РФС снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков

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12 июля палата по разрешению споров РФС запретила «Анжи» регистрировать новых футболистов до выплаты задолженности за расторжение контракта бывшему защитнику клуба Седрику Ямбере.

В четверг палата частично удовлетворила заявление «Анжи» о снятии запрета на регистрацию новых игроков, а также удовлетворила ходатайство Ямбере о временном снятии запрета на регистрацию новых футболистов с клуба.

Ямбере выступал за махачкалинский клуб в 2016 году на правах аренды. На его счету 12 матчей в составе «Анжи».