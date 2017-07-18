Ари: Нужно забыть матч со «Спартаком» и сосредоточиться на РФПЛ
Бразильский форвард «Локомотива» — о поражении в Суперкубке и предстоящих играх в РФПЛ с «Арсеналом» и ЦСКА.
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В конце прошлой недели «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче за Суперкубок — 1:2. Несмотря на поражение, игра «железнодорожников» выглядела лучше, чем в прошлом сезоне, и они показали командный футбол. Это и неудивительно, ведь состав
— Многие называют Суперкубок выставочным матчем, который не является решающим. Для вас этот матч имел принципиальное значение?
— Лично для меня не бывает незначимых матчей. Я, также как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Но тем не менее, стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем — это футбол.
— Этот матч по сути был финалом, да еще и с вашей бывшей командой — «Спартаком»…
— Безусловно, когда играешь против такого большого клуба, как «Спартак», ты мотивирован больше. Но я повторюсь и скажу, что для меня каждая игра крайне принципиальна. Прошедший же матч был очень тяжёлым для нас. В начале казалось, что нам по силам одержать победу, мы много прессинговали и в целом выглядели неплохо. Но потом мы допустили две обидные ошибки, которые и привели к забитым голам. А в таких ответственных матчах со столь грозным соперником нельзя терять концентрацию ни на секунду…
— Казалось, что со стороны обеих команд игра была очень агрессивной…
— Да, это было так. Но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби — это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата.
— В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона — тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?
— Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».
— Во втором туре «Локомотив» сыграет с одним из самых серьезных соперников всего чемпионата — ЦСКА…
— Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с
— Что вы думаете о физическом состоянии как всей команды, так и своём лично?
— Под конец матча я был очень уставшим, но мне кажется, это нормально для первой игры в сезоне. Заметил, что и в «Спартаке» многие футболисты также очень устали.
— В этом году «Локомотиву» предстоит сыграть больше игр, чем в прошлом. Помимо РФПЛ и Кубка России, клуб представит Россию в Лиге Европы. Но в команде не столь длинная скамейка запасных…
— Да, и это не очень хорошо… Сегодня вы могли заметить, что нам пришлось играть 120 минут, очевидно, что вся команда устала. Нам следует восстановить силы после матча, отдохнуть и сконцентрироваться на следующих играх.
— После игры со «Спартаком» многие обсуждали то, что болельщики
— Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гильерме. Думаю, и он вряд ли это слышал — мы были полностью сосредоточены на игре.
|14.07.2017 21:30
|Зрители 28000
|Суперкубок России
|Локомотив
|Спартак М
|2:1 ДВ
|Локомотив М
|Основное время: 0:0 (0:0)
|Массимо Каррера
|Юрий Семин
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|17
|Удары (всего)
|10
|11
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|13
|Угловые
|3
|22
|Фолы
|23
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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