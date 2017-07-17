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17 июля 2017, 21:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ахмат» объявил о переходе Торже в «Карабюкспор» на правах аренды

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Габриэля Торже в «Карабюкспор» на правах аренды. Ранее СМИ сообщали, что турецкий клуб арендует 27-летнего румына на сезон с правом последующего выкупа за € 1 млн.

«Румынский легионер грозненцев Габриэль Торже ближайший сезон проведёт на правах аренды в турецком клубе “Карабюкспор”. Желаем удачи Габриэлю!» — говорится в записи на официальной странице «Ахмата» в «Твиттере».

Контракт Торже с «Ахматом» действует до лета 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 10 матчах РФПЛ.

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