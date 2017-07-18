«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком»

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В рамках первого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) состоится московское дерби между «Динамо» и «Спартаком». Красно-белые подходят к этому матчу в статусе действующих чемпионов России, а «Динамо» проведет первую игру после возвращения в элиту. В сезоне-2015/16 бело-голубые впервые в своей истории выбыли из высшего дивизиона, однако под руководством Юрия Каливинцева смогли выиграть первенство Футбольной национальной лиги и вновь вернуться в РФПЛ.

По мнению экс-главного тренера «Динамо» Сергея Силкина, футболисты «Спартака» провели хороший матч против «Локомотива» за Суперкубок России.

фоторепортаж «Спартак» впервые выиграл Суперкубок России по футболу Матч за Суперкубок России завершился победой «Спартака» над «Локомотивом» в дополнительное время — 2:1. Встреча прошла на столичном стадионе «Локомотив» в Черкизове.

— Видно, что красно-белые не утратили позитивного настроя, появившегося у них в результате триумфа в прошлом сезоне. А выигрыш Суперкубка только добавил команде Карреры уверенности, что усложняет задачу «Динамо». Все-таки игроки бело-голубых уступают своим оппонентам в классе. Но матчи со «Спартаком» для динамовцев всегда имеют принципиальное значение. Этот фактор, а также эмоции соскучившихся по премьер-лиге игроков дополнительно мобилизуют их на серьезную борьбу. Думаю, что встреча будет зрелищной. Динамовцам важно быть готовыми к очень качественному прессингу «Спартака». Поэтому нужно исключить или хотя бы свести к минимуму ошибки на своей половине поля при выходе из обороны в атаку, — сказал «Известиям» Сергей Силкин.

По мнению чемпиона СССР, призера Олимпийских игр Сергея Шавло, игрокам «Спартака» может не хватить «свежести».

— Учитывая сложный матч за Суперкубок, закончившийся в дополнительное время, футболистам «Спартака» будет тяжело физически спустя четыре дня отыграть против мотивированного «Динамо», — заявил «Известиям» Сергей Шавло. — Им придется приложить сверхусилие, чтобы добиться положительного результата. В целом по Суперкубку можно сказать, что команда еще не вкатилась в сезон и будет прибавлять, но сама игра выглядела убедительной. Кроме того, индивидуальный класс футболистов у «Спартака» выше, чем у «Локомотива», и эта разница сказалась в дополнительное время.

«Динамо» пока скромно проводит трансферную кампанию, ограничившись подписанием контрактов с защитником Тони Шуньичем и нападающим Франсиску Вандерсоном.

Цитата Сергей Силкин Трудно сказать, насколько удачной можно считать селекцию — игроки приобретены качественные, но как они впишутся в игру «Динамо», покажет только время. На мой взгляд, очень важно, чтобы у команды заиграли фланги. Роль крайних хавбеков, их способность смещаться к штрафной площади соперника, обыгрывать оппонента один в один сейчас крайне важны в футболе, что показал Кубок конфедераций-2017. В прошлом сезоне в ФНЛ у «Динамо» не то чтобы были слабые края, но из командных действий они часто выпадали, отставая от других позиций.

При этом Сергей Шавло считает, что бело-голубые сейчас крайне непредсказуемы.

— Команда только вернулась из ФНЛ, будет пытаться доказать, что ее вылет был случайным, но пока неясно, что «Динамо» собой представляет, — подчеркнул ветеран «Спартака». — При этом значительного усиления состава в межсезонье не произошло, но зато сочетания игроков стабильны, имеется достаточная сыгранность, которая может помочь в матчах РФПЛ.

«Спартак» также пока сдержанно ведет себя на трансферном рынке, ограничившись лишь подписанием контракта с правым защитником Марко Петковичем.

— Трансферный рынок сейчас перегрет, поэтому трудно найти качественных игроков за адекватные деньги, — продолжил Сергей Шавло. — Наверняка «Спартак» будет усиливаться, но вынужден выверять каждый шаг, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Плюс финансовый фейр-плей УЕФА сдерживает. Поэтому новых трансферов стоит ждать ближе к Лиге чемпионов и закрытию летнего трансферного окна, когда футболисты и их агенты будут в более жестких временных рамках по трудоустройству, поэтому станут чуть сговорчивее.

В июне председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил «Известиям», что задача футбольного клуба бело-голубых на предстоящий сезон — занять с восьмого по двенадцатое место в турнирной таблице.

— Сейчас трудно говорить о конкретных задачах команды, поскольку мы еще не знаем ее реальных возможностей, -— резюмировал Сергей Силкин. — Очень многое будет зависеть от старта чемпионата. Если он будет удачным и «Динамо» избежит глупых потерь очков, то это придаст позитивный эмоциональный фон, добавит куража игрокам, которые в этом случае смогут попытаться добиться серьезного успеха. Если же что-то пойдет не так, и возникнет серия обидных поражений, сезон может получиться скомканным.

Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет на «Арене Химки». Начало в 19:30 мск.