Дмитрий Хохлов: Разгромить завтра «Спартак»? Хочется просто победы

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— Вы как тренер считаете такой счет закономерным?

— Мы ничего не дали «Спартаку» создать во втором тайме и в первой половине были наши ошибки — эти пенальти, который сами себе «привезли»… Поэтому счет абсолютно закономерный.

— То есть могли выиграть не 5:2, а 5:0?

— Не хочется рассуждать на тему, могли — не могли. Хорошо, что уверенно победили.

— «Динамо» в последние годы всегда славилось своей молодежью. Сможет ли эта ваша команда претендовать на чемпионство в молодежном турнире?

— Рано говорить об этом, только состоялась первая игра. Тем более наша команда сильно омолодилась. 11 человек, кто весной играл, ушли. Сейчас привлекаем и большую группу ребят 2000 года рождения. Поэтому давайте поработаем, а потом будем говорить о прогрессе.

— А как вам «Спартак», учитывая, что он действующий чемпион молодежного турнира?

— Да, мне красно-белые понравились. У них хорошая играющая команда. Что касается персоналий, то там есть несколько человек, которые выделяются на общем фоне. У «Спартака» всегда хорошие команды.

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— То есть будете со спартаковцами бороться за самые высокие места?

— Не могу сейчас говорить, с кем и как будем бороться. Наша главная задача — дать качественных игроков для основной команды. Но естественно, что про свое молодежное первенство мы не забываем.

— Раз вы заговорили о главной команде «Динамо». Желаете, чтобы завтра основной состав также красиво победил «Спартак»?

— Однозначно хотелось бы, чтобы выиграли. Красиво или некрасиво… Во взрослом футболе иногда не до красоты. Нужен результат.

— Но разгрома наверняка хочется? Красиво вернуться в премьер-лигу, победив чемпиона страны.

— Хочется просто победы. Главное, чтобы «Динамо» завтра выиграло.

— На что, на ваш взгляд, сможет претендовать главная команда «Динамо» в РФПЛ?

— Мне некорректно отвечать на этот вопрос. В клубе есть руководство, которое поставило задачу команде. Поэтому я не вправе комментировать такие вещи.