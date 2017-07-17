Румынский Иван на подмогу «Краснодару»

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Что-то подсказывает, что молодому нападающему, который дебютировал в составе национальной сборной два с половиной года назад еще в 18-летнем возрасте, в шутку уже не раз говорили: с такой фамилией твое место в России. Сразу на ум приходит Андрей Иванов, выступавший за «Спартак», «Локомотив», «Томь» и «Ростов».

Впрочем, отбросим концовку «ов», чтобы сосредоточиться просто на Иване, чья футбольная биография в силу возраста пока не пестрит фактами, но, тем не менее, насчитывает порядка сотни матчей за «Университатю» из Крайовы. Причем полтора года назад нападающий отказался перейти из нее в «Стяуа», хотя флагман национального футбола предлагал за него 2,15 миллиона евро (по другим сведениям 3,5 миллиона). Молодой человек тогда прямо заявил, что хочет уехать за рубеж. Им, в частности, интересовались «Штутгарт», «Барселона» и «Эспаньол», который якобы предложил аренду с опцией трансфера на 4 миллиона.

Ходили также слухи и об интересе «Зенита». Правда, сине-бело-голубые предлагали за румына гораздо меньше — всего два миллиона…

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Что ж, теперь Иван уехал, хотя и не на Запад. Cайт transfermarkt.com оценивает юношу в 1,8 миллиона евро. Но обычно бывает накидка на «вырост».

Примечательно, что в самом начале этого года футболист, которому в январе исполнилось 20 лет, получил в «Университате» своего рода подарок — капитанскую повязку, поскольку в пражскую «Спарту» отправился носивший ее Богдан Вэтэжелу.

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