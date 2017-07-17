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17 июля 2017, 19:06 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков

ТАСС, 17 июля. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с махачкалинского «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

12 июля палата по разрешению споров <span class=error>РФС</span> запретила <span class=error>Анжи</span> регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба <span class=error>Седрику</span> <span class=error>Ямбере</span>. Увеличить
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12 июля палата по разрешению споров РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

В четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.

Ямбере выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе «Анжи».

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