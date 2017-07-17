Ультиматум Дзюбе

Объясняем, почему Роберто Манчини не шутил.

Когда Манчини сказал о 35 голах, которые в этом сезоне должны на двоих забить Дзюба и Кокорин, он не шутил. И вряд ли произнес ту фразу просто так. Тренеры такого уровня вообще попусту ничего не говорят. Фактически Манчини бросил обоих форвардов в воду — выплывайте — только сделал это в изящной итальянской манере, так что никто сразу и не догадался, о чем в действительности идет речь. 35 голов — это много. И как тут ни распределяй нагрузку (20 и 15 или 25 и 10), все равно задача — трудная. Почти невыполнимая.

Чтобы наколотить столько мячей, каждый из футболистов должен выдать чуть ли не лучший сезон в карьере. У Дзюбы таковым пока является 2015/16, когда он во всех турнирах за «Зенит» забивал 23 раза. Кокорин результативнее всего действовал в розыгрышах-2012/13 — 13 голов за «Динамо». Как видите, с трудом набирается 36, причем в разные годы и за разные команды. В которых оба железно были в стартовых составах.

Будет ли Манчини столь же щедр в плане игрового времени, пока не ясно. Ведь что-то должен получить и Дриусси — и минуты, и голы, разумеется. Не зря же аргентинец позиционируется как главный летний трансфер. Не будем забывать и про Полоза. Так что вопрос времени на поле — ключевой для Дзюбы и Кокорина.

На сборах, как говорят очевидцы, Артем выпал из условного старта и в двусторонках постоянно выходил за резерв. В отличие от Александра, который оставался в основе. Это решение отражало как первое впечатление Манчини от новой команды, так и его видение будущего «Зенита». Будущего, в котором Дзюбе отводилась странная и весьма скромная для него самого роль игрока скамейки.

Форвард, надо сказать, встретил перемены спокойно и профессионально. В его поведении (опять же, по словам свидетелей) стало меньше привычного веселья и больше собранности, спортивной злости. Кто-то другой, возможно, опустил бы руки. Но Дзюба — из тех, кто даже перевод в условный резерв воспринимает как вызов. И если в двусторонке ты надел манишку не того цвета, что раньше, это означат одно: надо показать, что и в этой команде можно быть лучшим на поле.

Пока Дзюба доказывал на тренировках, его пытались куда-то пристроить. Контактировали со «Спартаком» и «Краснодаром», но безуспешно. Потому, кажется, и решил Манчини сыграть по-другому. Если уж нельзя прямо сейчас выгодно продать футболиста, необходимо поставить перед ним трудно выполнимую цель. И заодно привязать к ней друга Кокорина, который остро нуждается хотя бы в какой-то мотивации. Не выполнят — можно будет со спокойной совестью умыть руки. А если выполнят, значит, у команды есть два суперфорварда. Тоже хорошо.

Итальянец сделал мощный, но необратимый ход. Ведь когда сезон закончится, Манчини обязательно напомнят, что он говорил. И если цифры окажутся далекими от 35, спросят о последствиях.

Перечитываю фразу Манчини и понимаю — звучит как приговор: «От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба — высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину — как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».

Сказано не впроброс и не абстрактно, это — жесткое условие обоим.

Фактически ультиматум.

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНОВ