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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30412805/
17 июля 2017, 18:12 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России

«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России. Встреча проходила в Химках и завершилась со счётом 5:2 в пользу бело-голубых.

В составе «Спартака» по одному разу отличились Егор Никулин и Илья Мазуров, которые реализовали пенальти. У «Динамо» хет-трик оформил Николай Обольский, по одному голу забили Роман Евгеньев и Максим Кузьмин.

Во втором туре молодёжного первенства России «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» в тот же день на своём поле встретится с «Уралом».
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