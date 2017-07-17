Матч второго тура РФПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» перенесен на 21 июля
ТАСС, 17 июля. Матч второго тура Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
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Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск.
Ранее ТАСС сообщил, что ЦСКА обратился в РФПЛ с просьбой о переносе матча второго тура чемпионата страны с московским «Локомотивом» с субботы (22 июля) на пятницу в связи со стартом в квалификации Лиги чемпионов.
ЦСКА 25 июля в Афинах в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет с греческим АЕКом. Согласно регламенту чемпионата РФПЛ, клубы, участвующие в еврокубках, имеют право на перенос матча чемпионата в рамках одного тура на один день.
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