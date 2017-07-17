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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30413689/
17 июля 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Самедов с большой долей вероятности пропустит матч «Динамо» — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, который не попал в заявку красно-белых на матч Суперкубка России против «Локомотива» (2:1 ДВ) из-за травмы, сказал, что с большой долей вероятности пропустит и матч первого тура РФПЛ с «Динамо». Встреча состоится 18 июля, начало запланировано на 19:30 мск.

«Думаю, пропущу и матч с “Динамо”. У меня есть небольшое повреждение. Оно не какое-то глобальное, но неприятное. Лучше пропустить небольшой промежуток, но на 100% выздороветь», — сказал Самедов в эфире «Спорт FM».

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