«Зенит» не отпустит Гарсию в аренду в «Бордо»
«Зенит» отказался отдавать в аренду «Бордо» полузащитника Хави Гарсию, сообщает L'Equipe. Отмечается, что в ближайшее время клубы не вернутся к переговорам. Ранее сообщалось, что стороны не могли договориться по выплате зарплаты игроку.
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В минувшем сезоне 30-летний Гарсия провел 31 матч во всех турнирах, забив один гол и получив 12 желтых карточек. В начале июля спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания подтвердил «СЭ», что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Бордо». Также сообщалость об интересе к игроку со стороны «Малаги».
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