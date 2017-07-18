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18 июля 2017, 0:39 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Зенит» не отпустит Гарсию в аренду в «Бордо»

«Зенит» отказался отдавать в аренду «Бордо» полузащитника Хави Гарсию, сообщает L'Equipe. Отмечается, что в ближайшее время клубы не вернутся к переговорам. Ранее сообщалось, что стороны не могли договориться по выплате зарплаты игроку.

Зенит отказался отдавать в аренду Бордо полузащитника <span class=error>Хави</span> <span class=error>Гарсию</span>. Увеличить
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В минувшем сезоне 30-летний Гарсия провел 31 матч во всех турнирах, забив один гол и получив 12 желтых карточек. В начале июля спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил «СЭ», что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бордо». Также сообщалость об интересе к игроку со стороны «Малаги».

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