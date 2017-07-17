«Молодежки»: «Динамо» разгромило «Спартак». Как это было

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ДИНАМО — СПАРТАК — 5:2 (3:2)

Голы: Никулин, 16 — с пенальти (0:1). Евгеньев, 18 (1:1). Обольский, 20 (2:1). Обольский, 25 — с пенальти (3:1). Мазуров, 36 — с пенальти (3:2). Кузьмин, 59 (4:2). Обольский, 81 (5:2).

«Динамо»: Лещук, Грулёв, Ненахов (Москвичев, 75), Евгеньев, Калугин, Калачёв, Демьянов, Липовой (Гоманюк, 78), Слепов, Обольский (Лацевич, 85), Кузьмин (Челидзе, 88).

«Спартак»: Аверкиев (к), Воропаев (Иванов, 80), Петрунин, Феофилактов, Красильниченко, Пацев (Митрога, 78), Орехов, С. Бакаев, Калачевский (Лопатин, 62), Никулин (Прошляков, 75), Мазуров (Сазонов, 88).

Предупреждения: Воропаев (24). Евгеньев (29). Обольский (40). Слепов (45+1).

Судья: Смолин (Вологда).

17 июля. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

Сегодня в Новогорске молодежная команда «Динамо» с крупным счетом переиграла «Спартак» в 1-м туре молодежного первенства команд премьер-лиги — 5:2. В составе победителей хет-триком отметился нападающий Николай Обольский, еще по голу забили защитник Роман Евгеньев и полузащитник Максим Кузьмин. У красно-белых оба мяча были забиты с пенальти, которые реализовали Егор Никулин и Илья Мазуров.

Полную версию матча можно посмотреть ниже.

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После финального свистка итоги встречи подвел главный тренер динамовцев Дмитрий Хохлов.

— Ребята были заряжены, главное было не переборщить с настроем, — сказал для клубной пресс-службы Хохлов. — Футболисты вышли абсолютно готовыми и сконцентрированными, что порадовало. Ошибки всегда были, есть и будут. Хорошо, что после ошибки, которая привела к голу в наши ворота, не начались спонтанные действия. Мы продолжили играть так, как договаривались.

Три пенальти? На 100 процентов это следствие эмоционального настроя. На установке говорил, что эмоции не должны превалировать над разумом. Холодную голову нужно сохранять, но ребята молодые и азартные, поэтому не всегда получается.

Во втором тайме у «Спартака» не было моментов? Игру нужно пересмотреть, но мне показалось, что мы и в первом тайме «Спартаку» не позволили создавать у своих ворот эпизоды. Только эти пенальти, да и какие-то полумоменты. Радует, что мы так строго играем в защите и не даем пространства соперникам.

Замены? Ребята гораздо легче входить в игру, когда команда уверенно ведет в счете. Бросать их в топку никто не собирался. Эмоции сейчас уходят, и я жалею, что не нашел времени для Кирилла Бурыкина, потому что он неплохо проявляет себя на тренировках.