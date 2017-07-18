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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30415112/
18 июля 2017, 1:10 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Далер Кузяев: За первый гол Манчини предложил проставиться шампанским

Победный гол «Зенита» в матче со «СКА-Хабаровск» во втором тайме забил новичок сине-бело-голубых. На обратном пути с Дальнего Востока 24-летний полузащитник, который перешел в клуб из Петербурга из «Ахмата», дал развернутое интервью «СЭ».

Новичок Зенита дал интервью СЭ. Увеличить
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«ВЫЙДИ И ЗАБЕЙ»

— Манчини на послематчевой пресс-конференции сказал: «Выпускал Кузяева, потому что знал — он забьет». Это было частью установки?

— Тренер сказал пару слов перед самой заменой. Одно из них — «marcа», в переводе «забей».

— Значит, именно после слов Манчини решились на дальний удар?

— Когда бил, не думал об этом. Появилась свободная зона, времени тоже хватало — вот и решил пробить.

— Почему не отмечали гол?

— Просто это мой первый мяч в карьере — толком и не знаю, как праздновать. Плюс, видимо, еще не проснулся. Но душа, конечно, ликовала — очень обрадовался, что забил.

— Кокорин после финального свистка сказал, что вы выручили команду.

— Не знаю, не знаю — счет-то открыл благодаря партнерам и тренерам. Спасибо им. В раздевалке все поздравляли — было очень приятно.

— Манчини что-то говорил?

— Когда Мистер узнал, что это мой первый гол в карьере, посоветовал при удобном случае проставиться в команде шампанским. Обязательно прислушаюсь.

КАКАЯ «САМОВОЛКА», КОГДА ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — ОТЕЦ?

— Раскройте подробности вашего перехода из «Ахмата» в «Зенит».

— В межсезонье поступило предложение из Петербурга. Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Так что все совпало — и наше желание, и планы обеих команд.

— Когда заканчивался ваш контракт с грозненцами?

— Был рассчитан еще на один год.

— В таком случае, почему посчитали, что пора менять планы?

— Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенита». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо. Это ведь шанс выйти на новый уровень.

— Вы говорите о новом вызове, хотя являетесь выпускником академии сине-бело-голубых.

— Это тоже сыграло свою роль при принятии решения. Петербург для меня родной город, его футбол меня воспитал.

— Не обидно, что вас в какой-то момент, возможно, недооценили, и пришлось уехать?

— Нет. Наоборот, хорошо, что все сложилось именно так, и довелось пройти через вторую и первую лиги — сейчас куда больше ценю то, что имею.

— Судя по вашим словам, папа — Адьям Кузяев — играет в вашей карьере большую роль?

— Да. Он в прошлом профессиональный футболист, сейчас — тренер. В свое время, лет пять назад, отец и позвал меня в «Карелию» — фарм-клуб «Петротреста». Там собралось много молодых ребят, в том числе, из зенитовской академии. Год выступал под его руководством.

— Проще или сложнее, когда твой главный тренер — отец?

— Сложнее — немного закрепощает в коллективе. Не чувствуешь себя раскованным на сто процентов.

— Повышенная ответственность давит?

— И она тоже. Лишний раз в какую-нибудь «самоволку» не сходишь (улыбается). Но все равно это был очень хороший опыт. Сейчас понимаю — контроль с папиной стороны пошел мне на пользу.

— К вам он относился строже, чем к остальным?

— Поблажек точно не давал. И как мог «напихать» на тренировке, тоже помню. Так что вы правы — требовал от меня чуть больше, чем от других.

— В команде на эту тему шутили?

— Случалось пару раз. Но ничего серьезного. Чтобы как-то задеть — такого не происходило. У нас очень хорошие ребята подобрались. А с отцом мы постоянно были и остаемся на связи — всегда прислушиваюсь к его советам.

— Благодаря тому, что он из Таджикистана, вас, знаю, приглашали в сборную этой страны.

— За это предложение благодарен, но я родился и вырос в России, так что хочу выступать только за нее. К слову, отец решение полностью поддержал.

— И как оцениваете шансы пробиться в национальную команду?

— Пока мысли только о том, чтобы закрепиться в «Зените» и добиться с ним хороших результатов. А там решать тренерам сборной.

ПЕРЕЙТИ В «НЕФТЕХИМИК» ПОСОВЕТОВАЛ БЕРДЫЕВ

— Вы родились в Нижнекамске, а после «Карелии» выступали в «Нефтехимике». Позвали на историческую родину?

— Приглашали меня «Рубин». После двух тренировок в Казани Курбан Бекиевич (Бердыев. — Прим. С. Ц.) взял на сбор в Австрию. А после его завершения предложил перейти в «Нефтехимик», который был фарм-клубом казанцев. Я и сам понимал — получать игровую практику в первой команде пока тяжело. Поэтому прислушался к совету и поехал в Нижнекамск, провел там полгода. Результаты, правда, были так себе, хотя я играл достаточно много. Но в итоге, по обоюдному согласию с руководством, контракт был расторгнут. К тому же как раз тогда Бердыев уходил из «Рубина», и это тоже повлияло на мое решение.

— Известно, что если Бердыеву нравится какой-то игрок, тренер старается брать его с собой, где бы ни работал.

— Верно. Но после расставания с «Рубином» Курбан Бекиевич взял на какое-то время паузу. А я уже попал в «Терек».

— Как на вас вышли?

— Папа ведь футбольный человек — договорился, чтобы меня взяли на просмотр. Полгода в ФНЛ тоже дали о себе знать. И после двух сборов грозненцы предложили подписать договор.

В ГРОЗНОМ ЕСТЬ КУДА ПОЙТИ

— Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?

— Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно — из-за того, что выходил на 5−10 минут. Зато когда стал играть больше, сразу отлегло. И я очень благодарен за все Рашид Маматкуловичу (Рахимову. — Прим. С. Ц.), который, кстати, как и Манчини, очень много внимания на тренировках уделяет тактике.

— Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?

— Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.

— А как вам Грозный с житейской точки зрения?

— Город растет, развивается. Очень чистый — мусора нигде не увидите. Много кафе, кинотеатров — есть куда сходить. И просто погулять всегда можно. Туристов за последнее время стало много.

— Когда в «Зенит» из «Терека» перешел Маурисиу, вы сказали: «Не считаю себя заменой бразильцу. Хочется проявить индивидуальность».

— Думаю, ни одному футболисту не нравится, когда его считают механической заменой ушедшему. Каждый думает о том, чтобы внести что-то свое в игру команды, в историю клуба. Вот и я ради «Терека» отдавал все силы на тренировках и в матчах.

— И все-таки, как можно кардинально отличаться от того же Маурисиу, если у вас одна и та же позиция?

— Да, но все равно хочется, чтобы тебя запомнили. А за счет чего — пусть потом тренеры и специалисты оценивают.

— Как вы с Маурисиу встретились в «Зените»?

— Как старые добрые знакомые. Он сразу стал расспрашивать — как там «Ахмат».

— Кто для грозненской самый принципиальный соперник?

— Дерби — с «Анжи». А ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» — равнозначны. Когда эти клубы приезжают в гости к «Ахмату», то это большой праздник для Грозного.

ЛИМИТ КРИТИКУЮТ? А МНЕ ОН ПОМОГ

— Не страшно было ехать в «Зенит» с учетом того, сколько людей приобретают сине-бело-голубые этим летом?

— Нет. Понимал, на что шел. И что придется непросто.

— Предсезонка у Манчини — самая тяжелая в вашей карьере?

— У Рахимова нагрузки тоже очень приличные. Но сейчас оказались еще больше. Бывало, приходил после занятий в номер — и падал на кровать. А вставать долго не хотелось. При этом очень нравится работать под руководством Манчини — ощущаю его поддержку. А дальше все зависит от меня самого.

— Паредеса, которому 23 года, Юрий Жирков в интервью «СЭ» назвал мастером. И добавил, что мы от такого в России отвыкли. Почему, на ваш взгляд, мало кто из наших футболистов способен громко заявить о себе в таком возрасте?

— Насчет Паредеса согласен: по игре, культуре паса видно, что это исполнитель высокого уровня. Что касается россиян, то тут трудно дать однозначный ответ. Нужно рассматривать всю систему футбола в стране.

— Может быть, дело в том, что молодым не слишком доверяют?

— Это тоже имеет значение. Но причин много. Не исключено, что не очень совершенна система перехода из юношеского футбола во взрослый. Если в 18 лет игрок себя не проявляет, на нем могут поставить крест. И он опускает руки. А в Европе в таких случаях дают шанс в других командах.

— Сейчас с новой силой вспыхнули споры по поводу лимита на легионеров — нужен он или нет, и в каком формате. Что вы думаете?

— Знаю, что очень многие ругают ограничения на иностранцев. Но именно это помогло мне оказаться в премьер-лиге. Без лимита клубам с приличным бюджетом легче купить готового легионера. Да, шанс своим они тоже наверняка давали бы. Но факт остается фактом: при лимите я, малоизвестный игрок, оказался в «Тереке». Так что одобряю действующие правила.

— Сторонники отмены лимита говорят, что молодые россияне могли бы быстрее расти, если бы конкурировали с сильными иностранцами без искусственных барьеров.

— Нам и нынешняя ситуация, считаю, не мешает прибавлять. Насколько вижу, все ребята с российскими паспортами в «Зените» трудятся по полной. Все чувствуют конкуренцию и отрабатывают по максимуму.

— С таким составом и тренером «Зенит» способен взять реванш у «Спартака» и стать чемпионом?

— Если будем работать в том же духе — шансы достаточно велики.

ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ФУТБОЛА

— Скоро «Зениту» предстоит выступление в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Кого хотели бы получить в соперники — словацкий «Тренчин» или израильский «Бней-Иегуда»?

— Без разницы. На Ближний Восток лететь дальше, но после Хабаровска уже ничего не страшно.

— Что есть вашей жизни помимо футбола?

— Только что закончил магистратуру в Санкт-Петербургском Государственном экономическом университете по специальности «инновационный менеджмент». Диплом, правда, еще не получил — находился на сборах.

— Заочно учились?

— На дневном отделении.

— Как это возможно для профессионального футболиста?!

— Иногда из Грозного отправлял документы — спасибо преподавателям, шли навстречу. Периодически обсуждали с ними, когда и какие работы можно сделать в индивидуальном порядке. Но особых проблем не возникало.

— Сессии по-честному сдавали, приезжали в Петербург?

— Конечно. За два года магистратуры — всего три тройки. Так что в целом хорошо обучался.

— Трудно совмещать спорт и университет?

— Не скажу, что очень тяжело, но потрудиться пришлось. И это того стоило.

— Кем теперь можете работать?

— Менеджером в инновационной кампании. Но пока об этом не думаю — полностью сконцентрирован на футболе.

Сергей ЦИММЕРМАН
Хабаровск — Санкт-Петербург.

16.07.2017 11:00 Зрители 14200 основной раунд: 1-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 0:2 Зенит
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Алексей Поддубский Роберто Манчини
Голы
14 Далер Кузяев (О. Шатов) 52′
9 Александр Кокорин (О. Шатов) 81′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев (к) 3
Александр Пуцко 5
Дмитрий Гришко 37
Владислав Никифоров 10
Руслан Корян 9
Хуан Эдуардо Лескано 23
Денис Дедечко 69
74′ Александр Черевко 26
Константин Савичев 77
42′ 84′ Максим Казанков 87
Виталий Федотов 19
90′ Евгений Баляйкин 15
Алексей Друзин 30
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников 40′
4 Доменико Кришито (к)
13 Луиш Нету
60 Бранислав Иванович
5 Леандро Паредес
9 Александр Кокорин 67′
22 Артем Дзюба
17 Олег Шатов 90′
23 Эрнани
21 Александр Ерохин 45′ 30′
14 Далер Кузяев 86′
10 Виктор де Паула Жулиану 74′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
10 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 5
9 Фолы 17
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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