Нападающий сборной Румынии Андрей Иван перешел в ФК «Краснодар»
МОСКВА, 17 июл —
Р-Спорт. Форвард сборной Румынии по футболу Андрей Иван перешел из клуба «Университатя» (Крайова) в «Краснодар», сообщается на официальном сайте российского клуба.
В ближайшее время 20-летний нападающий прибудет в Краснодар и после прохождения медобследования подпишет с российским клубом пятилетний контракт.
Ранее в СМИ сообщалось, что Иван интересен двум другим российским клубам — московским ЦСКА и «Локомотиву».
Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за румынский клуб. В сборной Румынии он провел пять встреч.
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