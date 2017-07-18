Широков: «Краснодар» в этом сезоне будет претендовать на чемпионство в РФПЛ

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««Спартак» в матче за Суперкубок оставил хорошее впечатление. «Краснодар», у которого выбыли два ключевых игрока, думаю, тоже будет претендентом на золото. «Зенит», безусловно, оставил очень неплохое впечатление, особенно новичок Паредес. Очень понравился этот парень. У краснодарцев ещё хорошо выглядел новичок Вандерсон, который очень легко всё делает и с мячом умеет работать. Оба этих игрока произвели впечатление, чемпионат приобрёл очень хороших футболистов.

«Локомотив» в целом понравился в Суперкубке, и у него в первом тайме было больше голевых моментов, чем у «Спартака». Команде Сёмина нужно настраиваться на выход в еврокубки. Рыбусь — хорошее приобретение, серьёзное усиление, — сказал Широков в эфире «Радио Маяк».