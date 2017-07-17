Румынский Иван на подмогу «Краснодару»
«Краснодар» объявил о трансфере 20-летнего форварда сборной Румынии Андрея Ивана, который должен подписать с клубом пятилетный контракт.
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Видимо, что-то случилось...
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Впрочем, отбросим концовку «ов», чтобы сосредоточиться просто на Иване, чья футбольная биография в силу возраста пока не пестрит фактами, но, тем не менее, насчитывает порядка сотни матчей за «Университатю» из Крайовы. Причем полтора года назад нападающий отказался перейти из нее в «Стяуа», хотя флагман национального футбола предлагал за него 2,15 миллиона евро (по другим сведениям 3,5 миллиона). Молодой человек тогда прямо заявил, что хочет уехать за рубеж. Им, в частности, интересовались «Штутгарт», «Барселона» и «Эспаньол», который якобы предложил аренду с опцией трансфера на 4 миллиона.
Ходили также слухи и об интересе «Зенита». Правда,
Что ж, теперь Иван уехал, хотя и не на Запад. Cайт transfermarkt.com оценивает юношу в 1,8 миллиона евро. Но обычно бывает накидка на «вырост».
Примечательно, что в самом начале этого года футболист, которому в январе исполнилось 20 лет, получил в «Университате» своего рода подарок — капитанскую повязку, поскольку в пражскую «Спарту» отправился носивший ее Богдан Вэтэжелу.
Иван — игрок левого фланга. «Краснодар» ведь нуждался в усилении игры на краях. Это не замена Смолову, как, быть может, заподозрили российские любители футбола. Скорее, подносчик снарядов для нападающего сборной России, если тот, конечно, не сменит клуб на «Спартак», «Зенит» или
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