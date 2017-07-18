Дьяков: Гендиректор «Динамо» три раза повторил: «Я буду тебя гнобить»

После зимнего апокалипсиса в «Томи» защитник Виталий Дьяков должен был вернуться в «Динамо» или найти себе новую команду. «С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен. Виталий, видимо, забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так», — говорил о нём тогда спортивный директор клуба Евгений Муравьев. В итоге Дьяков был переведён в дубль и провёл четыре месяца в «Динамо-2».

В первом интервью после расторжения контракта с «Динамо» Виталий Дьяков рассказывает «Чемпионату», что говорил ему гендиректор клуба зимой, почему он не ушёл в аренду в «Анжи» и как оказался в Турции.

— Что происходило в «Динамо» после вашего возвращения из Томска?

— На протяжении всего последнего года руководство «Динамо», и особенно Муравьёв, говорили обо мне нелицеприятные вещи: мол я такой-сякой, сижу в команде из-за денег и никуда не хочу уходить. Это полнейшая ложь, и сейчас объясню почему. Когда я разорвал арендное соглашение с «Томью», сразу же хотел перейти в «Анжи», даже прилетел на сборы с командой. Контракт уже был готов — нужно было только разрешение от «Динамо».

— Но его не последовало?

— Первые сборы с «Анжи» уже подошли к концу, но так ничего и не разрешилось. Я вернулся в Москву — и тут в пятницу звонок из «Динамо»: «Приходи в понедельник в клуб, будем решать вопрос». «Понимаете, — отвечаю. — Мне нужно на второй сбор с “Анжи” лететь». Хорошо, что тренер Григорян пошёл навстречу и разрешил остаться в Москве на несколько дней. В понедельник мне сказали, что решением руководства я остаюсь в «Динамо» и лечу с основой на сборы.

— На сборах вы даже забили победный гол в товарищеском матче.

— Но в конце приехал Муравьёв и вызвал к себе. Тут я понял, что лёгкой жизни мне не ждать. Он сразу сказал: либо я разрываю контракт за смешную компенсацию, либо сокращаем его во много раз. Оба варианта меня, естественно, абсолютно не устраивали.

— Что было дальше?

— Я спросил, почему меня не отпустили в «Анжи». По словам Муравьёва, махачкалинцы предлагали слишком мало денег, и «Динамо» нужно было много доплачивать. Хотя я был готов на понижение зарплаты, чтобы играть в аренде. «Нет, тема закрыта», — получил я ответ. В итоге условия «Динамо» я тоже не принял. За это меня и отправили в дубль, хоть это решение было вообще нелогичным — зарплату-то мне платили полностью. При этом Муравьёв три раза повторил: «Я буду тебя гнобить».

— На сборах с основой вы не остались?

— Нет, утром мне уже взяли билеты в Москву, даже не дали дотренироваться с основой последние дни сбора. Я понял, что меня начали «гнобить», как и обещал Муравьёв. В итоге в дубле я тренировался четыре месяца и разорвал контракт с «Динамо» на тех условиях, которые предлагал изначально. Получается, я просто потерял зря полгода. Но рассказать об этом я не мог по контракту с «Динамо». Зато руководителям клуба было очень легко раздавать интервью и поливать меня грязью. Видимо, сейчас «Динамо» управляют не такие хорошие и честные люди.

— Получается, вас отправили в дубль только решением Муравьёва? Какие отношения у вас были с Юрием Калитвинцевым?

— Когда я приехал на сборы, Калитвинцев говорил: «Тренируйся, играй, всё зависит от тебя». Но у руководства были свои решения. И я понимаю Калитвинцева, который не стал за меня заступаться и лезть на рожон. К тренеру у меня нет никаких претензий.

— Как работали с тренером дубля Дмитрием Хохловым?

— Это великолепный тренер и, что самое важное, отличный человек. В его штабе работают настоящие профессионалы — Евгений Плотников и Юрий Никифоров. В первые дни тренировок с «Динамо-2» Хохлов сказал мне: «Виталий, понимаю твою ситуацию, но мы рассчитываем на тебя как на опытного игрока, который должен стать для наших ребят примером для подражания». Хочу сказать им спасибо за четыре месяца совместной работы, мне было очень комфортно. Надеюсь, ещё когда-нибудь поработаем вместе. Они помогли мне поддерживать форму.

— Теперь вы перешли в «Сивасспор». Почему именно Турция?

— Суперпредложений из России мне не поступило: звали команды из ФНЛ и аутсайдеры РФПЛ. Томск послужил мне хорошим примером, поэтому я в России оставаться не хотел. Покинуть родную страну — серьёзный шаг, но я решил на этой пойти. Очень интересно попробовать свои силы в другом чемпионате. Тем более я уехал не на Мальту или в Сан-Марино, а в достаточно сильное первенство Турции.