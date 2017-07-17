Нападающий сборной Румынии Андрей Иван перешел в ФК «Краснодар»

В ближайшее время 20-летний нападающий прибудет в Краснодар и после прохождения медобследования подпишет с российским клубом пятилетний контракт.

Ранее в СМИ сообщалось, что Иван интересен двум другим российским клубам — московским ЦСКА и «Локомотиву».

Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за румынский клуб. В сборной Румынии он провел пять встреч.