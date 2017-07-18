Далер Кузяев: За первый гол Манчини предложил проставиться шампанским

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«ВЫЙДИ И ЗАБЕЙ»

— Манчини на послематчевой пресс-конференции сказал: «Выпускал Кузяева, потому что знал — он забьет». Это было частью установки?

— Тренер сказал пару слов перед самой заменой. Одно из них — «marcа», в переводе «забей».

— Значит, именно после слов Манчини решились на дальний удар?

— Когда бил, не думал об этом. Появилась свободная зона, времени тоже хватало — вот и решил пробить.

— Почему не отмечали гол?

— Просто это мой первый мяч в карьере — толком и не знаю, как праздновать. Плюс, видимо, еще не проснулся. Но душа, конечно, ликовала — очень обрадовался, что забил.

— Кокорин после финального свистка сказал, что вы выручили команду.

— Не знаю, не знаю — счет-то открыл благодаря партнерам и тренерам. Спасибо им. В раздевалке все поздравляли — было очень приятно.

— Манчини что-то говорил?

— Когда Мистер узнал, что это мой первый гол в карьере, посоветовал при удобном случае проставиться в команде шампанским. Обязательно прислушаюсь.

КАКАЯ «САМОВОЛКА», КОГДА ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР — ОТЕЦ?

— Раскройте подробности вашего перехода из «Ахмата» в «Зенит».

— В межсезонье поступило предложение из Петербурга. Мы с отцом решили, что после трех с половиной лет в Грозном пора делать новый шаг, о чем сообщили руководству «Ахмата». Одновременно последовало и обращение «Зенита». Так что все совпало — и наше желание, и планы обеих команд.

— Когда заканчивался ваш контракт с грозненцами?

— Был рассчитан еще на один год.

— В таком случае, почему посчитали, что пора менять планы?

— Мне уже 24 года, а тут зовет «Зенита». От таких предложений не отказываются. Решил, что принять новый вызов сейчас необходимо. Это ведь шанс выйти на новый уровень.

— Вы говорите о новом вызове, хотя являетесь выпускником академии сине-бело-голубых.

— Это тоже сыграло свою роль при принятии решения. Петербург для меня родной город, его футбол меня воспитал.

— Не обидно, что вас в какой-то момент, возможно, недооценили, и пришлось уехать?

— Нет. Наоборот, хорошо, что все сложилось именно так, и довелось пройти через вторую и первую лиги — сейчас куда больше ценю то, что имею.

— Судя по вашим словам, папа — Адьям Кузяев — играет в вашей карьере большую роль?

— Да. Он в прошлом профессиональный футболист, сейчас — тренер. В свое время, лет пять назад, отец и позвал меня в «Карелию» — фарм-клуб «Петротреста». Там собралось много молодых ребят, в том числе, из зенитовской академии. Год выступал под его руководством.

— Проще или сложнее, когда твой главный тренер — отец?

— Сложнее — немного закрепощает в коллективе. Не чувствуешь себя раскованным на сто процентов.

— Повышенная ответственность давит?

— И она тоже. Лишний раз в какую-нибудь «самоволку» не сходишь (улыбается). Но все равно это был очень хороший опыт. Сейчас понимаю — контроль с папиной стороны пошел мне на пользу.

— К вам он относился строже, чем к остальным?

— Поблажек точно не давал. И как мог «напихать» на тренировке, тоже помню. Так что вы правы — требовал от меня чуть больше, чем от других.

— В команде на эту тему шутили?

— Случалось пару раз. Но ничего серьезного. Чтобы как-то задеть — такого не происходило. У нас очень хорошие ребята подобрались. А с отцом мы постоянно были и остаемся на связи — всегда прислушиваюсь к его советам.

— Благодаря тому, что он из Таджикистана, вас, знаю, приглашали в сборную этой страны.

— За это предложение благодарен, но я родился и вырос в России, так что хочу выступать только за нее. К слову, отец решение полностью поддержал.

— И как оцениваете шансы пробиться в национальную команду?

— Пока мысли только о том, чтобы закрепиться в «Зените» и добиться с ним хороших результатов. А там решать тренерам сборной.

ПЕРЕЙТИ В «НЕФТЕХИМИК» ПОСОВЕТОВАЛ БЕРДЫЕВ

— Вы родились в Нижнекамске, а после «Карелии» выступали в «Нефтехимике». Позвали на историческую родину?

— Приглашали меня «Рубин». После двух тренировок в Казани Курбан Бекиевич (Бердыев. — Прим. С. Ц.) взял на сбор в Австрию. А после его завершения предложил перейти в «Нефтехимик», который был фарм-клубом казанцев. Я и сам понимал — получать игровую практику в первой команде пока тяжело. Поэтому прислушался к совету и поехал в Нижнекамск, провел там полгода. Результаты, правда, были так себе, хотя я играл достаточно много. Но в итоге, по обоюдному согласию с руководством, контракт был расторгнут. К тому же как раз тогда Бердыев уходил из «Рубина», и это тоже повлияло на мое решение.

— Известно, что если Бердыеву нравится какой-то игрок, тренер старается брать его с собой, где бы ни работал.

— Верно. Но после расставания с «Рубином» Курбан Бекиевич взял на какое-то время паузу. А я уже попал в «Терек».

— Как на вас вышли?

— Папа ведь футбольный человек — договорился, чтобы меня взяли на просмотр. Полгода в ФНЛ тоже дали о себе знать. И после двух сборов грозненцы предложили подписать договор.

В ГРОЗНОМ ЕСТЬ КУДА ПОЙТИ

— Как себя чувствовали в столице Чеченской республики?

— Считаю, повезло и с тренером, и с коллективом, и с руководством. Для команды там созданы все условия. Но иногда становилось немного грустно — из-за того, что выходил на 5−10 минут. Зато когда стал играть больше, сразу отлегло. И я очень благодарен за все Рашид Маматкуловичу (Рахимову. — Прим. С. Ц.), который, кстати, как и Манчини, очень много внимания на тренировках уделяет тактике.

— Рахимов ушел, потому что не вышел в еврокубки?

— Насколько знаю, это было совместное решение тренера и руководства. Но не в курсе деталей. Жаль, конечно, что всего одного очка не хватило до Лиги Европы. С другой стороны, в прошлом сезоне заняли самое высокое место в истории клуба.

— А как вам Грозный с житейской точки зрения?

— Город растет, развивается. Очень чистый — мусора нигде не увидите. Много кафе, кинотеатров — есть куда сходить. И просто погулять всегда можно. Туристов за последнее время стало много.

— Когда в «Зенит» из «Терека» перешел Маурисиу, вы сказали: «Не считаю себя заменой бразильцу. Хочется проявить индивидуальность».

— Думаю, ни одному футболисту не нравится, когда его считают механической заменой ушедшему. Каждый думает о том, чтобы внести что-то свое в игру команды, в историю клуба. Вот и я ради «Терека» отдавал все силы на тренировках и в матчах.

— И все-таки, как можно кардинально отличаться от того же Маурисиу, если у вас одна и та же позиция?

— Да, но все равно хочется, чтобы тебя запомнили. А за счет чего — пусть потом тренеры и специалисты оценивают.

— Как вы с Маурисиу встретились в «Зените»?

— Как старые добрые знакомые. Он сразу стал расспрашивать — как там «Ахмат».

— Кто для грозненской самый принципиальный соперник?

— Дерби — с «Анжи». А ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» — равнозначны. Когда эти клубы приезжают в гости к «Ахмату», то это большой праздник для Грозного.

ЛИМИТ КРИТИКУЮТ? А МНЕ ОН ПОМОГ

— Не страшно было ехать в «Зенит» с учетом того, сколько людей приобретают сине-бело-голубые этим летом?

— Нет. Понимал, на что шел. И что придется непросто.

— Предсезонка у Манчини — самая тяжелая в вашей карьере?

— У Рахимова нагрузки тоже очень приличные. Но сейчас оказались еще больше. Бывало, приходил после занятий в номер — и падал на кровать. А вставать долго не хотелось. При этом очень нравится работать под руководством Манчини — ощущаю его поддержку. А дальше все зависит от меня самого.

— Паредеса, которому 23 года, Юрий Жирков в интервью «СЭ» назвал мастером. И добавил, что мы от такого в России отвыкли. Почему, на ваш взгляд, мало кто из наших футболистов способен громко заявить о себе в таком возрасте?

— Насчет Паредеса согласен: по игре, культуре паса видно, что это исполнитель высокого уровня. Что касается россиян, то тут трудно дать однозначный ответ. Нужно рассматривать всю систему футбола в стране.

— Может быть, дело в том, что молодым не слишком доверяют?

— Это тоже имеет значение. Но причин много. Не исключено, что не очень совершенна система перехода из юношеского футбола во взрослый. Если в 18 лет игрок себя не проявляет, на нем могут поставить крест. И он опускает руки. А в Европе в таких случаях дают шанс в других командах.

— Сейчас с новой силой вспыхнули споры по поводу лимита на легионеров — нужен он или нет, и в каком формате. Что вы думаете?

— Знаю, что очень многие ругают ограничения на иностранцев. Но именно это помогло мне оказаться в премьер-лиге. Без лимита клубам с приличным бюджетом легче купить готового легионера. Да, шанс своим они тоже наверняка давали бы. Но факт остается фактом: при лимите я, малоизвестный игрок, оказался в «Тереке». Так что одобряю действующие правила.

— Сторонники отмены лимита говорят, что молодые россияне могли бы быстрее расти, если бы конкурировали с сильными иностранцами без искусственных барьеров.

— Нам и нынешняя ситуация, считаю, не мешает прибавлять. Насколько вижу, все ребята с российскими паспортами в «Зените» трудятся по полной. Все чувствуют конкуренцию и отрабатывают по максимуму.

— С таким составом и тренером «Зенит» способен взять реванш у «Спартака» и стать чемпионом?

— Если будем работать в том же духе — шансы достаточно велики.

ОКОНЧИЛ УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ФУТБОЛА

— Скоро «Зениту» предстоит выступление в 3-м отборочном раунде Лиги Европы. Кого хотели бы получить в соперники — словацкий «Тренчин» или израильский «Бней-Иегуда»?

— Без разницы. На Ближний Восток лететь дальше, но после Хабаровска уже ничего не страшно.

— Что есть вашей жизни помимо футбола?

— Только что закончил магистратуру в Санкт-Петербургском Государственном экономическом университете по специальности «инновационный менеджмент». Диплом, правда, еще не получил — находился на сборах.

— Заочно учились?

— На дневном отделении.

— Как это возможно для профессионального футболиста?!

— Иногда из Грозного отправлял документы — спасибо преподавателям, шли навстречу. Периодически обсуждали с ними, когда и какие работы можно сделать в индивидуальном порядке. Но особых проблем не возникало.

— Сессии по-честному сдавали, приезжали в Петербург?

— Конечно. За два года магистратуры — всего три тройки. Так что в целом хорошо обучался.

— Трудно совмещать спорт и университет?

— Не скажу, что очень тяжело, но потрудиться пришлось. И это того стоило.

— Кем теперь можете работать?

— Менеджером в инновационной кампании. Но пока об этом не думаю — полностью сконцентрирован на футболе.