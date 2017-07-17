«Динамо» разгромило «Спартак» в матче первого тура молодёжного первенства России

В составе «Спартака» по одному разу отличились Егор Никулин и Илья Мазуров, которые реализовали пенальти. У «Динамо» хет-трик оформил Николай Обольский, по одному голу забили Роман Евгеньев и Максим Кузьмин.

Во втором туре молодёжного первенства России «Спартак» 22 июля на выезде сыграет с «Уфой», а «Динамо» в тот же день на своём поле встретится с «Уралом».