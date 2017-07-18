СМИ: «Зенит» отказал «Бордо» в аренде Хави Гарсии
ТАСС, 18 июля. Испанский полузащитник Хави Гарсия не перейдет из «Зенита» во французский «Бордо». Об этом сообщает издание L’Equipe.
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По данным газеты, российский клуб отклонил предложение французской стороны об аренде 30-летнего игрока.
Гарсия перешел в «Зенит» в 2014 году из английского «Манчестер Сити». Срок контракта испанца истекает летом 2019 года, согласно порталу Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет €7 млн.
В прошлом сезоне Гарсия провел 22 матча в чемпионате России, в которых забил один мяч.
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