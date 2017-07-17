Месси и Роналду отказались от «Динамо»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Спартак» близок к подписанию Канунникова.

Московский «Спартак» планирует в ближайшее время усилиться нападающим казанского «Рубина» и сборной России Максимом Канунниковым.

По информации «Чемпионат.com», трансфер 26-летнего форварда может состояться уже 17 июля, и за футболиста красно-белые отдадут € 1 млн — именно такая сумма отступных якобы прописана в его нынешнем контракте.

Правда, ни сама сумма (все же Канунников является россиянином, и едва ли в руководстве казанцев могли заключить с игроком соглашение на таких условиях, учитывая его «правильный» паспорт), ни дата перехода (накануне Максим появился в стартовом составе «Рубина» в домашнем матче с «Краснодаром» (1:2) и сыграл 73 минуты — за день до трансфера, как правило, уходящие футболисты и минуты игрового времени не получают) на данный момент не кажутся правдивыми.

Впрочем, слухи о возможном переезде воспитанника «Зенита» в Москву в это трансферное окно ходят по СМИ уже давно —.

ранее, к примеру, сообщалось, что в «Спартаке» Канунников должен будет заменить получившего тяжелую травму связок колена Романа Зобнина.

При этом каким именно образом форвард должен попытаться нивелировать длительное отсутствие опорного полузащитника, конечно, не объяснялось.

Крупный Рыбус для «Локомотива».

В свою очередь столичный «Локомотив», в пятницу уступивший «Спартаку» в матче за Суперкубок России (1:2), уже на этой неделе может приобрести польского универсала Мацея Рыбуса, в минувшем сезоне защищавшего цвета французского «Лиона».

Стоит отметить, что ранее 27-летний футболист, способный играть по всей длине фланга, уже выступал в РФПЛ.

— Мацей целых четыре года представлял грозненский «Терек», с недавнего времени переименованный в «Ахмат».

По информации польской прессы, Рыбус, являющийся игроком ближайшего запаса в национальной сборной, где периодически ассистирует самому Роберту Левандовски, пройдет медобследование для «железнодорожников» уже 18 июля, после чего подпишет трехлетний контракт.

Григорьев покинул «Ростов».

Произошло очередное изменение и в составе продолжающего перестраиваться после ухода Курбана Бердыева «Ростова»: в понедельник, 17 июля, команду покинул нападающий Максим Григорьев.

По сообщения клубной пресс-службы, стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

В «Ростове» 27-летний форвард выступал с 2011 года, периодически покидая команду — некоторое время футболист принадлежал «Локомотиву», а также играл на правах аренды за «Оренбург».

Где Григорьев планирует продолжить карьеру, на данный момент неизвестно.

Эрнани не нужен «Зениту»?

Бразильский полузащитник «Зенита» Эрнани, согласно слухам французских СМИ, может покинуть Санкт-Петербург — 23-летним хавбеком, лишь год назад пополнившим состав сине-бело-голубых, якобы интересуется португальская «Брага», готовая арендовать футболиста.

Есть у Эрнани, кажется, и вариант с продолжением карьеры в Италии — взять игрока в аренду с правом выкупа хочет СПАЛ, по итогам минувшего сезона пробившийся в Серию А.

В то же время сам футболист, по информации прессы, вроде бы не хочет уходить из команды Роберто Манчини.

Несмотря даже на то, что в условиях жесточайшей конкуренции за место в центральной зоне питерцев и существования лимита на легионеров, лучшее, на что сейчас может рассчитывать бразилец — быть сменщиком Леандро Паредеса, пожалуй, главного приобретения «Зенита» в межсезонье.

Роналду и Месси внезапно отказались от «Динамо».

И все же самая шокирующая новость последних дней пришла из стана московского «Динамо» —.

в столичный клуб, вернувшийся прошлой весной в Премьер-лигу, по какой-то непонятной причине отказались переходить Криштиану Роналду и Лионель Месси, лидеры мадридского «Реала» и «Барселоны» соответственно.

Дурное известие принес главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

«Наверное, ни один тренер не скажет, что он доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси — не пошел. Роналду тоже вроде бы собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы.