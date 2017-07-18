Далер Кузяев: За первый гол Манчини предложил проставиться шампанским
Победный гол «Зенита» в матче со «СКА-Хабаровск» во втором тайме забил новичок
сине-бело-голубых. На обратном пути с Дальнего Востока 24-летний полузащитник, который перешел в клуб из Петербурга из «Ахмата», дал развернутое интервью «СЭ».
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«ВЫЙДИ И ЗАБЕЙ»
— Манчини на послематчевой
— Тренер сказал пару слов перед самой заменой. Одно из них — «marcа», в переводе «забей».
— Значит, именно после слов Манчини решились на дальний удар?
— Когда бил, не думал об этом. Появилась свободная зона, времени тоже хватало — вот и решил пробить.
— Почему не отмечали гол?
— Просто это мой первый мяч в карьере — толком и не знаю, как праздновать. Плюс, видимо, еще не проснулся. Но душа, конечно, ликовала — очень обрадовался, что забил.
— Кокорин после финального свистка сказал, что вы выручили команду.
— Не знаю, не знаю —
— Манчини
— Когда Мистер узнал, что это мой первый гол в карьере, посоветовал при удобном случае проставиться в команде шампанским. Обязательно прислушаюсь.
КАКАЯ «САМОВОЛКА», КОГДА ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — ОТЕЦ?
— Раскройте подробности вашего перехода из «Ахмата» в «Зенит».
— В межсезонье поступило предложение из Петербурга. Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Так что все совпало — и наше желание, и планы обеих команд.
— Когда заканчивался ваш контракт с грозненцами?
— Был рассчитан еще на один год.
— В таком случае, почему посчитали, что пора менять планы?
— Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенита». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо. Это ведь шанс выйти на новый уровень.
— Вы говорите о новом вызове, хотя являетесь выпускником академии
— Это тоже сыграло свою роль при принятии решения. Петербург для меня родной город, его футбол меня воспитал.
— Не обидно, что вас в
— Нет. Наоборот, хорошо, что все сложилось именно так, и довелось пройти через вторую и первую лиги — сейчас куда больше ценю то, что имею.
— Судя по вашим словам, папа — Адьям Кузяев — играет в вашей карьере большую роль?
— Да. Он в прошлом профессиональный футболист, сейчас — тренер. В свое время, лет пять назад, отец и позвал меня в «Карелию» —
— Проще или сложнее, когда твой главный тренер — отец?
— Сложнее — немного закрепощает в коллективе. Не чувствуешь себя раскованным на сто процентов.
— Повышенная ответственность давит?
— И она тоже. Лишний раз в
— К вам он относился строже, чем к остальным?
— Поблажек точно не давал. И как мог «напихать» на тренировке, тоже помню. Так что вы правы — требовал от меня чуть больше, чем от других.
— В команде на эту тему шутили?
— Случалось пару раз. Но ничего серьезного. Чтобы
— Благодаря тому, что он из Таджикистана, вас, знаю, приглашали в сборную этой страны.
— За это предложение благодарен, но я родился и вырос в России, так что хочу выступать только за нее. К слову, отец решение полностью поддержал.
— И как оцениваете шансы пробиться в национальную команду?
— Пока мысли только о том, чтобы закрепиться в «Зените» и добиться с ним хороших результатов. А там решать тренерам сборной.
ПЕРЕЙТИ В «НЕФТЕХИМИК» ПОСОВЕТОВАЛ БЕРДЫЕВ
— Вы родились в Нижнекамске, а после «Карелии» выступали в «Нефтехимике». Позвали на историческую родину?
— Приглашали меня «Рубин». После двух тренировок в Казани Курбан Бекиевич (Бердыев. — Прим. С. Ц.) взял на сбор в Австрию. А после его завершения предложил перейти в «Нефтехимик», который был
— Известно, что если Бердыеву нравится
— Верно. Но после расставания с «Рубином» Курбан Бекиевич взял на
— Как на вас вышли?
— Папа ведь футбольный человек — договорился, чтобы меня взяли на просмотр. Полгода в ФНЛ тоже дали о себе знать. И после двух сборов грозненцы предложили подписать договор.
В ГРОЗНОМ ЕСТЬ КУДА ПОЙТИ
— Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?
— Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно —
— Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?
— Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.
— А как вам Грозный с житейской точки зрения?
— Город растет, развивается. Очень чистый — мусора нигде не увидите. Много кафе, кинотеатров — есть куда сходить. И просто погулять всегда можно. Туристов за последнее время стало много.
— Когда в «Зенит» из «Терека» перешел Маурисиу, вы сказали: «Не считаю себя заменой бразильцу. Хочется проявить индивидуальность».
— Думаю, ни одному футболисту не нравится, когда его считают механической заменой ушедшему. Каждый думает о том, чтобы внести
— И
— Да, но все равно хочется, чтобы тебя запомнили. А за счет чего — пусть потом тренеры и специалисты оценивают.
— Как вы с Маурисиу встретились в «Зените»?
— Как старые добрые знакомые. Он сразу стал расспрашивать — как там «Ахмат».
— Кто для грозненской самый принципиальный соперник?
— Дерби — с «Анжи». А ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» — равнозначны. Когда эти клубы приезжают в гости к «Ахмату», то это большой праздник для Грозного.
ЛИМИТ КРИТИКУЮТ? А МНЕ ОН ПОМОГ
— Не страшно было ехать в «Зенит» с учетом того, сколько людей приобретают
— Нет. Понимал, на что шел. И что придется непросто.
— Предсезонка у Манчини — самая тяжелая в вашей карьере?
— У Рахимова нагрузки тоже очень приличные. Но сейчас оказались еще больше. Бывало, приходил после занятий в номер — и падал на кровать. А вставать долго не хотелось. При этом очень нравится работать под руководством Манчини — ощущаю его поддержку. А дальше все зависит от меня самого.
— Паредеса, которому 23 года, Юрий Жирков в интервью «СЭ» назвал мастером. И добавил, что мы от такого в России отвыкли. Почему, на ваш взгляд, мало кто из наших футболистов способен громко заявить о себе в таком возрасте?
— Насчет Паредеса согласен: по игре, культуре паса видно, что это исполнитель высокого уровня. Что касается россиян, то тут трудно дать однозначный ответ. Нужно рассматривать всю систему футбола в стране.
— Может быть, дело в том, что молодым не слишком доверяют?
— Это тоже имеет значение. Но причин много. Не исключено, что не очень совершенна система перехода из юношеского футбола во взрослый. Если в 18 лет игрок себя не проявляет, на нем могут поставить крест. И он опускает руки. А в Европе в таких случаях дают шанс в других командах.
— Сейчас с новой силой вспыхнули споры по поводу лимита на легионеров — нужен он или нет, и в каком формате. Что вы думаете?
— Знаю, что очень многие ругают ограничения на иностранцев. Но именно это помогло мне оказаться в
— Сторонники отмены лимита говорят, что молодые россияне могли бы быстрее расти, если бы конкурировали с сильными иностранцами без искусственных барьеров.
— Нам и нынешняя ситуация, считаю, не мешает прибавлять. Насколько вижу, все ребята с российскими паспортами в «Зените» трудятся по полной. Все чувствуют конкуренцию и отрабатывают по максимуму.
— С таким составом и тренером «Зенит» способен взять реванш у «Спартака» и стать чемпионом?
— Если будем работать в том же духе — шансы достаточно велики.
ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ФУТБОЛА
— Скоро «Зениту» предстоит выступление в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Кого хотели бы получить в соперники — словацкий «Тренчин» или израильский «Бней-Иегуда»?
— Без разницы. На Ближний Восток лететь дальше, но после Хабаровска уже ничего не страшно.
— Что есть вашей жизни помимо футбола?
— Только что закончил магистратуру в
— Заочно учились?
— На дневном отделении.
— Как это возможно для профессионального футболиста?!
— Иногда из Грозного отправлял документы — спасибо преподавателям, шли навстречу. Периодически обсуждали с ними, когда и какие работы можно сделать в индивидуальном порядке. Но особых проблем не возникало.
— Сессии
— Конечно. За два года магистратуры — всего три тройки. Так что в целом хорошо обучался.
— Трудно совмещать спорт и университет?
— Не скажу, что очень тяжело, но потрудиться пришлось. И это того стоило.
— Кем теперь можете работать?
— Менеджером в инновационной кампании. Но пока об этом не думаю — полностью сконцентрирован на футболе.
Сергей ЦИММЕРМАН
Хабаровск —
|16.07.2017 11:00
|Зрители 14200
|основной раунд: 1-й тур
|им.Ленина
|СКА-Хабаровск
|0:2
|Зенит
|Первый тайм: 0:0
|Алексей Поддубский
|Роберто Манчини
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|10
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
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