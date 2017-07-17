Александр Егоров: Промес сказал мне «Не может быть, что ты закончил судить»
Один из самых известных, и, скажем прямо, лучших российских судей завершил карьеру и перебирается из Саранска в Москву. Теперь он — заместитель Андрея Будогосского в департаменте судейства и инспектирования РФС.
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— Почему вы решили сменить футбольное поле на кабинет?
— Я готовился к сезону в обычном режиме, могу сказать, что был в абсолютно лучшей форме за всю свою карьеру. Сдал нормативы с результатами, каких у меня не было никогда. Но у меня состоялся разговор с Виталием Мутко, он предложил занять этот пост. Я посоветовался с семьей, и с учетом того, что мне скоро 45, и работать оставалось
— Это тот самый пост, который до недавнего времени занимал Алексей Николаев?
— Да, по существующим правилам, он не мог дальше совмещать судейство и работу в департаменте. И выбрал судейство. Я сразу созвонился с ним, и только, убедившись в окончательности его решения, дал согласие.
— Что вам сказала жена?
— «Это то, к чему ты стремился всю свою жизнь». Она права. Я уже задумывался в последние годы — что дальше? Буду ли инспектором, или отойду от футбола вообще. А тут сразу такое предложение. Считаю его оценкой своей жизни в судействе. Теперь буду передавать опыт. Его достаточно — у меня ведь была не самая легкая карьера.
— Насколько легко далось решение ее завершить?
— Знаете, сейчас мне звонят многие игроки, и говорят «зачем ты закончил?». После Суперкубка встретил в коридоре Промеса и Попова, поздравил, рассказал о решении. Промес стал таращить глаза, «да не может быть, как это закончил…». Мне приятна такая оценка. Я не дождался того момента, когда люди начнут говорить «да когда же он закончит свистеть», когда начну не успевать. Уйти вовремя — очень важно. Считаю, мне это удалось. А карьера? Я ей доволен. Есть, что вспомнить.
— Халк вам случайно не звонил?
— Нет, конечно. Намекаете на наш с ним диалог? Я заранее узнал у игравшего в «Мордовии» Джало несколько португальских выражений, одно из них применил. Халк удивился — «это ты мне»? Но сразу остыл и убежал на другой конец поля. Наверное, подумал, что я весь язык выучил!
— Вы были фактически визитной карточкой Саранска. А теперь?
— Я горд тем, что прославлял свой город и Мордовию. Рад, что у нас будет чемпионат мира. Но думаю, что на «визитку» я не наработал.
— У вас ведь, по сути, начинается новая жизнь?
— Совершенно верно. Я переехал в Москву, теперь каждый день езжу не на тренировку, а в офис. Сейчас я полностью отвечаю за судейство в ФНЛ. Это и назначение судей, обучение их, отсмотр всех игр.
— Почти как Коллина?
— Пьерлуиджи
— Где сложнее судить — в ФНЛ или в
— Думаю, что в ФНЛ. На высшем уровне можно
— Как вы перестраиваетесь на московский ритм?
— Это пока самое трудное. Пока в Москве успеваю за день сделать только
— Ездите в метро? Вас узнают?
— Только на нем и передвигаюсь. Узнают только если рядом со стадионом.
— Вы не думали о возможности продолжить карьеру в качестве видеоассистента?
— Я вам скажу не как чиновник, а как Александр Егоров: пока я не понимаю этого новшества и мне его сложно принять.
— Но оно неизбежно.
— Если на чемпионате мира это будет применяться — вероятно, да. Но пока я в этом не уверен.
— Что вас смущает? Кубок конфедераций показал, что от них есть польза.
— В большинстве эпизодов арбитры должны были разбираться без всякого видео. Но они
— На какую сумму готовы поспорить, что видеоповторы будут на ЧМ-2018?
— Давайте на бутылку коньяка. Я вам так скажу — хорошо, что я, как судья, не дожил до эпохи роботов. С ними, кстати, у вас и поспорить не получится.
— А что делать с бригадой Виктора Кашшаи, который засчитал 2 гола Криштиану Роналду из офсайда в одном матче?
— Вы меня убеждаете в пользе видеоповторов?
— Ну они позволили бы избежать несправедливости. Как и с вашим бывшим шефом Розетти на чемпионате мира-2010.
— Если на таком уровне
— Кашшаи грубо ошибался еще на Евро-2012…
— Кашшаи неудачно провел и матч
— Согласны с тем, что главная проблема судейства в футболе — невозможность одинаковой трактовки одинаковых моментов?
— Согласен. Но ведь двух абсолютно одинаковых моментов не бывает. Всегда есть нюансы. И всегда есть разные мнения. Тут уже мы, как руководители должны говорить: мы хотим видеть такое или иное решение.
— Карасев попадет на чемпионат мира?
— Очень надеюсь. Ему нужно провести хороший сезон. Он был на молодежном чемпионате мира, это уже шаг к взрослому первенству.
— А Кубок Конфедераций?
— При всем уважении — эти арбитры не конкуренты Карасеву. Я уверен, что предстоящий сезон будет для него лучшим. Пожелаю ему легче перестраиваться с европейских матчей на российские. Футбол
— Мирча Луческу считает, что не стал чемпионом
— А может так получиться, что решающую ошибку допустил мордвин (Егоров судил матч «Спартака» и «Зенита», и не назначил пенальти за игру рукой Комбарова), который не увидел игру рукой. Я думаю, это эмоции. Он побеждал и при московских арбитрах тоже. Прописка вообще не играет никакой роли.
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