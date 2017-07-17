Ультиматум Дзюбе
Один из двух голов «Зенита» в матче со «СКА-Хабаровском» — на счету Александра Кокорина. Теперь ему на пару с Артемом Дзюбой остается забить 34 мяча, чтобы выполнить условие, поставленное форвардам главным тренером «Зенита».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Объясняем, почему Роберто Манчини не шутил.
Когда Манчини сказал о 35 голах, которые в этом сезоне должны на двоих забить Дзюба и Кокорин, он не шутил. И вряд ли произнес ту фразу просто так. Тренеры такого уровня вообще попусту ничего не говорят. Фактически Манчини бросил обоих форвардов в воду — выплывайте — только сделал это в изящной итальянской манере, так что никто сразу и не догадался, о чем в действительности идет речь. 35 голов — это много. И как тут ни распределяй нагрузку (20 и 15 или 25 и 10), все равно задача — трудная. Почти невыполнимая.
Чтобы наколотить столько мячей, каждый из футболистов должен выдать чуть ли не лучший сезон в карьере. У Дзюбы таковым пока является 2015/16, когда он во всех турнирах за «Зенит» забивал 23 раза. Кокорин результативнее всего действовал в розыгрышах-2012/13 — 13 голов за «Динамо». Как видите, с трудом набирается 36, причем в разные годы и за разные команды. В которых оба железно были в стартовых составах.
Будет ли Манчини столь же щедр в плане игрового времени, пока не ясно. Ведь
На сборах, как говорят очевидцы, Артем выпал из условного старта и в двусторонках постоянно выходил за резерв. В отличие от Александра, который оставался в основе. Это решение отражало как первое впечатление Манчини от новой команды, так и его видение будущего «Зенита». Будущего, в котором Дзюбе отводилась странная и весьма скромная для него самого роль игрока скамейки.
Форвард, надо сказать, встретил перемены спокойно и профессионально. В его поведении (опять же, по словам свидетелей) стало меньше привычного веселья и больше собранности, спортивной злости.
Пока Дзюба доказывал на тренировках, его пытались
Итальянец сделал мощный, но необратимый ход. Ведь когда сезон закончится, Манчини обязательно напомнят, что он говорил. И если цифры окажутся далекими от 35, спросят о последствиях.
Перечитываю фразу Манчини и понимаю — звучит как приговор: «От этих двух футболистов ожидаем очень многого. Они уже не мальчики и хорошо знают российский чемпионат. Оба — высококлассные профессионалы. В наступающем сезоне на двоих должны забить минимум 35 голов. В то же время Кокорин и Дзюба обязаны соблюдать дисциплину — как на поле, так и за его пределами. И им еще есть, что доказывать в «Зените».
Сказано не впроброс и не абстрактно, это — жесткое условие обоим.
Фактически ультиматум.
ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНОВ
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