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17 июля 2017, 19:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Матч второго тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» перенесен на 21 июля

ТАСС, 17 июля. Матч второго тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.

Ранее ТАСС сообщил, что ЦСКА обратился в РФПЛ с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским «Локомотивом» с субботы (22 июля) на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов.

ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.

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