РФС в сентябре собирался выступить сам Шпрыгин. Помешать ему планировали оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Вместе с коллегами из московского Центра по противодействию экстремизму МВД и СОБРа они ожидали Каманчу с постановлениями на обыск возле его дома и в офисе ВОБ. Предполагая такой сценарий, Александр Шпрыгин накануне отключил мобильный телефон и не поехал ночевать домой. Он почти переиграл оппонентов, когда неожиданно для силовиков появился в сопровождении
Виталий Мутко поспешил объяснить ситуацию с «работой по запросам от правоохранительных органов Германии и Франции».
Следственные действия прошли в рамках громкого для околофутбольной общественности уголовного дела о драке хулиганов «топовых фирм» — фанатов «Спартака» и ЦСКА.
Авторитетных в своей среде лидеров группировок «Юнион» и «Ярославка» уже полтора года преследуют за «забив» неподалеку от станции метро «Спортивная» в начале 2016 года. Потерпевшими по делу признаны жители окрестных домов, которых, по версии следствия, оскорбил вид двух сотен мужчин, дерущихся друг с другом в день хоккейного дерби «Спартак"—ЦСКА. В материалах дела присутствуют также показания засекреченных свидетелей, которые якобы находились в толпе дерущихся и смогли опознать ключевых лидеров околофутбольных объединений, рассказывает один из хулиганов.
В СИЗО, а затем под домашним арестом оказались один из основателей и лидеров «Ярославки» 37-летний Сергей (Маугли) Плынин и трое его соратников, а также их оппонент из рядов
Несмотря на десятки обысков и допросов, до суда дело о массовой драке до сих пор не дошло. Несколько месяцев назад переданные в прокуратуру материалы вернули следствию
Он вспоминает другое дело — бойцов «Юниона», когда в день дерби в 2012 году хулиганы, прорываясь к своим оппонентам, поколотили на «Спортивной» полицейских.
«Похватали людей без разбора. Умудрились вставить в обвинительное заключение фразы из предыдущей редакции статьи! Естественно, суд у них дело не принял, — рассказывает господин Корчаго.— Следователь СК, который вел дело тогда, сейчас сам обвиняется во взятке. Единственный, кто
30 июня 2017 года в СМИ появилась информация о якобы проведенном задержании Федорова. Однако защитник утверждает, что в тот день его клиент сам пришел к следователю и дал показания о наличии у него алиби, после чего вышел из полиции с подпиской о невыезде. Меру пресечения остальным фигурантам отменили еще после возвращения дела на доследование.
Задержания, обыски, прослушка
К началу Кубка конфедераций в России расследовались сразу несколько прецедентных в околофутбольной среде уголовных дел.
«Дергают сейчас пацанов
По словам собеседников «Ъ» в правоохранительных органах, молодые люди причисляли себя к группировкам Red Green Vikings и Funny Friends.
Об этом свидетельствуют в том числе растиражированные в соцсетях фотографии хулиганов из Funny Friends с отнятыми у англичан трофеями. Лидер «Викингов» Ерунов за участие в беспорядках отсидел несколько месяцев во французской тюрьме. В январе 2017 года он вернулся в Россию, а в марте был уволен из ФК «Локомотив». Еще через два месяца, после финала Кубка России в Сочи, Ерунов получил 15 суток ареста и судебный запрет на посещение спортивных шоу на ближайшие два года. Тогда реестр дисквалифицированных болельщиков пополнили сразу 54 активных «паровоза». В МВД подчеркнули: среди задержанных за административные правонарушения оказались болельщики, «привлекавшиеся к ответственности правоохранительными органами Франции за участие в беспорядках во время чемпионата Европы».
Задержания фанатов «Локо» по делу о выкриках в адрес албанцев прошли в декабре 2016 года — спустя год после события правонарушения, но уже после нашумевшего выезда российских фанатов во Францию и последовавшей конференции РФС.
Знакомый с ходом расследования источник «Ъ» в силовых структурах прямую связь дела с событиями в порту Марселя отрицает. По его словам, скандал с претензиями делегата UEFA, который зафиксировал в своем отчете «разжигание национальной розни», имел бы те же последствия и без событий во Франции, а затягивание с предъявлением конкретных обвинений сводилось к необходимости провести нужные экспертизы.
В июне вступил в силу приговор лидеру ультрас ЦСКА Сергею (Лунатику) Королеву. За выкрики с трибун в адрес болельщиков «Спартака» Химкинский городской суд приговорил его и трех его товарищей к двум годам условно по ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти или вражды). Дело в отношении фанатов ЦСКА возбудили после осеннего дерби со «Спартаком», когда недовольство пиротехникой и нецензурными кричалками на секторе армейцев выразили господа Мутко и Маркин. Последний к тому времени уже ушел из СК и стал председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. В итоге четверо
Задержания и обыски фанатов ЦСКА в декабре 2016 года одновременно прошли в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья при участии более 100 оперативников из МУРа, столичного Центра по противодействию экстремизму, а также центрального аппарата и московского управления ФСБ. Обыски по делу проходили в том числе в офисе директора ЦСКА по работе с болельщиками Ивана Уланова, известного также как Синоптик из Red Blue Warriors, добавляет источник «Ъ» в правоохранительных органах. Сам Уланов предпочел не обсуждать с корреспондентом «Ъ» свои взаимоотношения с правоохранительными органами.
В Самаре за «создание экстремистского сообщества» судят 29-летнего лидера хулиганской «фирмы» T.O.Y.S Евгения Гаврилова. По версии следствия, обвиняемый «создал организацию футбольных болельщиков, являющуюся незарегистрированным объединением болельщиков футбольного клуба», и пропагандировал ультраправые взгляды. В апреле 2017 года его группировка впервые в истории российского околофутбола была признана экстремистской.
В Воронеже среди фигурантов дела о драке фанатов местного «Факела» и столичного «Динамо» оказался сотрудник центра по противодействию экстремизму местного главка МВД Сергей Виноградов. Во время потасовки он начал стрелять из травматического оружия, в результате чего был ранен один из динамовских фанатов. На околофутбольных
«Сергей окончил университет и связал свою жизнь с органами внутренних дел, ввиду чего незамедлительно покинул группировку», — объяснили фанаты. Местное управление СК также не нашло в действиях Виноградова состава преступления. Под домашним арестом оказались фанаты «Факела», не имеющие отношения к силовым структурам. Обыски прошли и по нескольким адресам фанатов московского «Динамо».
В преддверии международных соревнований продолжалась и «профилактическая работа», рассказывают сотрудники силовых структур и футбольные хулиганы. Так, весной СОБР помешал армейским фанатам провести ежегодный турнир по смешанным единоборствам «Страха нет». Активные участники основных группировок столичных клубов побывали на беседах в отделах ФСБ по месту жительства. Бойцов «конской фирмы» «Белка фронт» чекисты даже приехали поздравить на пикник в день рождения коллектива.
По данным «Ъ», для противодействия любым нарушениям со стороны фанатов в МВД были выделены сотрудники Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, Главного управления по противодействию экстремизму, специализированные отделы в МУРе и столичном управлении по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативники московского и других региональных центров по противодействию экстремизму, местных управлений ФСБ и офицеры службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом центрального аппарата ФСБ.
«Государство считало, что это организованная сила, которую можно использовать для поддержания порядка, но эти люди давали обещания, которые не выполнялись», — объясняет «Ъ» полковник Юрий Абрашов, один из основных специалистов МВД по работе с фантами, уволившийся из органов в прошлом году. Он начинал карьеру в конце 1990-х в УВД на Московском метрополитене, где отвечал за проведение массовых мероприятий, потом несколько лет служил в специально созданном для работы с фанатами отделе МУРа, а с 2008 по 2016 год курировал это направление в центральном аппарате МВД. Сейчас бывший полицейский работает исполнительным директором компании Event Safety, которая занимается подготовкой и выставлением стюардов на спортивных мероприятиях.
В начале нулевых, когда футбольный фанатизм стал набирать обороты, руководство многих футбольных клубов решило, что ультрас и хулиганы — это основная часть зрителей, объясняет господин Абрашов.
«Они [фанаты] просили себе всяческих льгот, в том числе материальных, ничего не обещая взамен, — говорит бывший полицейский.— Создавалось ложное впечатление, что люди, изначально заточенные на совершение правонарушений, в состоянии поддерживать правопорядок. Это потом не подтверждалось никогда».
В середине нулевых начались попытки использовать фанатов чиновниками, отвечающими за работу с молодежью. «На пике были случаи давления [на сотрудников полиции] в виде обещаний позвонить
Он согласен, что после 2016 года произошел окончательный перелом в отношениях государства с фанатами. «Первый звоночек был в 2012 году, во время беспорядков в Польше, а совсем все закончилось в Марселе», — констатирует полковник.
Среди лишившихся FAN ID оказался демонстративно лояльный власти выходец из группировки «Гладиаторы» Василий Степанов, известный по прозвищу Вася Киллер. В середине 2000-х он вместе с товарищами прославился захватом
Конец суверенного хулиганизма
И фанаты, и собеседники «Ъ» в правоохранительных органах сходятся в том, что отношения футбольных хулиганов и власти охладели после ухода из внутренней политики бывшего первого заместителя главы АП Владислава Суркова. По мнению силовиков, сотрудничество с фанатами, которым в те годы занимались бывший руководитель Росмолодежи Василий Якименко и бывший сотрудник АП Никита Иванов, надо было прекратить.
Совсем без покровителей околофутбол остался после отказа Виталия Мутко от работы с ВОБ. Предложение фанатам самим договориться о новой постоянно действующей организации закончилось ничем. В РФС было решено взаимодействовать по конкретным вопросам с представителями отдельных
В апреле новый механизм работы с фанатами предложил уже господин Маркин, который описал его как «поощрение по итогам сезона болельщиков, активно поддерживающих свои клубы в правомерных и социально одобряемых формах». От предложения «Ъ» прокомментировать эту и другую работу комитета господин Маркин отказался, передав через помощников, что еще месяц будет недоступен для комментариев.
«Управлять фанатами с помощью денег бесполезно, — объясняет другой силовик.— Деньги попилят, замешанных во всем этом лидеров со скандалом отпишут».
Последняя попытка взаимодействия с фанатами чиновников из внутриполитического блока АП прошла уже при участии представителей спецслужб. Как уверяют собеседники «Ъ» в силовых структурах и среди самих фанатов, после выхода фильма
Результатом этих контактов стали огромные баннеры, подчеркивающие миролюбивый характер российских болельщиков, на фанатских трибунах
Сам Коршунов заверил «Ъ», что наравне со всеми оказался среди тех, у кого были аннулированы FAN ID. Он и десятки его товарищей, которые оформили паспорт болельщика, смогли посетить только первый матч сборной России на Кубке конфедераций и получили уведомления о блокировке документов прямо во время игры.
Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах называют Коршунова лидером «Школы» — одной из наиболее активных и сильных «фирм» на постсоветском пространстве. Особое внимание силовиков эта структура привлекла в декабре 2015 года, когда в перестрелке на Рочдельской улице погиб один из ее основных бойцов — Алексей Китаев. Он работал охранником 50-летнего Андрея Кочуйкова, по версии следствия, выступавшего представителем вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Однако и хулиганы, и сами силовики подчеркивают: молодой человек не был вовлечен ни в чьи криминальные интересы, выполняя лишь работу телохранителя. Коршунов своей дружбы с Китаевым ни от кого не скрывал, но в беседе с «Ъ» подчеркнул, что воздерживается от комментариев любой деятельности кого бы то ни было за пределами поддержки любимой команды.
«Все прекрасно осознают, какие ресурсы задействованы государством для проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Никто из фанатов даже не думал нарушать порядок ни на стадионе, ни возле него, — комментирует Валентин Коршунов блокировки FAN ID.— Установка банить всех, кто имеет хоть
Силовики сложившимся положением вещей довольны. «Нарушили закон — будут сидеть. Будут нарушать немцы — будем закрывать немцев, англичане — англичан», — категоричен собеседник «Ъ» в МВД.
«Главное, чтобы это не закончилось в августе 2018 года [после окончания ЧМ-2018]», — предостерегает бывших коллег господин Абрашов.
Предположения, что в ответ на преследование фанаты могут поддержать массовые акции оппозиции во время выборов, как в свое время их коллеги в Киеве, Юрий Абрашов отвергает. «Майдана у нас в ближайшие лет 100 не предвидится, — уверен он.— Несколько тысяч человек на всю страну ничего не смогут сделать против правоохранительной системы. Утверждать обратное — это некое самомнение. Пусть соберутся 20 самых сильных группировок. Эти 2 тыс. человек распихают по отделам полиции. При той воли, которая сейчас есть у руководства страны, даже повторение Манежки исключено. В 2010-м ресурсов, направленных на предотвращение таких ситуаций, было гораздо меньше».
Другой представитель силовиков, участвовавший в работе с фанатами накануне беспорядков на Манежной площади в 2010 году, в беседе с «Ъ» уточнил, что в тех событиях отличились прежде всего националисты. Бойцы основных околофутбольных группировок после профилактических бесед либо сидели по домам, либо были за городом, либо встречались в барах и были готовы предоставить оперативникам записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие их алиби.
Дотянуть до августа-2018
Если французская Liberation и британская The Guardian на своих страницах оценили усилия российских силовиков, купировавших любые проявления околофутбольной агрессии во время Кубка конфедераций, то у самих фанатов преобладает настрой, что «лучше бы этого чемпионата и не было вообще». «Чем дальше мы будем от него, тем лучше. Идеально быть за границей», — резюмировал один из футбольных хулиганов.
Более мирные болельщики, пострадавшие от блокировок FAN ID, планируют отстаивать свои права. В уже полученных некоторыми ответах от Минкомсвязи ведомство ссылается на ФЗ № 108 «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу». Согласно ему, паспорт болельщика может быть аннулирован при наличии информации о нарушениях гражданином порядка во время спортивных и других массовых мероприятий за границей или в России, а также «намерении совершить» противоправные деяния.
Возмещать расходы на транспорт, гостиницы и билеты на матчи чиновники пока не планируют, считая ущерб «причиненным правомерными действиями госорганов».
Господин Семенов из Европейской юридической службы советует получившим такие ответы повторно обратиться за разъяснениями, на основании решения какого органа и по каким конкретным причинам был аннулирован паспорт болельщика. Одновременно юрист рекомендует жаловаться в прокуратуру: «Ссылка на норму закона — не ответ по существу. Нужно просить провести проверку и привлечь к ответственности виновных за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».
Шпрыгин рассчитывает, что жесткая политика государства сойдет на нет после чемпионата мира или уже во время выборов 2018 года, когда с околофутболом так или иначе начнут заигрывать политики.
Предположения Шпрыгина о дальнейших попытках разных политических сил использовать фанатов получило подтверждение всего через две недели после Кубка конфедераций. Во время матча за Суперкубок на трибунах «Спартака» и «Локомотива» появились баннеры на злободневную тему — против фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам собеседников «Ъ» среди фанатов и силовиков, организатором акции стал один из лидеров «Юниона» Степан (Гриб) Кривошеев. Соучредитель альтернативного ВОБ Объединения спортивных болельщиков и президент некоего фонда «Современное общество» Кривошеев ранее публично представлялся помощником
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