«Молодежки»: «Динамо» разгромило «Спартак». Как это было
Первый тур молодежного чемпионата России начался с сенсационной победы
бело-голубых со счетом 5:2.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ДИНАМО — СПАРТАК — 5:2 (3:2)
Голы: Никулин, 16 — с пенальти (0:1). Евгеньев, 18 (1:1). Обольский, 20 (2:1). Обольский, 25 — с пенальти (3:1). Мазуров, 36 — с пенальти (3:2). Кузьмин, 59 (4:2). Обольский, 81 (5:2).
«Динамо»: Лещук, Грулёв, Ненахов (Москвичев, 75), Евгеньев, Калугин, Калачёв, Демьянов, Липовой (Гоманюк, 78), Слепов, Обольский (Лацевич, 85), Кузьмин (Челидзе, 88).
«Спартак»: Аверкиев (к), Воропаев (Иванов, 80), Петрунин, Феофилактов, Красильниченко, Пацев (Митрога, 78), Орехов, С. Бакаев, Калачевский (Лопатин, 62), Никулин (Прошляков, 75), Мазуров (Сазонов, 88).
Предупреждения: Воропаев (24). Евгеньев (29). Обольский (40). Слепов (45+1).
Судья: Смолин (Вологда).
17 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
Сегодня в Новогорске молодежная команда «Динамо» с крупным счетом переиграла «Спартак» в 1-м туре молодежного первенства команд
Полную версию матча можно посмотреть ниже.
После финального свистка итоги встречи подвел главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов.
— Ребята были заряжены, главное было не переборщить с настроем, — сказал для клубной
Три пенальти? На 100 процентов это следствие эмоционального настроя. На установке говорил, что эмоции не должны превалировать над разумом. Холодную голову нужно сохранять, но ребята молодые и азартные, поэтому не всегда получается.
Во втором тайме у «Спартака» не было моментов? Игру нужно пересмотреть, но мне показалось, что мы и в первом тайме «Спартаку» не позволили создавать у своих ворот эпизоды. Только эти пенальти, да и
Замены? Ребята гораздо легче входить в игру, когда команда уверенно ведет в счете. Бросать их в топку никто не собирался. Эмоции сейчас уходят, и я жалею, что не нашел времени для Кирилла Бурыкина, потому что он неплохо проявляет себя на тренировках.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter