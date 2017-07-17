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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30413158/
17 июля 2017, 19:00 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Супер Жаба и лезгинка от Баскова

Новая глава в истории чеченского футбола началась с красочной победы.

Новая глава в истории чеченского футбола началась с красочной победы. Увеличить
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НОВОЕ ИМЯ — НОВЫЕ ЦЕЛИ

Переименование «Терека» в «Ахмат» — не просто прихоть руководства. За несколько дней до матча с «Амкаром» Рамзан Кадыров принял команду в своей резиденции. И каждая речь, сказанная со сцены, содержала слова об особой ответственности, которая ложится теперь на футболистов. Именно из-за нового названия, нового статуса. Все подается так, словно «Ахмат» — коллектив, создаваемый с нуля. Цель которого — пробиться в еврокубки.

— Футболисты восприняли мудрое и дальновидное решение о переименовании с воодушевлением, — заверил президент клуба Магомед Даудов, — Недавно в Австрии прошли первые в истории «Ахмата» сборы. Я желаю команде осуществить все планы на исторический для республики футбольный сезон.

Закрепить посыл в Чечне решили грандиозным открытием сезона. Перед встречей с пермяками на арене состоялся концерт. Рамзан Кадыров сравнил его по красочности с церемонией открытия Олимпиады.

Каждому из болельщиков, которыми до отказа заполнили арену, выдали белую футболку с надписью «Ахмат». В Грозный прилетел целый самолет звезд: свои хиты исполнили Валерия, Тимати, а композитор Игорь Крутой сыграл на белом рояле гимны России и Чечни. Виктория Лопырева и Игорь Верник выступили в роли ведущих вечера. Был среди гостей и Евгений Плющенко. Из ложи наблюдали за происходящим главный тренер сборной России Станислав Черчесов, в свое время работавший в «Тереке», и глава судейского корпуса Андрей Будогосский.

БРАЗИЛЬСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

Николай Басков исполнил гимн «Ахмата», а уже после победы, когда в небе над стадионом гремел салют, самозабвенно станцевал перед Кадыровым лезгинку. Но главным гостем все-равно не стал. Потому что в Грозный прилетел еще и Роналдинью. Легендарному форварду, чемпиону мира-2002 вручили игровую майку «Ахмата» с 10-м номером. Он эффектно нанес символический первый удар по мячу. В своем фирменном стиле, не глядя.

Примечательно, что героем непосредственно матча тоже стал бразилец. Но совсем еще юный. 2 августа форвард Леонарду Родригес Лима по прозвищу Жаба (ударение стоит делать на второй слог) отметит свое 19-летие. На взрослом уровне до перехода в «Ахмат» он успел сыграть за «Коринтианс» всего в двух (!) матчах чемпионата Бразилии (21 и 15 минут). Плюс имел опыт выступлений в чемпионате штата Сан-Паулу: в мае «Коринтианс» выиграл этот турнир в 28-й раз, Жаба забил 1 гол в 13 матчах. Также у него в активе встречи за юношескую и молодежную сборные Бразилии.

«Ахмат» заплатил за Леу около двух миллионов евро, контракт рассчитан на пять лет. Привозить игроков в таком раннем возрасте всегда рискованно — нельзя предугадать, как быстро парень адаптируется в новой стране (и адаптируется ли в принципе). Прощаясь с партнерами по «Коринтиансу», он не скрывал эмоций, рыдая навзрыд. А девушка написала ему: «Даже если я пожелаю тебе всей удачи мира, этого все равно будет мало. Всегда болею за тебя, где бы ты не играл — в Бразилии или любом другом месте мира. Приезжай скорее на праздники!».

Но пока есть все основания полагать, что Жаба станет одной из новых звезд премьер-лиги.

Во-первых, освоиться ему помогают два других летних новичка «Ахмата» — Раванелли, с которым они знакомы по выступлениям за молодежную сборную, и Сампайо. А также опытнейший Родолфу, давно изучивший все особенности жизни в России и в Чечне в частности.

Во-вторых, талант парня не вызывает сомнений. Не зря же им еще прошлым летом интересовались «Рома» и «Бордо». А болельщики «Коринтианса», узнав о продаже игрока в Россию, мягко говоря, не обрадовались: играл бы Леу пока мало, ведь конкуренция за место в основе сумасшедшая (в частности, ему предстояло бы вытеснить экс-армейца Жо), но через год-другой за яркого воспитанника можно было выручить куда большие деньги. Тем более, что Жаба носит теперь зеленые цвета, как у ненавистного «Палмейраса».

Да и гол форварда «Амкару» говорит сам за себя: он получился отнюдь не «молодежным», Жаба реализовал момент как зрелый мастер. Кстати, удачи в России через соцсети пожелал ему лично Денилсон — один из самых техничных игроков «нулевых», а ныне комментатор.

А в-третьих, грех не заиграть, когда в добрый путь тебя провожает сам Роналдинью.

16.07.2017 21:30 Зрители 29450 основной раунд: 1-й тур Ахмат Арена
Ахмат 1:0 Амкар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Олег Кононов Гаджи Гаджиев
Голы
39′ Леу Жаба (М. Митришев) 8
Составы
Евгений Городов 16
Дантас Биспу Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
Олег Иванов 19
Филипе Сампайо 94
Беким Балай 18
78′ Леу Жаба 8
79′ Раванелли Феррейра дос Сантос 14
67′ Магомед Митришев 95
85′ Халид Кадыров 10
1 Артур Нигматуллин
3 Петар Занев (к) 79′
4 Николай Зайцев
18 Михаил Сиваков 15′
19 Брайн Оладапо Идову
20 Павел Комолов
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол
2 Александр Милькович 57′
13 Роланд Гиголаев
91 Александр Рязанцев 46′
27 Михаил Костюков 77′
14 Станислав Прокофьев 69′
11 Алексей Гасилин 90+2′
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 0
10 Удары (всего) 3
5 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 4
10 Фолы 19
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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