«Думаю, пропущу и матч с “Динамо”. У меня есть небольшое повреждение. Оно не какое-то глобальное, но неприятное. Лучше пропустить небольшой промежуток, но на 100% выздороветь», — сказал Самедов в эфире «Спорт FM».