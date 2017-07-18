От Марселя до «Матильды»

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Прошедший в России Кубок конфедераций FIFA продемонстрировал новый подход государства к футбольным фанатам. На этапе подготовки к международным соревнованиям полиция и спецслужбы прошлись с обысками, задержаниями и уголовными делами по ключевым околофутбольным группировкам. После марсельских беспорядков власти решили больше не заигрывать с фанатами. Они переданы на попечение силовиков, но отдельные лидеры на футбольных трибунах еще надеются немного поиграть в политику.

«Вам вправе отказать в выдаче FAN ID без указания причин. Паспорт болельщика может быть аннулирован, если это необходимо в целях соблюдения общественного порядка. Спасибо вам за обращение, до свидания», — такие разъяснения получили сотни граждан, которых в последний момент лишили основного документа для прохода на матчи Кубка конфедераций. Согласно приказу Минкомсвязи, решение о блокировке FAN ID принимает «федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности». За этой формулировкой из закона «О ФСБ» кроется хорошо известная всем спецслужба, подтверждают собеседники «Ъ» в силовых структурах.

Болельщики требуют разъяснений. Многие из них обратились в Минкомсвязь с запросами и ждут официальных ответов о причинах блокировок в течение 30 суток, рассказывает заместитель директора Европейской юридической службы и экс-директор фан-клуба ФК «Спартак» Олег Семенов. По его словам, для отказа в допуске на футбол должны быть формальные основания — например, решение суда о запрете на посещение спортивных мероприятий на определенный срок. Такая норма в КоАП РФ появилась после поправок, принятых во время подготовки к международным соревнованиям.

Официально наказанных в России пока не более 200 человек. Все они занесены в специальный реестр МВД. Многим из них суд запретил посещать любые спортивные шоу до конца ЧМ-2018. Однако эти люди, скорее всего, даже не пытались купить билеты из-за угрозы угодить под арест на 15 суток. Неожиданностью блокировка FAN ID стала для тех, кто был уверен, что, получив документ, прошел все необходимые фильтры.

Среди отлученных от футбола решением ФСБ оказался Александр Шпрыгин, известный посетителям любого фан-сектора в России под прозвищем Каманча. В былые годы активный участник уличных драк, отсидевший в СИЗО за разборку с рок-музыкантом Сергеем (Пауком) Троицким, за прошедшие с тех пор 15 лет уже почти превратился в успешного чиновника.

Цитата На пике карьеры Александр Шпрыгин пил пиво с Владимиром Путиным и президентом FIFA Йозефом Блаттером, а сейчас добивается возвращения изъятых у него во время обыска вещей, включая сразу две медали — «90 лет ВЧК—КГБ—ФСБ».

По его словам, в 2007 году, когда он только создавал Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ), его одновременно наградили по инициативе московского управления ФСБ и по просьбе председателя совета директоров ФК «Динамо» генерал-лейтенанта ФСБ Геннадия Соловьева.

Марсель — ноукриминалити

На фоне надписи Stadium de Toulouse стоит довольный мужчина в синей шляпе, солнцезащитных очках, белой рубашке навыпуск и летнем пиджаке. На этой фотографии Шпрыгин производит впечатление отдыхающего гражданина, максимально далекого от фанатской субкультуры. Немного нелепые шляпа и очки должны были помочь избежать лишнего внимания: в те дни лицо Каманчи часто мелькало на французских и британских телеканалах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Снова здравствуй <a href="https://twitter.com/hashtag/EURO2016?src=hash">#EURO2016</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F?src=hash">#ВпередРоссия</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%9E%D0%91?src=hash">#ВОБ</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8?src=hash">#ноукриминалити</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5?src=hash">#путькпобеде</a> ⚽️?? <a href="https://t.co/ZHh9VGhmuE">pic.twitter.com/ZHh9VGhmuE</a></p>— Александр Шпрыгин (@Shprygin) <a href="https://twitter.com/Shprygin/status/744960060951003137">20 июня 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Особенно ему припоминали сделанное много лет назад фото с Пауком, где Шпрыгин пародирует нацистское приветствие, и с Владимиром Путиным — во время поездки на могилу убитого в уличной драке фаната Егора Свиридова. Но последней каплей, после которой была решена судьба ВОБ — главного проекта всей его жизни, стал невинный снимок в Тулузе, опубликованный в Twitter с подписью «Снова здравствуй Euro-2016» и хэштегами — #ВпередРоссия #ВОБ #ноукриминалити.

За два дня до этого вместе с другими делегатами ВОБ Шпрыгина задержали в автобусе, следовавшем из Марселя. Большинство участников прогремевших на всю Европу беспорядков тогда самостоятельно приехали из России во Францию и благополучно ее покинули. Но трое причастных оказались среди пассажиров автобуса ВОБ, включая членов центрального совета организации — директора по работе с болельщиками ФК «Локомотив», по совместительству лидера группировки Red Green Vikings Алексея Ерунова, и руководителя фан-клуба тульского «Арсенала» Сергея (Кирпича) Горбачева.

Россия вступилась за болельщиков. Ситуацию в свойственной ей манере комментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова, а к переговорам с полицией подключился российский генконсул во Франции.

Цитата Не удержался и тогда еще официальный представитель СК Владимир Маркин. Он написал ободряющий фанатов твит о «нормальных мужиках», от которых отвыкли охраняющие гей-парады французские правоохранители.

Так генерал-майор юстиции прокомментировал слова прокурора Марселя, вполне справедливо назвавшего представителей российского околофутбола «хорошо подготовленными бойцами».

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I1wb6ZbZp44?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Владимир Путин был более сдержан. «Не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан. Но вызывает сожаление, что футболу было уделено меньше внимания, чем дракам. Здесь мы должны исходить из общих критериев: ответственность должна быть персонализированной, а отношение — одинаковым», — сказал президент и пообещал «работать с объединениями болельщиков».

В те дни прошло совещание Совбеза, во время которого президент обсудил с руководителями силовых структур «необходимость извлечения уроков из французского опыта» при подготовке к ЧМ-2018.

Но в Домодедово вернувшихся из европейских застенков русских фанатов пока еще встречали, как «не каждую сборную после победы», описывает свои впечатления Шпрыгин. При этом представители французских властей перед вылетом сказали ему и остальным россиянам, причастность которых к беспорядкам не подтвердилась, что въезд в их страну им официально не запрещен. Окрыленный успехом Каманча решил не упускать шанс и спустя двое суток тайком вернулся во Францию через Барселону. В Тулузе знакомые из РФС помогли ему достать билет на ВИП-трибуну, чтобы не попасть в поле зрения полиции на фан-секторе.

План сработал. Твит о возвращении Шпрыгина взорвал соцсети. Спустя 15 минут лидер ВОБ увидел возле себя людей в штатском с полицейскими жетонами в руках. В этот раз его депортировали уже официально.

Ловить в сортире

Комментируя исключение ВОБ из состава Российского футбольного союза (РФС), его президент Виталий Мутко, долгие годы считавшийся одним из покровителей Александра Шпрыгина, назвал «подставой всего российского футбола» и «неуважением лично ко всем нам» именно демонстративное возвращение Каманчи во Францию.

В ожидании назначения на пост вице-премьера, отвечающего за Кубок конфедераций и ЧМ-2018, чиновник спешил дистанцироваться от проштрафившихся фанатов. В конце концов растиражированная в западных таблоидах совместная фотография Путина и Шпрыгина появилась после встречи, инициатором которой был господин Мутко. На этом настаивают два участника тех событий, с которыми беседовал «Ъ».

Владимир Путин и Александр Шпрыгин в 2010 году. РИА "Новости"

С речью в защиту фанатов на решающей для ВОБ конференции РФС в сентябре собирался выступить сам Шпрыгин. Помешать ему планировали оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ. Вместе с коллегами из московского Центра по противодействию экстремизму МВД и СОБРа они ожидали Каманчу с постановлениями на обыск возле его дома и в офисе ВОБ. Предполагая такой сценарий, Александр Шпрыгин накануне отключил мобильный телефон и не поехал ночевать домой. Он почти переиграл оппонентов, когда неожиданно для силовиков появился в сопровождении вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева в отеле, где проходила конференция РФС. Заняв свое место на статусном мероприятии, лидер ВОБ полагал, что задерживать его на публике никто не решится. Но чекисты подкараулили Шпрыгина возле туалета. Свидетелями странного задержания стали журналисты, вышедшие в холл для пресс-подхода к экс-тренеру «Спартака» Олегу Романцеву.

Виталий Мутко поспешил объяснить ситуацию с «работой по запросам от правоохранительных органов Германии и Франции».

Цитата Но формально обыски и допрос Шпрыгина ни к Марселю, ни к конференции РФС отношения не имели.

Следственные действия прошли в рамках громкого для околофутбольной общественности уголовного дела о драке хулиганов «топовых фирм» — фанатов «Спартака» и ЦСКА.

Авторитетных в своей среде лидеров группировок «Юнион» и «Ярославка» уже полтора года преследуют за «забив» неподалеку от станции метро «Спортивная» в начале 2016 года. Потерпевшими по делу признаны жители окрестных домов, которых, по версии следствия, оскорбил вид двух сотен мужчин, дерущихся друг с другом в день хоккейного дерби «Спартак"—ЦСКА. В материалах дела присутствуют также показания засекреченных свидетелей, которые якобы находились в толпе дерущихся и смогли опознать ключевых лидеров околофутбольных объединений, рассказывает один из хулиганов.

В СИЗО, а затем под домашним арестом оказались один из основателей и лидеров «Ярославки» 37-летний Сергей (Маугли) Плынин и трое его соратников, а также их оппонент из рядов красно-белых — 36-летний охранник ЧОП «Русский стандарт» Константин Игнатьев, известный участием в съемках тематического кинофильма «Околофутбола». В федеральный розыск был объявлен 35-летний совладелец магазина фанатской атрибутики Fratria Shop и лидер «Юниона» Дмитрий (Федор) Федоров.

Фанаты ЦСКА сжигают шарфы "Спартака". РИА "Новости"

Несмотря на десятки обысков и допросов, до суда дело о массовой драке до сих пор не дошло. Несколько месяцев назад переданные в прокуратуру материалы вернули следствию из-за отсутствия экспертизы, доказывающей взаимную ненависть болельщиков двух команд. Проблема в низкой квалификации полицейских, которые даже при поддержке ФСБ оказались не способны справиться с поставленными задачами, считает адвокат Федорова Евгений Корчаго.

Он вспоминает другое дело — бойцов «Юниона», когда в день дерби в 2012 году хулиганы, прорываясь к своим оппонентам, поколотили на «Спортивной» полицейских.

«Похватали людей без разбора. Умудрились вставить в обвинительное заключение фразы из предыдущей редакции статьи! Естественно, суд у них дело не принял, — рассказывает господин Корчаго.— Следователь СК, который вел дело тогда, сейчас сам обвиняется во взятке. Единственный, кто по-человечески правильно отнесся к этой ситуации, — председатель Хамовнического суда [Виктор] Данилкин, который назначил подсудимым наказание, не связанное с лишением свободы».

30 июня 2017 года в СМИ появилась информация о якобы проведенном задержании Федорова. Однако защитник утверждает, что в тот день его клиент сам пришел к следователю и дал показания о наличии у него алиби, после чего вышел из полиции с подпиской о невыезде. Меру пресечения остальным фигурантам отменили еще после возвращения дела на доследование.

Цитата Евгений Корчаго При мне в кабинет следователя вошли оперативники со словами: “Можно мы напишем в рапорте, что это мы его задержали?” На что следователь сказал: “У вас было полтора года, чтобы его задержать. Можете написать, что обнаружили его в следственной части УВД по ЦАО, куда Федоров явился добровольно”

Задержания, обыски, прослушка

К началу Кубка конфедераций в России расследовались сразу несколько прецедентных в околофутбольной среде уголовных дел.

«Дергают сейчас пацанов из-за этой темы с албанцами. Очень нехорошо дергают… “Убей шиптара!” — это более чем просто. Вот если бы было “Косово — Сербия!”, было бы нормально…» — в Преображенском суде Москвы прокурор оглашает результаты прослушивания телефонных переговоров фанатов «Локомотива». В июне здесь начался процесс по обвинению пяти молодых людей в «публичных призывах к экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ). За выкрики «Убей шиптара!» (сербское презрительное прозвище албанцев) во время игры «Локомотива» с албанским «Скендербеу» осенью 2015 года подсудимым грозит до пяти лет реального лишения свободы. От общения с журналистами фанаты и их адвокаты категорически отказываются. Впрочем, 17 июля в середине процесса судья Пресненского суда без каких-либо ходатайств со стороны защиты приняла решение вернуть дело фанатов «Локомотива» в прокуратуру для устранения ошибок в обвинительном заключении.

По словам собеседников «Ъ» в правоохранительных органах, молодые люди причисляли себя к группировкам Red Green Vikings и Funny Friends.

Цитата И хотя красно-зеленые занимают далеко не первые позиции в столичном околофутболе, именно представители этих двух «фирм» ярче других проявили себя во время беспорядков в Марселе.

Об этом свидетельствуют в том числе растиражированные в соцсетях фотографии хулиганов из Funny Friends с отнятыми у англичан трофеями. Лидер «Викингов» Ерунов за участие в беспорядках отсидел несколько месяцев во французской тюрьме. В январе 2017 года он вернулся в Россию, а в марте был уволен из ФК «Локомотив». Еще через два месяца, после финала Кубка России в Сочи, Ерунов получил 15 суток ареста и судебный запрет на посещение спортивных шоу на ближайшие два года. Тогда реестр дисквалифицированных болельщиков пополнили сразу 54 активных «паровоза». В МВД подчеркнули: среди задержанных за административные правонарушения оказались болельщики, «привлекавшиеся к ответственности правоохранительными органами Франции за участие в беспорядках во время чемпионата Европы».

Задержания фанатов «Локо» по делу о выкриках в адрес албанцев прошли в декабре 2016 года — спустя год после события правонарушения, но уже после нашумевшего выезда российских фанатов во Францию и последовавшей конференции РФС.

Знакомый с ходом расследования источник «Ъ» в силовых структурах прямую связь дела с событиями в порту Марселя отрицает. По его словам, скандал с претензиями делегата UEFA, который зафиксировал в своем отчете «разжигание национальной розни», имел бы те же последствия и без событий во Франции, а затягивание с предъявлением конкретных обвинений сводилось к необходимости провести нужные экспертизы.

В июне вступил в силу приговор лидеру ультрас ЦСКА Сергею (Лунатику) Королеву. За выкрики с трибун в адрес болельщиков «Спартака» Химкинский городской суд приговорил его и трех его товарищей к двум годам условно по ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичное возбуждение ненависти или вражды). Дело в отношении фанатов ЦСКА возбудили после осеннего дерби со «Спартаком», когда недовольство пиротехникой и нецензурными кричалками на секторе армейцев выразили господа Мутко и Маркин. Последний к тому времени уже ушел из СК и стал председателем комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками. В итоге четверо красно-синих пополнили перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Задержания и обыски фанатов ЦСКА в декабре 2016 года одновременно прошли в Москве, Владимире, Павловском Посаде и Красногорском районе Подмосковья при участии более 100 оперативников из МУРа, столичного Центра по противодействию экстремизму, а также центрального аппарата и московского управления ФСБ. Обыски по делу проходили в том числе в офисе директора ЦСКА по работе с болельщиками Ивана Уланова, известного также как Синоптик из Red Blue Warriors, добавляет источник «Ъ» в правоохранительных органах. Сам Уланов предпочел не обсуждать с корреспондентом «Ъ» свои взаимоотношения с правоохранительными органами.

В Самаре за «создание экстремистского сообщества» судят 29-летнего лидера хулиганской «фирмы» T.O.Y.S Евгения Гаврилова. По версии следствия, обвиняемый «создал организацию футбольных болельщиков, являющуюся незарегистрированным объединением болельщиков футбольного клуба», и пропагандировал ультраправые взгляды. В апреле 2017 года его группировка впервые в истории российского околофутбола была признана экстремистской.

В Воронеже среди фигурантов дела о драке фанатов местного «Факела» и столичного «Динамо» оказался сотрудник центра по противодействию экстремизму местного главка МВД Сергей Виноградов. Во время потасовки он начал стрелять из травматического оружия, в результате чего был ранен один из динамовских фанатов. На околофутбольных интернет-ресурсах полицейского обвинили в покровительстве дружественной группировке Fiery Force. Фанаты «Факела» в своем «официальном заявлении» признали дружбу с Виноградовым, известным также под прозвищем Виниш, но подчеркнули, что его карьера в околофутболе давно в прошлом.

«Сергей окончил университет и связал свою жизнь с органами внутренних дел, ввиду чего незамедлительно покинул группировку», — объяснили фанаты. Местное управление СК также не нашло в действиях Виноградова состава преступления. Под домашним арестом оказались фанаты «Факела», не имеющие отношения к силовым структурам. Обыски прошли и по нескольким адресам фанатов московского «Динамо».

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В преддверии международных соревнований продолжалась и «профилактическая работа», рассказывают сотрудники силовых структур и футбольные хулиганы. Так, весной СОБР помешал армейским фанатам провести ежегодный турнир по смешанным единоборствам «Страха нет». Активные участники основных группировок столичных клубов побывали на беседах в отделах ФСБ по месту жительства. Бойцов «конской фирмы» «Белка фронт» чекисты даже приехали поздравить на пикник в день рождения коллектива.

По данным «Ъ», для противодействия любым нарушениям со стороны фанатов в МВД были выделены сотрудники Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий, Главного управления по противодействию экстремизму, специализированные отделы в МУРе и столичном управлении по обеспечению охраны общественного порядка, а также оперативники московского и других региональных центров по противодействию экстремизму, местных управлений ФСБ и офицеры службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом центрального аппарата ФСБ.

«Государство считало, что это организованная сила, которую можно использовать для поддержания порядка, но эти люди давали обещания, которые не выполнялись», — объясняет «Ъ» полковник Юрий Абрашов, один из основных специалистов МВД по работе с фантами, уволившийся из органов в прошлом году. Он начинал карьеру в конце 1990-х в УВД на Московском метрополитене, где отвечал за проведение массовых мероприятий, потом несколько лет служил в специально созданном для работы с фанатами отделе МУРа, а с 2008 по 2016 год курировал это направление в центральном аппарате МВД. Сейчас бывший полицейский работает исполнительным директором компании Event Safety, которая занимается подготовкой и выставлением стюардов на спортивных мероприятиях.

В начале нулевых, когда футбольный фанатизм стал набирать обороты, руководство многих футбольных клубов решило, что ультрас и хулиганы — это основная часть зрителей, объясняет господин Абрашов.

«Они [фанаты] просили себе всяческих льгот, в том числе материальных, ничего не обещая взамен, — говорит бывший полицейский.— Создавалось ложное впечатление, что люди, изначально заточенные на совершение правонарушений, в состоянии поддерживать правопорядок. Это потом не подтверждалось никогда».

В середине нулевых начались попытки использовать фанатов чиновниками, отвечающими за работу с молодежью. «На пике были случаи давления [на сотрудников полиции] в виде обещаний позвонить кому-то из высокопоставленных чиновников, поставить [правоохранителей] на место», — рассказывает Юрий Абрашов.

Он согласен, что после 2016 года произошел окончательный перелом в отношениях государства с фанатами. «Первый звоночек был в 2012 году, во время беспорядков в Польше, а совсем все закончилось в Марселе», — констатирует полковник.

Среди лишившихся FAN ID оказался демонстративно лояльный власти выходец из группировки «Гладиаторы» Василий Степанов, известный по прозвищу Вася Киллер. В середине 2000-х он вместе с товарищами прославился захватом штаб-квартиры ныне запрещенной Национал-большевистской партии, охранял молодежный лагерь прокремлевского движения «Наши» на озере Селигер, а в последние годы поддерживал православных активистов из движения «Сорок сороков» в борьбе с протестующими против строительства храма в Южном Тушино. Сейчас давно отошедший от околофутбола отец пятерых детей Степанов подчеркивает, что «всегда был за Путина», и недоумевает, за что оказался в бан-листе ФСБ.

Конец суверенного хулиганизма

И фанаты, и собеседники «Ъ» в правоохранительных органах сходятся в том, что отношения футбольных хулиганов и власти охладели после ухода из внутренней политики бывшего первого заместителя главы АП Владислава Суркова. По мнению силовиков, сотрудничество с фанатами, которым в те годы занимались бывший руководитель Росмолодежи Василий Якименко и бывший сотрудник АП Никита Иванов, надо было прекратить.

Совсем без покровителей околофутбол остался после отказа Виталия Мутко от работы с ВОБ. Предложение фанатам самим договориться о новой постоянно действующей организации закончилось ничем. В РФС было решено взаимодействовать по конкретным вопросам с представителями отдельных фан-клубов.

В апреле новый механизм работы с фанатами предложил уже господин Маркин, который описал его как «поощрение по итогам сезона болельщиков, активно поддерживающих свои клубы в правомерных и социально одобряемых формах». От предложения «Ъ» прокомментировать эту и другую работу комитета господин Маркин отказался, передав через помощников, что еще месяц будет недоступен для комментариев.

«Управлять фанатами с помощью денег бесполезно, — объясняет другой силовик.— Деньги попилят, замешанных во всем этом лидеров со скандалом отпишут».

Последняя попытка взаимодействия с фанатами чиновников из внутриполитического блока АП прошла уже при участии представителей спецслужб. Как уверяют собеседники «Ъ» в силовых структурах и среди самих фанатов, после выхода фильма Би-би-си «Армия российских хулиганов» с несколькими околофутбольными лидерами якобы встретился «сотрудник управления внутренней политики, курирующий молодежную политику». На встрече присутствовали сотрудники ФСБ. В АП фанатам разъяснили, что в преддверии Кубка конфедераций и во время самих соревнований «не должно быть никаких брошенных на поле бананов, националистических и политических лозунгов, никаких скандалов вообще», передает содержание бесед источник среди силовиков. Одним из представителей красно-белых на встрече поднимался вопрос с уголовным преследованием лидера «Юниона» Федорова, но ему дали понять, что такие проблемы должны решаться в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Результатом этих контактов стали огромные баннеры, подчеркивающие миролюбивый характер российских болельщиков, на фанатских трибунах красно-белых и красно-синих во время матчей «Локомотив"—"Спартак» и «Краснодар"—ЦСКА. Перформансы вызвали неоднозначную реакцию в околофутбольной среде. Многие фанаты «Спартака» обвиняют в появлении баннера на своей трибуне директора официального фан-клуба команды Валентина Коршунова.

Сам Коршунов заверил «Ъ», что наравне со всеми оказался среди тех, у кого были аннулированы FAN ID. Он и десятки его товарищей, которые оформили паспорт болельщика, смогли посетить только первый матч сборной России на Кубке конфедераций и получили уведомления о блокировке документов прямо во время игры.

Собеседники «Ъ» в правоохранительных органах называют Коршунова лидером «Школы» — одной из наиболее активных и сильных «фирм» на постсоветском пространстве. Особое внимание силовиков эта структура привлекла в декабре 2015 года, когда в перестрелке на Рочдельской улице погиб один из ее основных бойцов — Алексей Китаев. Он работал охранником 50-летнего Андрея Кочуйкова, по версии следствия, выступавшего представителем вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Однако и хулиганы, и сами силовики подчеркивают: молодой человек не был вовлечен ни в чьи криминальные интересы, выполняя лишь работу телохранителя. Коршунов своей дружбы с Китаевым ни от кого не скрывал, но в беседе с «Ъ» подчеркнул, что воздерживается от комментариев любой деятельности кого бы то ни было за пределами поддержки любимой команды.

«Все прекрасно осознают, какие ресурсы задействованы государством для проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Никто из фанатов даже не думал нарушать порядок ни на стадионе, ни возле него, — комментирует Валентин Коршунов блокировки FAN ID.— Установка банить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к фанатизму, не даст результата. Через год сюда приедет гораздо больше иностранцев из таких стран, как Польша, Сербия, Хорватия, Англия, Италия. Многие из них могут создать проблемы, даже если перестать пускать на стадионы всех российских фанатов. Мы будем у себя дома, а они — проездом».

Силовики сложившимся положением вещей довольны. «Нарушили закон — будут сидеть. Будут нарушать немцы — будем закрывать немцев, англичане — англичан», — категоричен собеседник «Ъ» в МВД.

«Главное, чтобы это не закончилось в августе 2018 года [после окончания ЧМ-2018]», — предостерегает бывших коллег господин Абрашов.

Предположения, что в ответ на преследование фанаты могут поддержать массовые акции оппозиции во время выборов, как в свое время их коллеги в Киеве, Юрий Абрашов отвергает. «Майдана у нас в ближайшие лет 100 не предвидится, — уверен он.— Несколько тысяч человек на всю страну ничего не смогут сделать против правоохранительной системы. Утверждать обратное — это некое самомнение. Пусть соберутся 20 самых сильных группировок. Эти 2 тыс. человек распихают по отделам полиции. При той воли, которая сейчас есть у руководства страны, даже повторение Манежки исключено. В 2010-м ресурсов, направленных на предотвращение таких ситуаций, было гораздо меньше».

Другой представитель силовиков, участвовавший в работе с фанатами накануне беспорядков на Манежной площади в 2010 году, в беседе с «Ъ» уточнил, что в тех событиях отличились прежде всего националисты. Бойцы основных околофутбольных группировок после профилактических бесед либо сидели по домам, либо были за городом, либо встречались в барах и были готовы предоставить оперативникам записи с камер видеонаблюдения, подтверждающие их алиби.

Дотянуть до августа-2018

Талисман ЧМ-2018 в России Забивака. AFP 2017

Если французская Liberation и британская The Guardian на своих страницах оценили усилия российских силовиков, купировавших любые проявления околофутбольной агрессии во время Кубка конфедераций, то у самих фанатов преобладает настрой, что «лучше бы этого чемпионата и не было вообще». «Чем дальше мы будем от него, тем лучше. Идеально быть за границей», — резюмировал один из футбольных хулиганов.

Более мирные болельщики, пострадавшие от блокировок FAN ID, планируют отстаивать свои права. В уже полученных некоторыми ответах от Минкомсвязи ведомство ссылается на ФЗ № 108 «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу». Согласно ему, паспорт болельщика может быть аннулирован при наличии информации о нарушениях гражданином порядка во время спортивных и других массовых мероприятий за границей или в России, а также «намерении совершить» противоправные деяния.

Возмещать расходы на транспорт, гостиницы и билеты на матчи чиновники пока не планируют, считая ущерб «причиненным правомерными действиями госорганов».

Господин Семенов из Европейской юридической службы советует получившим такие ответы повторно обратиться за разъяснениями, на основании решения какого органа и по каким конкретным причинам был аннулирован паспорт болельщика. Одновременно юрист рекомендует жаловаться в прокуратуру: «Ссылка на норму закона — не ответ по существу. Нужно просить провести проверку и привлечь к ответственности виновных за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Шпрыгин рассчитывает, что жесткая политика государства сойдет на нет после чемпионата мира или уже во время выборов 2018 года, когда с околофутболом так или иначе начнут заигрывать политики.

Предположения Шпрыгина о дальнейших попытках разных политических сил использовать фанатов получило подтверждение всего через две недели после Кубка конфедераций. Во время матча за Суперкубок на трибунах «Спартака» и «Локомотива» появились баннеры на злободневную тему — против фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам собеседников «Ъ» среди фанатов и силовиков, организатором акции стал один из лидеров «Юниона» Степан (Гриб) Кривошеев. Соучредитель альтернативного ВОБ Объединения спортивных болельщиков и президент некоего фонда «Современное общество» Кривошеев ранее публично представлялся помощником экс-директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова, а также сотрудничал с Всемирный русским народным собором РПЦ. По словам собеседников «Ъ», Кривошеев также поддерживает контакты с православными активистами из движения «Сорок сороков» и со структурами владельца телеканала «Царьград» бизнесмена Константина Малофеева. Среди товарищей Кривошеев известен активным участием в проектах гуманитарной помощи для Донбасса. Сам Кривошеев через сотрудника, ответившего на звонок по телефонному номеру, указанному на сайте его фонда, передал «Ъ», что не будет комментировать ситуацию с баннерами во время Суперкубка.

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