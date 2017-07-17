Супер Жаба и лезгинка от Баскова
Новая глава в истории чеченского футбола началась с красочной победы.
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НОВОЕ ИМЯ — НОВЫЕ ЦЕЛИ
Переименование «Терека» в «Ахмат» — не просто прихоть руководства. За несколько дней до матча с «Амкаром» Рамзан Кадыров принял команду в своей резиденции. И каждая речь, сказанная со сцены, содержала слова об особой ответственности, которая ложится теперь на футболистов. Именно
— Футболисты восприняли мудрое и дальновидное решение о переименовании с воодушевлением, — заверил президент клуба Магомед Даудов, — Недавно в Австрии прошли первые в истории «Ахмата» сборы. Я желаю команде осуществить все планы на исторический для республики футбольный сезон.
Закрепить посыл в Чечне решили грандиозным открытием сезона. Перед встречей с пермяками на арене состоялся концерт. Рамзан Кадыров сравнил его по красочности с церемонией открытия Олимпиады.
Каждому из болельщиков, которыми до отказа заполнили арену, выдали белую футболку с надписью «Ахмат». В Грозный прилетел целый самолет звезд: свои хиты исполнили Валерия, Тимати, а композитор Игорь Крутой сыграл на белом рояле гимны России и Чечни. Виктория Лопырева и Игорь Верник выступили в роли ведущих вечера. Был среди гостей и Евгений Плющенко. Из ложи наблюдали за происходящим главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в свое время работавший в «Тереке», и глава судейского корпуса Андрей Будогосский.
БРАЗИЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
Николай Басков исполнил гимн «Ахмата», а уже после победы, когда в небе над стадионом гремел салют, самозабвенно станцевал перед Кадыровым лезгинку. Но главным гостем
Примечательно, что героем непосредственно матча тоже стал бразилец. Но совсем еще юный. 2 августа форвард Леонарду Родригес Лима по прозвищу Жаба (ударение стоит делать на второй слог) отметит свое 19-летие. На взрослом уровне до перехода в «Ахмат» он успел сыграть за «Коринтианс» всего в двух (!) матчах чемпионата Бразилии (21 и 15 минут). Плюс имел опыт выступлений в чемпионате штата Сан-Паулу: в мае «Коринтианс» выиграл этот турнир в 28-й раз, Жаба забил 1 гол в 13 матчах. Также у него в активе встречи за юношескую и молодежную сборные Бразилии.
«Ахмат» заплатил за Леу около двух миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет. Привозить игроков в таком раннем возрасте всегда рискованно — нельзя предугадать, как быстро парень адаптируется в новой стране (и адаптируется ли в принципе). Прощаясь с партнерами по «Коринтиансу», он не скрывал эмоций, рыдая навзрыд. А девушка написала ему: «Даже если я пожелаю тебе всей удачи мира, этого все равно будет мало. Всегда болею за тебя, где бы ты не играл — в Бразилии или любом другом месте мира. Приезжай скорее на праздники!».
Но пока есть все основания полагать, что Жаба станет одной из новых звезд
Да и гол форварда «Амкару» говорит сам за себя: он получился отнюдь не «молодежным», Жаба реализовал момент как зрелый мастер. Кстати, удачи в России через соцсети пожелал ему лично Денилсон — один из самых техничных игроков «нулевых», а ныне комментатор.
А
|Олег Кононов
|Гаджи Гаджиев
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Нереализованный пенальти
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