«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России
«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Химках и завершилась со счётом 5:2 в пользу
бело-голубых.
В составе «Спартака» по одному разу отличились Егор Никулин и Илья Мазуров, которые реализовали пенальти. У «Динамо»
Во втором туре молодёжного первенства России «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» в тот же день на своём поле встретится с «Уралом».
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