«Динамо» отметит возвращение в РФПЛ дерби со «Спартаком»
Историческое противостояние двух московских клубов завершит программу стартового тура национального первенства-2017/18.
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В рамках первого тура Российской футбольной
По мнению
— Видно, что
По мнению чемпиона СССР, призера Олимпийских игр Сергея Шавло, игрокам «Спартака» может не хватить «свежести».
— Учитывая сложный матч за Суперкубок, закончившийся в дополнительное время, футболистам «Спартака» будет тяжело физически спустя четыре дня отыграть против мотивированного «Динамо», — заявил «Известиям» Сергей Шавло. — Им придется приложить сверхусилие, чтобы добиться положительного результата. В целом по Суперкубку можно сказать, что команда еще не вкатилась в сезон и будет прибавлять, но сама игра выглядела убедительной. Кроме того, индивидуальный класс футболистов у «Спартака» выше, чем у «Локомотива», и эта разница сказалась в дополнительное время.
«Динамо» пока скромно проводит трансферную кампанию, ограничившись подписанием контрактов с защитником Тони Шуньичем и нападающим Франсиску Вандерсоном.
При этом Сергей Шавло считает, что
— Команда только вернулась из ФНЛ, будет пытаться доказать, что ее вылет был случайным, но пока неясно, что «Динамо» собой представляет, — подчеркнул ветеран «Спартака». — При этом значительного усиления состава в межсезонье не произошло, но зато сочетания игроков стабильны, имеется достаточная сыгранность, которая может помочь в матчах РФПЛ.
«Спартак» также пока сдержанно ведет себя на трансферном рынке, ограничившись лишь подписанием контракта с правым защитником Марко Петковичем.
— Трансферный рынок сейчас перегрет, поэтому трудно найти качественных игроков за адекватные деньги, — продолжил Сергей Шавло. — Наверняка «Спартак» будет усиливаться, но вынужден выверять каждый шаг, чтобы избежать ненужных финансовых потерь. Плюс финансовый
В июне председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил «Известиям», что задача футбольного клуба
— Сейчас трудно говорить о конкретных задачах команды, поскольку мы еще не знаем ее реальных возможностей, -— резюмировал Сергей Силкин. — Очень многое будет зависеть от старта чемпионата. Если он будет удачным и «Динамо» избежит глупых потерь очков, то это придаст позитивный эмоциональный фон, добавит куража игрокам, которые в этом случае смогут попытаться добиться серьезного успеха. Если же
Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет на «Арене Химки». Начало в 19:30 мск.
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