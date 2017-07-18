Ари: Нужно забыть матч со «Спартаком» и сосредоточиться на РФПЛ

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В конце прошлой недели «Локомотив» проиграл «Спартаку» в матче за Суперкубок — 1:2. Несмотря на поражение, игра «железнодорожников» выглядела лучше, чем в прошлом сезоне, и они показали командный футбол. Это и неудивительно, ведь состав красно-зеленых фактически не претерпел изменений по сравнению с прошлым чемпионатом. Их главными трансферными успехами можно назвать сохранение в составе клуба защитника Соломона Кверквелия, полузащитника Алексея Миранчука и нападающего Ари. С последним «Известиям» удалось пообщаться сразу после матча за Суперкубок. Бразилец рассказал о поражении от «Спартака» и поделился ожиданиями от предстоящих игр чемпионата с «Арсеналом» и ЦСКА.

— Многие называют Суперкубок выставочным матчем, который не является решающим. Для вас этот матч имел принципиальное значение?

— Лично для меня не бывает незначимых матчей. Я, также как и каждый игрок «Локомотива», очень расстроен итогами Суперкубка. Но тем не менее, стоит отметить, что мы показали в матче со «Спартаком» очень неплохой футбол. Особенно это было заметно в первой половине игры. Во втором же тайме стало понятно, что мы немного устали, но это нормально, сезон только начинается. Хочу поздравить «Спартак» и болельщиков, которые их поддерживали, с победой. Конечно, неприятно, что мы проиграли, ведь каждый из нас был настроен только на то, чтобы взять кубок. Но ничего, иногда мы проигрываем, иногда выигрываем — это футбол.

— Этот матч по сути был финалом, да еще и с вашей бывшей командой — «Спартаком»…

— Безусловно, когда играешь против такого большого клуба, как «Спартак», ты мотивирован больше. Но я повторюсь и скажу, что для меня каждая игра крайне принципиальна. Прошедший же матч был очень тяжёлым для нас. В начале казалось, что нам по силам одержать победу, мы много прессинговали и в целом выглядели неплохо. Но потом мы допустили две обидные ошибки, которые и привели к забитым голам. А в таких ответственных матчах со столь грозным соперником нельзя терять концентрацию ни на секунду…

— Казалось, что со стороны обеих команд игра была очень агрессивной…

— Да, это было так. Но это традиционно для противостояния «Локомотива» и «Спартака». Дерби — это всегда принципиально, и никто не хочет уступать. По ходу можно было наблюдать, как некоторые игроки буквально устроили небольшие драки на поле. Несмотря на эти стычки и на поражение, у меня остались положительные впечатления от игры нашей команды. Однако сейчас нам следует забыть этот матч и сосредоточиться на предстоящих играх чемпионата.

— В первом туре вам предстоит встретиться с одним из аутсайдеров прошлого сезона — тульским «Арсеналом». Какие прогнозы на эту встречу?

— Мы вновь сыграем дома и надеемся на такую же хорошую поддержку наших болельщиков, как и в матче за Суперкубок. Конечно, мы должны выиграть матч первого тура. «Локомотив» мотивирован только на три очка в игре с «Арсеналом».

— Во втором туре «Локомотив» сыграет с одним из самых серьезных соперников всего чемпионата — ЦСКА…

— Безусловно, матч против ЦСКА будет очень важным и принципиальным. Игра в прошлом сезоне с красно-синими стала настоящей катастрофой для «Локо». Мы проиграли с разгромным счетом 4:0 и, конечно, мы хотим реабилитироваться. Но сначала нам следует сосредоточиться на первом туре, а уже потом думать об игре с ЦСКА.

— Что вы думаете о физическом состоянии как всей команды, так и своём лично?

— Под конец матча я был очень уставшим, но мне кажется, это нормально для первой игры в сезоне. Заметил, что и в «Спартаке» многие футболисты также очень устали.

— В этом году «Локомотиву» предстоит сыграть больше игр, чем в прошлом. Помимо РФПЛ и Кубка России, клуб представит Россию в Лиге Европы. Но в команде не столь длинная скамейка запасных…

— Да, и это не очень хорошо… Сегодня вы могли заметить, что нам пришлось играть 120 минут, очевидно, что вся команда устала. Нам следует восстановить силы после матча, отдохнуть и сконцентрироваться на следующих играх.

— После игры со «Спартаком» многие обсуждали то, что болельщики красно-белых выкрикивали расистские кричалки в адрес вашего одноклубника, бразильского голкипера с российским паспортом Маринато Гильерме. Слышали ли вы эти выкрики, и как на это отреагировал сам Гильерме?

— Я не слышал никаких оскорблений в сторону Гильерме. Думаю, и он вряд ли это слышал — мы были полностью сосредоточены на игре.