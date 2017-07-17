Василий Березуцкий заявил, что, возможно, завершит карьеру после сезона-2017/18

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Березуцкий выступает за ЦСКА с 2002 года. В составе армейцев он шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок России, семь раз Кубок страны, один раз Кубок УЕФА.

«Принимать (решение о дальнейшей карьере) буду через год, когда истечет контракт. Но вполне возможно, что это мой последний сезон. Конечно, не думал, что карьера так сложится, что мы завоюем такое количество титулов, выиграем Кубок УЕФА. Я рад, что получилось так. Рад оставаться в клубе до сих пор, и я точно завершу карьеру здесь», — цитирует 35-летнего Березуцкого сайт ЦСКА.