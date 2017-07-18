Роман Орещук: Не удивлюсь, если Сапета снова «пожарит «шашлык»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

БЮДЖЕТ НА ТРАНСФЕРЫ — ВСЕ ЗАРАБОТАННОЕ ОТ ПРОДАЖИ ИГРОКОВ

— Какой вы нашли команду в июне прошлого года, когда пришли в «Динамо»?

— После вылета моральное состояние коллектива было подавленным. Задачи стояли следующие: сформировать новый тренерский штаб, после чего под видение главного подобрать футболистов.

— Как определялись по тренеру?

— Рассматривали около десяти кандидатов. На каком-то этапе сформировалось мнение — нужен человек, для которого само слово «Динамо» что-то значит, игравший и работавший в клубе.

— Почему остановились именно на Калитвинцеве?

— Мы давно знакомы, сотрудничали, когда он трудился в нижегородской «Волге». Понимаю, какой футбол Юрий Николаевич ставит, какие исполнители ему нужны. У нас сложились хорошие отношения — и я предложил эту кандидатуру. Но последнее слово оставалось за руководством. Переговоры велись до последнего дня.

— В день принятия решения в офисе бело-голубых побывал Олег Долматов. Его тоже рассматривали?

— Да. Тогда в Москву прилетел Калитвинцев со своим штабом, но контактировали и с Долматовым. Знаю точно, что в списке были Сергей Ребров, Владимир Газзаев, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков. Иностранцев предлагали агент Жорже Мендеш, бывший нападающий «Динамо» Дерлей.

— На какую сумму в плане селекции вы могли рассчитывать перед началом сезона-2017/18?

— На все, что заработаю от продажи игроков.

ЗОБНИН СКАЗАЛ, ЧТО ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛ О «СПАРТАКЕ»

— По данным transfermarkt.de, на продаже Зобнина в «Спартак» «Динамо» заработало 3 миллиона евро, на перешедшем в «Марсель» Губочане — 1,2 миллиона. То есть трансферный бюджет составил 4,2 миллиона?

— На приобретения нам хватило, что-то даже осталось. Вы не упомянули Живоглядова, которого продали в «Уфу», — на тот момент он уступал в конкуренции на краю обороны, в Башкирии же его видели центральным защитником. Очень жаль было расставаться с Зобниным, особенно за прописанные в контракте отступные — Роман стоит намного дороже. Но уговорить футболиста оказалось нереально. С ним Калитвинцев разговаривал, но хавбек сказал, что в первой лиге выступать не хочет и, кроме того, всю жизнь мечтал о «Спартаке». Это решение парня, и самое главное, что Рома не прогадал и стал чемпионом, попал в сборную.

— На кого ориентировались, собирая состав?

— Главный тренер определил позиции, требующие усиления. Мы составляли список свободных агентов, затем селекционный отдел в лице Александра Тильмана, Эрика Яхимовича собирал информацию, выбирал лучших. После чего их просматривали я и Сергей Николаевич Силкин, делали подборку игровых моментов. Калитвинцев с ней знакомился, составлял свой топ-3 на определенное место. В переговорах моей задачей была спортивная составляющая, за руководством — финансовая часть. За 12 — 14 дней нужно сформировать команду. Вроде бы получилось.

ЦСКА ПРЕДЛАГАЛ ТОШИЧА, НО МЫ ХОТЕЛИ ПАНЧЕНКО

— Из всего списка новичков особенно удивительны три фамилии. Начнем с Сапеты.

— У Саши закончился контракт с «Уралом», поговорили, когда он был в Москве проездом из Саратова в Америку, в отпуск. Пообщались в офисе, узнали его мнение: «Не хочется в ФНЛ, но “Динамо” для меня — родная команда. Подумаю». Через какое-то время позвонил, дал согласие. Сапета с удовольствием вернулся, помог, большое спасибо за доверие к проекту.

— Сапета в прошлом сезоне в матчах со «Спартаком-2» делал жест «жарю шашлык», явно намекая на красно-белых. Что на него нашло?

— Это у него надо спрашивать. Если Саша забьет, не удивлюсь, что опять покажет то же самое. Дай бог, пусть забивает — буду только рад.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">. Александр Сапета жарит шашлык <a href="https://t.co/K52jPWZ52D">pic.twitter.com/K52jPWZ52D</a></p>— the_and (@Igr0k) <a href="https://twitter.com/Igr0k/status/768056376518139905">23 августа 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как удалось договориться по Панченко?

— ЦСКА очень хотел взять в аренду нашего полузащитника Ионова. Мы поставили условие — аренда не финансовая, а в обмен на футболиста. Насколько помню, нам предложили несколько кандидатов: Цауня, Тен, Тошич… Панченко в списке не было, а другие нам не подходили.

— Даже Тошич?

— Серб, понятно, устраивал. Кто же откажется от такого исполнителя? Но у нас был перебор иностранцев. Назвали армейцам Панченко, который, как оказалось, уже договорился с «Уфой». Я попросил отца Кирилла и его самого вступить в переговоры. Получилось убедить, буквально сняв с поезда.

— Чем именно?

— Сказал Кириллу: «Начнешь забивать — в сборную попадешь». Говорил это, если честно, чтобы человека убедить, скорее заманивал. А когда Панченко сыграл за национальную команду, то он сразу позвонил: «Вот вы обещали — и я в сборной!» Было очень приятно.

— Как считаете, сколько Панченко может забить в премьер-лиге?

— Восемь — десять голов. Это достаточно высокий показатель.

— Кирилл способен конкурировать со Смоловым в сборной?

— Это разноплановые футболисты. Но Панченко способен побороться за место в национальной команде.

— Как Зотов, у которого закончился контракт со «Спартаком», оказался у вас?

— Александр контактировал с «Рубином». Говорили не только с футболистом, но и с его женой — у них маленький ребенок. Объяснили агенту, супруге, самому Саше, что не стоит уезжать из Москвы. Один год в ФНЛ — ничего страшного в этом нет.

— А заодно предложили футболистам шикарные условия контракта?

— Нет. Другое дело, что у всех игроков прописали бонус за выход в премьер-лигу — деньги хорошие. Ребята знали, за что играют, это мотивировало. Считаю такой подход правильным, все работали на общий результат. Все-таки переход из РФПЛ в ФНЛ, пусть даже в «Динамо», — риск, а премия его несколько уравновешивала.

ЗА ВЫЖИВАНИЕ «ДИНАМО» БОРОТЬСЯ НЕ БУДЕТ

— Был вариант, что Денисов останется в «Динамо»?

— Да — Игорю нравится в Москве, он хотел вернуться в премьер-лигу вместе с командой. Понятно, что у него очень большая зарплата для клуба ФНЛ, но договор подписан, его нужно выполнять. Потом на горизонте появился «Локомотив», и президент клуба Илья Геркус сработал быстро и грамотно. За один день, на флажке, подписали все документы — и для железнодорожников это очень хороший трансфер. Сейчас «Локо», как пишут СМИ, берет Рыбуса — явное усиление. Плюс раньше заключены соглашения с большой группой игроков, главное — сохранили команду.

— Погребняк, у которого высокая зарплата и долгий контракт, остался в «Динамо» и провел год на скамейке, несмотря на обилие вариантов. Почему так?

— Знаете, по тренировочному процессу к Павлу не возникало вопросов — пашет, старается. Да, звали в Томск и Уфу, но он решил остаться и доказать. Его работа — пример для подражания, как нужно стараться, как выкладываться.

— И как настолько любить деньги.

— Вот это комментировать не стану. Есть семья, дети. У каждого своя правда.

— Как считаете, на что способно нынешнее «Динамо»?

— Уверен, что за выживание команда бороться не будет. Займет место в диапазоне с седьмого по одиннадцатое-двенадцатое.

— Что думаете о селекции «Динамо» этим летом?

— Шуньич и Вандерсон в представлении не нуждаются. Это хорошие игроки. Соу цепкий и наглый опорник, чем-то напоминает Денисова. Такого парня «Динамо» не хватало.

— Как считаете, почему сейчас «Спартак» не так активен на рынке?

— Наверное, Каррера доволен составом. Хочет посмотреть, как люди войдут в сезон. Плюс есть еще полтора месяца до закрытия трансферного окна. Нет никакой трагедии: команда у «Спартака» и так хорошая, она сложилась, какой смысл ее дергать? Разве что приобрести одного-двух человек в оборону.

— Нужен ли красно-белым Смолов?

— Мне кажется, Адриану, Зе Луиш и Промес составляют хорошую группу атаки. Поэтому необходимость покупки Смолова спорна — не скажу ни «да», ни «нет».

— Ваш прогноз на дерби?

— 1:1. Забьют Бечирай и Промес.

— Вариант с Сапетой был бы более интересен. «Жест шашлычника» украсит дерби.

— Не возражаю — пусть за «Динамо» забьет Сапета.