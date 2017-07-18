Трансферы «Спартака»: о чем говорил Федун?

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ИНТРИГА ПЕРВАЯ: ПОЧЕМУ ТАК ТИХО

Сделка по Петковичу — необычная. Во-первых, нельзя утверждать, что серб очевидно превосходит уже имеющихся на этой позиции Тигиева и Ещенко. Во-вторых, заключен кратковременный двухлетний контракт. Футболист и клуб, по всей видимости, хотят присмотреться друг к другу.

В остальном «Спартак» сделал упор на подписание новых соглашений с рядом игроков основного состава — с тем же Ещенко (активирована опция продления договора еще на год), Кутеповым (до конца июня 2021 года), Зобниным (на четыре года), Зе Луишем (до 30 июня 2021 года), Ребровым (до лета 2020 года).

Ранее трудовые отношения пролонгированы с Промесом, Ананидзе, Боккетти. В основе «Спартака» не осталось никого, чьи контракты требуется перезаключить в ближайшие полгода. Очевидно, что у чемпионов есть сложившийся костяк, баланс внутри которого легко нарушить приглашением новичка. Кроме того, до конца трансферного окна еще около полутора месяцев — время есть.

ИНТРИГА ВТОРАЯ: ЧТО С КАНУННИКОВЫМ

«СЭ» уже сообщал, что «Спартак» интересуется форвардом «Рубина», а сам он против трансфера не возражает. Вопрос только в сумме отступных. Уже известно, что в действующем соглашении игрока есть отступные — 1 миллион евро. Очевидно, что именно на эту сумму ориентируются в Москве. Сделка выгодная: купить 26-летнего россиянина, входящего в сборную, всего за миллион (при том, что transfermarkt.de оценивает Канунникова в четыре) — это очень хорошо.

В «Рубине», впрочем, полагают, что цифры иные. Дело в том, что в договоре Каннуникова указаны другие отступные — шесть миллионов евро.

Откуда тогда взялся миллион? Эти деньги прописаны в дополнительном соглашении, которое на прошлой неделе принес в «Рубин» сам футболист. У казанцев есть вопросы по законности этого документа. На контракте стоит подпись прежнего генерального директора «Рубина» Айрата Гараева, на допсоглашении (с той же датой) расписался другой человек — по доверенности от клуба, выданной в 2014 году. По некоторым данным, рубиновые планируют обратиться в правоохранительные органы с целью проверки ситуации.

Вероятно, вопрос лишь в цене, которую согласовывают клубы. Некоторый прогресс в переговорах ожидается во вторник.

ИНТРИГА ТРЕТЬЯ: СКОЛЬКО ГОТОВЫ ТРАТИТЬ

Известно как минимум о двух игроках, которые могли оказаться в «Спартаке», но переходы сорвались. Речь о полузащитнике Баделе из «Фиорентины» и форварде «Ривер Плейт» Дриусси.

28-летнего хорвата предлагали двум российским клубам — «Спартаку» и «Зениту». Речь шла о сумме в 10 миллионов евро за трансфер плюс агентские выплаты и премия за подписание футболиста. Питерцы выбрали вариант с 23-летним Паредесом (официально подтвержденная стоимость перехода — 23 миллиона евро), красно-белые же посчитали требования Баделя и его агента завышенными.

К Дриусси, который оказался в «Зените», москвичи проявляли интерес еще зимой. Но быстрее сработали сине-бело-голубые, выложив неделю назад около 20 миллиона евро — к 15 миллионам отступных необходимо прибавить выплаты аргентинской федерации и профсоюзам.

Судя по всему, «Спартак» не готов этим летом вкладывать серьезные суммы в покупку новичков. В футбольных кругах говорят о максимуме в 5−6 миллионов евро за одного игрока, что несколько сужает возможности на рынке, увеличивая число конкурентов.

Единственным исключением может стать Федор Смолов. Форвард «Краснодара» стоит 30 миллионов евро, и в этой истории, возможно, не стоит верить двум вещам. Первая — владелец «быков» Сергей Галицкий ни за что не продаст форварда в «Спартак» ниже buyout clause (те самые 30 миллионов). По некоторым данным, краснодарцы знают о готовности чемпионов заплатить 12 миллионов евро. Допускаю, что стороны могут прийти к согласию где-нибудь на 15.

Вторая — главный тренер красно-белых Каррера очень хочет Смолова. Возможно, будь все именно так, итальянец, как тренер современный, нашел бы способ дать знать о своих предпочтениях — хотя бы лайком под постом Федора в инстаграме, ведь Массимо подписался было на страницу нападающего, но вскоре отписался… Но Каррера молчит. Впрочем, по данным «СЭ», трансфер скорее состоится ближе к осени, чем сорвется.

Кроме того, в ближайшее время, по нашей информации, «Спартак» может завершить сделку по переходу центрального полузащитника на замену травмированного Зобнина. Трансфер предстоит в «формате Петковича» — игрок не именитый, свободный агент либо недорогой. Не исключено, что речь идет о зенитовце Цаллагове, который способен выходить не только на фланге обороны, но и в опорной зоне. Вероятно, он или Канунников — те, о ком после матча за Суперкубок высказался владелец красно-белых Леонид Федун:

— О новичках спрашивайте у Карреры и Родионова. Бюджет выделен. Надеюсь, уже завтра-послезавтра что-то услышите.

Дело, напомним, было в пятницу вечером. Сегодня — вторник. Ждем.