Роман Орещук: Не удивлюсь, если Сапета снова «пожарит «шашлык»
Бывший нападающий ЦСКА, «Ростсельмаша» и новороссийского «Черноморца» в качестве спортивного директора формировал состав «Динамо» после вылета в ФНЛ в мае 2016 года. В интервью «СЭ» он рассказывает, какими предстанут
бело-голубые после возвращения в РФПЛ.
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БЮДЖЕТ НА ТРАНСФЕРЫ — ВСЕ ЗАРАБОТАННОЕ ОТ ПРОДАЖИ ИГРОКОВ
— Какой вы нашли команду в июне прошлого года, когда пришли в «Динамо»?
— После вылета моральное состояние коллектива было подавленным. Задачи стояли следующие: сформировать новый тренерский штаб, после чего под видение главного подобрать футболистов.
— Как определялись по тренеру?
— Рассматривали около десяти кандидатов. На
— Почему остановились именно на Калитвинцеве?
— Мы давно знакомы, сотрудничали, когда он трудился в нижегородской «Волге». Понимаю, какой футбол Юрий Николаевич ставит, какие исполнители ему нужны. У нас сложились хорошие отношения — и я предложил эту кандидатуру. Но последнее слово оставалось за руководством. Переговоры велись до последнего дня.
— В день принятия решения в офисе
— Да. Тогда в Москву прилетел Калитвинцев со своим штабом, но контактировали и с Долматовым. Знаю точно, что в списке были Сергей Ребров, Владимир Газзаев, Игорь Колыванов, Сергей Кирьяков. Иностранцев предлагали агент Жорже Мендеш, бывший нападающий «Динамо» Дерлей.
— На какую сумму в плане селекции вы могли рассчитывать перед началом сезона-2017/18?
— На все, что заработаю от продажи игроков.
ЗОБНИН СКАЗАЛ, ЧТО ВСЮ ЖИЗНЬ МЕЧТАЛ О «СПАРТАКЕ»
— По данным transfermarkt.de, на продаже Зобнина в «Спартак» «Динамо» заработало 3 миллиона евро, на перешедшем в «Марсель» Губочане — 1,2 миллиона. То есть трансферный бюджет составил 4,2 миллиона?
— На приобретения нам хватило,
— На кого ориентировались, собирая состав?
— Главный тренер определил позиции, требующие усиления. Мы составляли список свободных агентов, затем селекционный отдел в лице Александра Тильмана, Эрика Яхимовича собирал информацию, выбирал лучших. После чего их просматривали я и Сергей Николаевич Силкин, делали подборку игровых моментов. Калитвинцев с ней знакомился, составлял свой топ-3 на определенное место. В переговорах моей задачей была спортивная составляющая, за руководством — финансовая часть. За 12 — 14 дней нужно сформировать команду. Вроде бы получилось.
ЦСКА ПРЕДЛАГАЛ ТОШИЧА, НО МЫ ХОТЕЛИ ПАНЧЕНКО
— Из всего списка новичков особенно удивительны три фамилии. Начнем с Сапеты.
— У Саши закончился контракт с «Уралом», поговорили, когда он был в Москве проездом из Саратова в Америку, в отпуск. Пообщались в офисе, узнали его мнение: «Не хочется в ФНЛ, но “Динамо” для меня — родная команда. Подумаю». Через
— Сапета в прошлом сезоне в матчах со «Спартаком-2» делал жест «жарю шашлык», явно намекая на
— Это у него надо спрашивать. Если Саша забьет, не удивлюсь, что опять покажет то же самое. Дай бог, пусть забивает — буду только рад.
— Как удалось договориться по Панченко?
— ЦСКА очень хотел взять в аренду нашего полузащитника Ионова. Мы поставили условие — аренда не финансовая, а в обмен на футболиста. Насколько помню, нам предложили несколько кандидатов: Цауня, Тен, Тошич… Панченко в списке не было, а другие нам не подходили.
— Даже Тошич?
— Серб, понятно, устраивал. Кто же откажется от такого исполнителя? Но у нас был перебор иностранцев. Назвали армейцам Панченко, который, как оказалось, уже договорился с «Уфой». Я попросил отца Кирилла и его самого вступить в переговоры. Получилось убедить, буквально сняв с поезда.
— Чем именно?
— Сказал Кириллу: «Начнешь забивать — в сборную попадешь». Говорил это, если честно, чтобы человека убедить, скорее заманивал. А когда Панченко сыграл за национальную команду, то он сразу позвонил: «Вот вы обещали — и я в сборной!» Было очень приятно.
— Как считаете, сколько Панченко может забить в
— Восемь — десять голов. Это достаточно высокий показатель.
— Кирилл способен конкурировать со Смоловым в сборной?
— Это разноплановые футболисты. Но Панченко способен побороться за место в национальной команде.
— Как Зотов, у которого закончился контракт со «Спартаком», оказался у вас?
— Александр контактировал с «Рубином». Говорили не только с футболистом, но и с его женой — у них маленький ребенок. Объяснили агенту, супруге, самому Саше, что не стоит уезжать из Москвы. Один год в ФНЛ — ничего страшного в этом нет.
— А заодно предложили футболистам шикарные условия контракта?
— Нет. Другое дело, что у всех игроков прописали бонус за выход в
ЗА ВЫЖИВАНИЕ «ДИНАМО» БОРОТЬСЯ НЕ БУДЕТ
— Был вариант, что Денисов останется в «Динамо»?
— Да — Игорю нравится в Москве, он хотел вернуться в
— Погребняк, у которого высокая зарплата и долгий контракт, остался в «Динамо» и провел год на скамейке, несмотря на обилие вариантов. Почему так?
— Знаете, по тренировочному процессу к Павлу не возникало вопросов — пашет, старается. Да, звали в Томск и Уфу, но он решил остаться и доказать. Его работа — пример для подражания, как нужно стараться, как выкладываться.
— И как настолько любить деньги.
— Вот это комментировать не стану. Есть семья, дети. У каждого своя правда.
— Как считаете, на что способно нынешнее «Динамо»?
— Уверен, что за выживание команда бороться не будет. Займет место в диапазоне с седьмого по
— Что думаете о селекции «Динамо» этим летом?
— Шуньич и Вандерсон в представлении не нуждаются. Это хорошие игроки. Соу цепкий и наглый опорник,
— Как считаете, почему сейчас «Спартак» не так активен на рынке?
— Наверное, Каррера доволен составом. Хочет посмотреть, как люди войдут в сезон. Плюс есть еще полтора месяца до закрытия трансферного окна. Нет никакой трагедии: команда у «Спартака» и так хорошая, она сложилась, какой смысл ее дергать? Разве что приобрести
— Нужен ли
— Мне кажется, Адриану, Зе Луиш и Промес составляют хорошую группу атаки. Поэтому необходимость покупки Смолова спорна — не скажу ни «да», ни «нет».
— Ваш прогноз на дерби?
— 1:1. Забьют Бечирай и Промес.
— Вариант с Сапетой был бы более интересен. «Жест шашлычника» украсит дерби.
— Не возражаю — пусть за «Динамо» забьет Сапета.
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