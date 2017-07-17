Супер Жаба и лезгинка от Баскова

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

НОВОЕ ИМЯ — НОВЫЕ ЦЕЛИ

Переименование «Терека» в «Ахмат» — не просто прихоть руководства. За несколько дней до матча с «Амкаром» Рамзан Кадыров принял команду в своей резиденции. И каждая речь, сказанная со сцены, содержала слова об особой ответственности, которая ложится теперь на футболистов. Именно из-за нового названия, нового статуса. Все подается так, словно «Ахмат» — коллектив, создаваемый с нуля. Цель которого — пробиться в еврокубки.

— Футболисты восприняли мудрое и дальновидное решение о переименовании с воодушевлением, — заверил президент клуба Магомед Даудов, — Недавно в Австрии прошли первые в истории «Ахмата» сборы. Я желаю команде осуществить все планы на исторический для республики футбольный сезон.

Закрепить посыл в Чечне решили грандиозным открытием сезона. Перед встречей с пермяками на арене состоялся концерт. Рамзан Кадыров сравнил его по красочности с церемонией открытия Олимпиады.

Каждому из болельщиков, которыми до отказа заполнили арену, выдали белую футболку с надписью «Ахмат». В Грозный прилетел целый самолет звезд: свои хиты исполнили Валерия, Тимати, а композитор Игорь Крутой сыграл на белом рояле гимны России и Чечни. Виктория Лопырева и Игорь Верник выступили в роли ведущих вечера. Был среди гостей и Евгений Плющенко. Из ложи наблюдали за происходящим главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в свое время работавший в «Тереке», и глава судейского корпуса Андрей Будогосский.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Muito bem recebido por todos, aqui em Grozny. Especial demais, vir de tão longe e receber tanto carinho!!! Obrigado por tudo <a href="https://twitter.com/akhmatgrozny">@akhmatgrozny</a> <a href="https://t.co/NTRH2UEkMn">pic.twitter.com/NTRH2UEkMn</a></p>— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) <a href="https://twitter.com/10Ronaldinho/status/886634439010390016">16 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БРАЗИЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Николай Басков исполнил гимн «Ахмата», а уже после победы, когда в небе над стадионом гремел салют, самозабвенно станцевал перед Кадыровым лезгинку. Но главным гостем все-равно не стал. Потому что в Грозный прилетел еще и Роналдинью. Легендарному форварду, чемпиону мира-2002 вручили игровую майку «Ахмата» с 10-м номером. Он эффектно нанес символический первый удар по мячу. В своем фирменном стиле, не глядя.

Примечательно, что героем непосредственно матча тоже стал бразилец. Но совсем еще юный. 2 августа форвард Леонарду Родригес Лима по прозвищу Жаба (ударение стоит делать на второй слог) отметит свое 19-летие. На взрослом уровне до перехода в «Ахмат» он успел сыграть за «Коринтианс» всего в двух (!) матчах чемпионата Бразилии (21 и 15 минут). Плюс имел опыт выступлений в чемпионате штата Сан-Паулу: в мае «Коринтианс» выиграл этот турнир в 28-й раз, Жаба забил 1 гол в 13 матчах. Также у него в активе встречи за юношескую и молодежную сборные Бразилии.

«Ахмат» заплатил за Леу около двух миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет. Привозить игроков в таком раннем возрасте всегда рискованно — нельзя предугадать, как быстро парень адаптируется в новой стране (и адаптируется ли в принципе). Прощаясь с партнерами по «Коринтиансу», он не скрывал эмоций, рыдая навзрыд. А девушка написала ему: «Даже если я пожелаю тебе всей удачи мира, этого все равно будет мало. Всегда болею за тебя, где бы ты не играл — в Бразилии или любом другом месте мира. Приезжай скорее на праздники!».

Но пока есть все основания полагать, что Жаба станет одной из новых звезд премьер-лиги.

Во-первых, освоиться ему помогают два других летних новичка «Ахмата» — Раванелли, с которым они знакомы по выступлениям за молодежную сборную, и Сампайо. А также опытнейший Родолфу, давно изучивший все особенности жизни в России и в Чечне в частности.

Во-вторых, талант парня не вызывает сомнений. Не зря же им еще прошлым летом интересовались «Рома» и «Бордо». А болельщики «Коринтианса», узнав о продаже игрока в Россию, мягко говоря, не обрадовались: играл бы Леу пока мало, ведь конкуренция за место в основе сумасшедшая (в частности, ему предстояло бы вытеснить экс-армейца Жо), но через год-другой за яркого воспитанника можно было выручить куда большие деньги. Тем более, что Жаба носит теперь зеленые цвета, как у ненавистного «Палмейраса».

Да и гол форварда «Амкару» говорит сам за себя: он получился отнюдь не «молодежным», Жаба реализовал момент как зрелый мастер. Кстати, удачи в России через соцсети пожелал ему лично Денилсон — один из самых техничных игроков «нулевых», а ныне комментатор.

А в-третьих, грех не заиграть, когда в добрый путь тебя провожает сам Роналдинью.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWahacKgZJF/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">O que Deus tem pra mim é bem maior do que eu sonhei. ????? #Лео8 #Akhmat</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Leo (@leojaba98) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-11T17:19:08+00:00">Июл 11 2017 в 10:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>