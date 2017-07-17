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17 июля 2017, 18:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Нападающий сборной Румынии Андрей Иван перешел в ФК «Краснодар»

МОСКВА, 17 июл — Р-Спорт. Форвард сборной Румынии по футболу Андрей Иван перешел из клуба «Университатя» (Крайова) в «Краснодар», сообщается на официальном сайте российского клуба.

В ближайшее время 20-летний нападающий прибудет в Краснодар и после прохождения медобследования подпишет с российским клубом пятилетний контракт.

Ранее в СМИ сообщалось, что Иван интересен двум другим российским клубам — московским ЦСКА и «Локомотиву».

Иван в минувшем сезоне забил 10 голов в 39 матчах за румынский клуб. В сборной Румынии он провел пять встреч.

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