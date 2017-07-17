Дмитрий Хохлов: Разгромить завтра «Спартак»? Хочется просто победы
Главный тренер молодежки «Динамо» Дмитрий Хохлов остался доволен игрой своей команды в матче 1-го тура молодежного чемпионата страны со «Спартаком» (5:2) и пожелал победы
бело-голубым в завтрашнем дерби.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Вы как тренер считаете такой счет закономерным?
— Мы ничего не дали «Спартаку» создать во втором тайме и в первой половине были наши ошибки — эти пенальти, который сами себе «привезли»… Поэтому счет абсолютно закономерный.
— То есть могли выиграть не 5:2, а 5:0?
— Не хочется рассуждать на тему, могли — не могли. Хорошо, что уверенно победили.
— «Динамо» в последние годы всегда славилось своей молодежью. Сможет ли эта ваша команда претендовать на чемпионство в молодежном турнире?
— Рано говорить об этом, только состоялась первая игра. Тем более наша команда сильно омолодилась. 11 человек, кто весной играл, ушли. Сейчас привлекаем и большую группу ребят 2000 года рождения. Поэтому давайте поработаем, а потом будем говорить о прогрессе.
— А как вам «Спартак», учитывая, что он действующий чемпион молодежного турнира?
— Да, мне
— То есть будете со спартаковцами бороться за самые высокие места?
— Не могу сейчас говорить, с кем и как будем бороться. Наша главная задача — дать качественных игроков для основной команды. Но естественно, что про свое молодежное первенство мы не забываем.
— Раз вы заговорили о главной команде «Динамо». Желаете, чтобы завтра основной состав также красиво победил «Спартак»?
— Однозначно хотелось бы, чтобы выиграли. Красиво или некрасиво… Во взрослом футболе иногда не до красоты. Нужен результат.
— Но разгрома наверняка хочется? Красиво вернуться в
— Хочется просто победы. Главное, чтобы «Динамо» завтра выиграло.
— На что, на ваш взгляд, сможет претендовать главная команда «Динамо» в РФПЛ?
— Мне некорректно отвечать на этот вопрос. В клубе есть руководство, которое поставило задачу команде. Поэтому я не вправе комментировать такие вещи.
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